חברת ה־AI ששווה מיליארדים מגיעה לישראל ופוזלת למערכת הביטחון

חד־קרן הבינה המלאכותית האמריקאי פולסייד (Poolside AI), שפיתח מנוע פיתוח תוכנה אוטונומי המתחרה בענקיות כמו ג'מיני, קלוד וקורסר (Cursor), נכנס לראשונה לישראל. המטרה: לגייס מהנדסים ישראלים ולמכור את תוכנתה למערכת הביטחון, כך נודע לגלובס. בחברה סבורים כי לאחר שכבר חתמו על חוזים עם ענקיות ביטחון אמריקאיות כגון ריית'און ומשרד ההגנה האמריקאי, יוכלו כעת לפנות גם לחברות ביטחוניות בישראל ולמערכת הביטחון, הנעזרות כיום בפתרונות פנימיים או במוצרי חברות בינה מלאכותית אחרות.

● החברה שבנתה ל-OpenAI את חוות השרתים בארה"ב בדרך לישראל

● דיווח: ארמיס במגעים למכירתה תמורת 7 מיליארד דולר

פולסייד שכרה בכיר מתעשיית השבבים, צחי כהן, לשעבר איש AMD והבאנה לאבס, לתפקיד ראש תחום ההסקה (Inference) וכעת היא מגייסת מספר מהנדסי פיתוח בדגש על מומחי בינה מלאכותית כצעד ראשון. פולסייד נמצאת בעיצומו של סבב גיוס בהיקף 2 מיליארד דולר, בהובלת אנבידיה, לפי שווי מוערך של 14 מיליארד דולר, ומשכה את תשומת לבם של משקיעי צמרת, לצד זרועות ההון סיכון של הבנקים סיטי ושרודרס. כאמור, בישראל היא מחפשת מומחי בינה מלאכותית המתמחים באופטימיזציה של קוד על גבי מעבדים גרפיים, לצד מפתחי תוכנה לצוותים המתמקדים באימון מודלים, הסקה וממשקי משתמש.

3 נקודות על חברת פולסייד 1

מפתחת מודלים גדולים ייעודיים לפיתוח תוכנה, עם 78 מיליארד פרמטרים

2

החזון שלה כולל פיתוח AI עם יכולות על-אנושיות (AGI)

3

החברה פועלת במתכונת עבודה מהבית, עם מטה בפריז

מטה בפריז, עובדים בבית

פולסייד נוסדה על ידי ג'ייסון ורנר, ממפתחי מנוע הבינה המלאכותית קופיילוט של GitHub ומיקרוסופט, ובשיתוף המומחה ההולנדי אייסו קאנט. החברה הוקמה במתכונת של עבודה מהבית, עם עובדים מארה"ב, צרפת, בריטניה ועוד. בשונה מחברות כמו OpenAI, שמרוכזות סביב סן פרנסיסקו, פולסייד טוענת כי הכישרון אינו מרוכז במיקום אחד.

מטה החברה נמצא בפריז, ואליו מוזמנים כ־150 עובדים פעם בחודש לשבוע עבודה מרוכז, הכולל פגישות צוותיות וזמן בילוי משותף. עם זאת, החברה מקפידה להעסיק אך ורק עובדים מהמערב, בעיקר בנות ברית של ארה"ב, ואינה מעסיקה מסין, כדי להבטיח ביטחון מידע מירבי ללקוחותיה הביטחוניים.

משימה שאפתנית

פולסייד מבדלת את עצמה משאר חברות הבינה המלאכותית באמצעות משימה שאפתנית: פיתוח מודלי שפה גדולים ייעודיים לפיתוח קוד תוכנה, יחד עם מוצר סופי הכולל ממשקי משתמש מורכבים. בכך היא מתחרה בו זמנית בשני מגזרים: חברות מודלי השפה כגון OpenAI, Anthropic וגוגל מחד, ומאידך חברות המשתמשות במודלים קיימים ומשלבים אותם למוצר פיתוח אוטונומי, כגון קורסר או ווינדסרף (Windsurf) של חברת קוגנישן, או קופיילוט של גיטהאב.

הבחירה של פולסייד לפעול עצמאית בשוק ולאמן בעצמה מודלי שפה גדולים, גזרה עליה עלויות כבדות. החברה נדרשת לבנות חוות שרתים משלה בטקסס, ולרכוש בשלב הראשון 41 אלף מעבדים גרפיים מהסוג החדש ביותר, בלאקוול אולטרה - מספר שעלול לגדול לכמאה אלף בטווח הארוך. החווה תפעל תחילה בהספק של 256 מגוואט, ולאחר מכן מתוכננת להרחבה עד 2 מגוואט.

בכירים בתעשייה מציינים כי מנהלי פולסייד טוענים ליתרון על פני OpenAI ואנטרופיק בכך שהחברה מאמנת את המודלים שלה מראש לפעול כמסייעים לפיתוח תוכנה, במקום לבנות מודל שפה כללי שממנו נגררת פעילות ייעודית. בהתאם לכך, גם חברות שפיתחו מנועי פיתוח אוטונומיים משתמשות במודלים כלליים שפותחו על ידי ענקיות הבינה המלאכותית. לשם השוואה: Cursor משתמשת במודלים של GPT מ-OpenAI, קלוד של אנתרופיק וג'מיני של גוגל.

בינה על אנושית

פולסייד מציגה את חזונה למגזר הביטחוני והציבורי, תוך דגש על פיתוח בינה מלאכותית כללית (AGI) - בינה עם יכולות על־אנושיות, שמתעלה על היכולות האנושיות. החברה מתמקדת במה שהיא מכנה Model Factory, תשתית אימון מתועשת שמריצה מאות מיליוני מסלולי קוד מדי חודש, ומאפשרת למערכת ללמוד מהתוצאות. המנכ"ל גייסון וורנר מעריך כי יכולות AI ברמה אנושית בעבודת ידע יגיעו בתוך שנה וחצי עד שלוש שנים.

הבחירה להתחיל עם מוצר לפיתוח תוכנה נועדה ליצור בידול בקרב חברות המעוניינות לאמץ מודלי שפה מקוריים שפותחו באופן מאובטח בתוך החברה, כתגובה לחשש של חברות ציבוריות וביטחוניות להשתמש במודלים של OpenAI או אנתרופיק בשל סוגיות אבטחת מידע ופרטיות.

ברבעון הראשון של השנה חתמה פולסייד על חוזה עם ריית'און (RTX), ארגון שמעסיק 60 אלף מתכנתים, והטמיעה את מערכת החברה ב־8 סביבות תוכנה, כולל באמזון, סביבות ענן פרטיות ותחנות עבודה מסווגות. בין המשקיעות נמנית זרוע הון הסיכון של ה־CIA, אינקיוטל.