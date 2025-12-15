מנכ"ל פאלו אלטו לגלובס: “אין חשש לפגיעה בתגמול עובדי סייברארק”

ביקורו של ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו נטוורקס, בישראל, מתקיים על רקע עסקה משמעותית שעדיין ממתינה לאישורים רגולטוריים: רכישת סייברארק בכ-25 מיליארד דולר. בתקופת הביניים הזו, כשמניית החברה נעה מעלה ומטה ומתחילת השנה היא עלתה במצטבר כ4%, וההכרעה עוד טרם התקבלה - תחושת אי־ודאות מלווה לא מעט מעובדי סייברארק, בעיקר סביב שאלות של תגמול ותפקידים עתידיים.

בדבריו, ארורה מבקש להרגיע. "אין חשש שתהיה פגיעה באופציות של העובדים," אמר לגלובס במסגרת שיחה עם כתבים, והדגיש כי "ההנהלה של סייברארק מאוד ממוקדת בלוודא שהעובדים יתוגמלו כראוי." הוא התייחס גם לעתיד המקצועי של עובדי סייברארק כשלדבריו, מיזוגים ורכישות כוללים גם התאמות ארגוניות: "ברור שיש תפקידים חופפים שלא יהיה בהם צורך," הוא אומר, אך מבהיר כי אין עובדים שנותרים ללא אופק ברור. "אין מישהו שהעתיד שלו לוט בערפל במובן שלא ברור מה יעלה בגורלו."

ארורה הוסיף כי לעובדים תינתן בחירה: "תהיה להם הבחירה אם לעבוד בפאלו אלטו או להמשיך בדרכם," ואף סיפר כי מחר הוא יגיע לסייברארק והוא צפוי להיפגש עם העובדים.

"אי אפשר להפריד חברה מהמייסד שלה"

ארורה התייחס גם לעזיבתו של ניר צוק, מייסד פאלו אלטו נטוורקס ואחת הדמויות המזוהות ביותר עם החברה בקיץ האחרון. "אחד הדברים שלמדתי בחיים הוא שאתה לא יכול להפריד את החברה מהמייסד שלה״, אמר והסביר כי גם אם צוק אינו מעורב עוד בניהול היומיומי, נוכחותו עדיין מורגשת. ארורה אף התבדח ואמר כי "ניר עדיין חי בפאלו אלטו, ויש אפילו משרד שעדיין נושא את השם שלו״. זה כמו שאי אפשר להפריד את אפל מסטיב ג’ובס," ולכן, הוא מדגיש, "זה לא הוגן להגיד שניר הוא לא חלק מפאלו אלטו." מבחינתו, תרומתו של צוק ממשיכה להיות חלק מה-DNA שעליו נבנתה החברה. בנוסף, כשנשאל אם ישקיע בניר צוק תשובתו הייתה: "במאה אחוז!".

במבט רחב יותר, ארורה מדגיש כי הדיון סביב עסקאות, מיזוגים ומבנה ארגוני הוא בעיניו רק שכבה אחת מתוך תמונה עמוקה ומשמעותית בהרבה. לדבריו, עולם הסייבר כולו ניצב כיום בנקודת מפנה היסטורית, הנובעת משילוב בין האצה דרמטית ביכולות הבינה המלאכותית לבין הופעתם של סיכונים חדשים שמערערים על יסודות האבטחה כפי שהיו מוכרים עד היום. בתוך ההקשר הזה, גם אסטרטגיית הרכישות של פאלו אלטו נטוורקס נגזרת מהשאלה הגדולה יותר: כיצד נראית תשתית הסייבר של השנים הבאות. ארורה מדגיש כי החברה אינה "מחפשת חברות" לשם רכישה, אלא מחפשת פתרונות וטכנולוגיות שיכולים להשתלב בפלטפורמה רחבה ועמוקה.

ארורה ציין כי פאלו אלטו סורקת את השוק באופן מתמיד, אך כבר לא מחפשת מענה לבעיות נקודתיות. "ימי הזהב של הקמת חברות סייבר שמטפלות בבעיות פשוטות עברו," הוא אומר. "הבעיות היום קשות יותר", והמשמעות, מבחינתו, היא פחות שחקנים בשוק, אך כאלה שבונים תשתיות משמעותיות הרבה יותר לעתיד.