פאלו אלטו במגעים לרכוש את KOI הישראלית בכ־400 מיליון דולר

פאלו אלטו נטוורקס מצויה במגעים לקראת רכישה ראשונה בישראל בעידן שאחרי עזיבתו של המייסד ניר צוק. החברה מנהלת משא-ומתן עם חברת הסייבר קוי (KOI) לרכישתה בתמורה לכ-400 מיליון דולר - כך נודע לגלובס.

החברה גייסה כ-48 מיליון דולר בלבד במהלך שני סבבים, כך לפי מאגר החברות PitchBook. בין המרוויחים הגדולים מהעסקה צפויים להיות היזמים עמית אסרף, עידן דרדיקמן ואיתי קרוק, לצד המשקיעות המרכזיות בחברה: באטרי, NFX של גיגי לוי-וייס, Team8, ופיקצ'ר קפיטל, קרן ההון סיכון של בכירי ענף הסייבר דן אמיגה, מייק פיי, מיקי בודאי ורקש לונקאר - שפעילותה נחשפה לראשונה בגלובס. עם זאת, העסקה טרם נסגרה - נחתם הסכם הבנות ראשוני והצדדים עדיין מנהלים משא-ומתן לסגירת הפרטים.

אסרף, דרדיקמן וקרוק פיתחו בשנתיים האחרונות מנוע תוכנה שעושה שימוש במודלי שפה גדולים (LLM) וסוכני AI לאיתור נוזקות וחולשות באפליקציות ותוספים שניתנים להורדה על ידי מפתחי תוכנה וארגונים, ומסייע אגב כך לאתר חולשות באפליקציות ולמנוע את התפשטותן למחשבים בארגון. בין השאר, סורק המנוע של קוי חנויות אפליקציות ותוספים כמו ויזו'אל סטודיו של מיקרוסופט (VSCode Marketplace), אדג' של מיקרוסופט, החנות של כרום (גוגל), חנות פיירפוקס, NPM ו- Homebrew.

מהחברות טרם התקבלה תגובה.