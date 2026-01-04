ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה פאלו אלטו במגעים לרכוש את KOI הישראלית בכ־400 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פאלו אלטו | בלעדי

פאלו אלטו במגעים לרכוש את KOI הישראלית בכ־400 מיליון דולר

לגלובס נודע כי החברה מנהלת מו"מ עם סטארט-אפ הסייבר הצעיר KOI, לקראת רכישה ראשונה בישראל בעידן שאחרי עזיבתו של המייסד ניר צוק • KOI גייסה כ־48 מיליון דולר בלבד במהלך שני סבבים, ובין לקוחותיה נמנות הענקיות מיקרוסופט וגוגל

אסף גלעד 12:55
מייסדי KOI, עמית אסרף, עידן דרדיקמן ואיתי קרוק / צילום: עומר הכהן
מייסדי KOI, עמית אסרף, עידן דרדיקמן ואיתי קרוק / צילום: עומר הכהן

פאלו אלטו נטוורקס מצויה במגעים לקראת רכישה ראשונה בישראל בעידן שאחרי עזיבתו של המייסד ניר צוק. החברה מנהלת משא-ומתן עם חברת הסייבר קוי (KOI) לרכישתה בתמורה לכ-400 מיליון דולר - כך נודע לגלובס.

המשקיע שמאחורי האקזיט הענק חושף את נוסחת ההצלחה, ויש לו גם אזהרה לתעשיית הסייבר
מנכ"ל פאלו אלטו לגלובס: "אין חשש לפגיעה בתגמול עובדי סייברארק"
"גאון מי שחשב על זה. בהצלחה למגינים": כך מתקפות הסייבר מתגברות ומשתכללות

החברה גייסה כ-48 מיליון דולר בלבד במהלך שני סבבים, כך לפי מאגר החברות PitchBook. בין המרוויחים הגדולים מהעסקה צפויים להיות היזמים עמית אסרף, עידן דרדיקמן ואיתי קרוק, לצד המשקיעות המרכזיות בחברה: באטרי, NFX של גיגי לוי-וייס, Team8, ופיקצ'ר קפיטל, קרן ההון סיכון של בכירי ענף הסייבר דן אמיגה, מייק פיי, מיקי בודאי ורקש לונקאר - שפעילותה נחשפה לראשונה בגלובס. עם זאת, העסקה טרם נסגרה - נחתם הסכם הבנות ראשוני והצדדים עדיין מנהלים משא-ומתן לסגירת הפרטים.

אסרף, דרדיקמן וקרוק פיתחו בשנתיים האחרונות מנוע תוכנה שעושה שימוש במודלי שפה גדולים (LLM) וסוכני AI לאיתור נוזקות וחולשות באפליקציות ותוספים שניתנים להורדה על ידי מפתחי תוכנה וארגונים, ומסייע אגב כך לאתר חולשות באפליקציות ולמנוע את התפשטותן למחשבים בארגון. בין השאר, סורק המנוע של קוי חנויות אפליקציות ותוספים כמו ויזו'אל סטודיו של מיקרוסופט (VSCode Marketplace), אדג' של מיקרוסופט, החנות של כרום (גוגל), חנות פיירפוקס, NPM ו- Homebrew.

מהחברות טרם התקבלה תגובה.