מדי שנה, לענקית הטכנולוגיה אפל יש שני אירועי השקה מרכזיים וגדולים: אירוע השקת האייפון השנתי בספטמבר ואירוע המפתחים WWDC ביוני, שם משיקים את מערכות ההפעלה ואת הפיצ'רים החדשים שיוכנסו למכשירים. בנוסף, באירוע הזה אפל השיקה את Apple Intelligence שעדיין לא הגיע במלואו לצרכנים. כעת אפל מכריזה על אירוע השקה חריג, שיתקיים ב-4 במרץ בשעה 9:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב.

על-פי הודעת החברה, אפל הזמינה נציגי תקשורת נבחרים לאירועי ההשקה ברחבי העולם, מחוץ למטה החברה בקופרטינו. לפי אפל, מדובר באירוע "חוויית אפל מיוחדת", שתתקיים בניו יורק, בלונדון ובשנגחאי. ההזמנה כוללת עיצוב תלת-ממד של הלוגו של אפל שמורכב מעין מדסקיות צהובות, ירוקות וכחולות.

באנגלית, אפל משתמשת במילה "experience" ולא "event", בה היא משתמשת לרוב כשהיא מודיעה על אירוע השקה רשמי. בתקשורת הבינלאומית מעריכים כי אולי מדובר באירוע השקה קטן יותר מהרגיל. נזכיר כי בשנה שעברה, אפל השיקה בתאריך כמעט דומה, ב-5.3.25, מספר מקבוקים, ללא אירוע הכרזה וכמעט בהפתעה.

על-פי הערכות ושמועות, אפל צפויה ככל הנראה להשיק מספר מכשירים: אייפון 17e מוזל; מקבוק פרו עם שבבי M5 פרו ומקס, אייפד אייר ועוד. מארק גורמן מבלומברג מעריך כי אפל תשיק מבקבוק בעלות נמוכה יותר וכן מקבוקים נוספים. יש מי שמעריך כי באירוע יושקו גם שדרוגים ושיפורים לאפל TV ואף הרמקול הביתי HomePod mini. לצד כל זאת, יש מי שמעריך כי אפל תציג תצוגה מקדימה של סירי החדשה.

צריך להגיד כי אפל עדיין לא הצליחה להשיק את כל הפיצ'רים שהבטיחה לצרכנים - בעיקר סביב הבינה המלאכותית. אחת מההכרזות שעדיין לא הגיעו לצרכנים היא השיפורים בסירי, וכפי שכבר דווח, היא אמורה להתבסס על Gemini של גוגל, וגם על-פי דיווחים ההשקה הזו עשויה להידחות פעם נוספת.