עדכנתם גרסה באייפון והסוללה מתרוקנת? זו הסיבה

אחרי כל עדכון גרסה באייפונים של אפל, משתמשים מדווחים על סוללה חלשה יותר. ברשת יש מי שכבר מאשים את החברה בכך שהיא מאטה בכוונה את המכשירים כדי לעודד רכישת מכשיר חדש. אך כמעט בכל עדכון הסוגיה עולה מחדש. בחודשים האחרונים התייחסה אפל לכך באופן רשמי בעמודי התמיכה שלה באתר, והבהירה שמדובר בתופעה נורמלית.

לדברי אפל, המכשיר זקוק לזמן כדי להשלים את תהליך ההתקנה ברקע, כולל אינדוקס נתונים וקבצים לחיפוש, הורדת נכסים חדשים ועדכון אפליקציות. המשמעות היא שככל שהעדכון גדול יותר - כך ייתכן שתחושו בהשפעה זמנית ומשמעותית יותר על הסוללה.

כך נכתב בעמוד התמיכה בעברית: "אם אתם מבחינים בירידה באורך חיי הסוללה לאחר עדכון המכשיר, המתינו כמה ימים ואז בדקו שוב. על אף שניתן להשתמש במכשיר מיד לאחר העדכון, משימות מסוימות הקשורות אליו ממשיכות לפעול ברקע ועשויות להשפיע על חיי הסוללה ועל הביצועים התרמיים. בזמן שהן מתבצעות, ייתכן שתראו את התובנה iOS בתהליך עדכון ב’הגדרות’ > ‘סוללה’."

כלומר, אפל מזהירה שגם לאחר סיום העדכון הרשמי, עדיין פועלות ברקע פעולות נוספות שעלולות להעמיס על הסוללה ולרוקן אותה מהר יותר. ההמלצה של החברה היא להמתין מספר ימים כדי לבחון אם המצב משתפר - וניתן לעקוב אחר צריכת הסוללה באזור הייעודי בהגדרות, תחת לשונית "סוללה".

בימים האחרונים פורסם עדכון הגרסה iOS 26.3, שאפל מגדירה כעדכון אבטחה הכולל גם תיקוני באגים נוספים. לאחריו לא נרשמו תלונות משמעותיות מצד משתמשים על האטה או התרוקנות מהירה של הסוללה. עם זאת, ישנם עדכונים שעלולים להשפיע על משתמשים רבים - כפי שקרה לפני כחודש בעדכון iOS 26.2.1.

בתקשורת הבינלאומית ובפלטפורמת Reddit דיווחו משתמשים כי לא רק הסוללה מתרוקנת במהירות, אלא גם אפליקציות קורסות ונרשמות תקלות בפיצ’רים שונים - כמו אחסון ובעיות השהיה בזיהוי הפנים. מאז שוחררו עדכונים נוספים, ובהם iOS 26.3, אך תמיד כדאי לשקול אם למהר ולעדכן מיד עם יציאת הגרסה - למעט מקרים שבהם מדובר בעדכון אבטחה קריטי.