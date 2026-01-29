אפל מכה את התחזיות ומציגה מכירות שיא של מכשירי האייפון

ענקית הטכנולוגיה אפל מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הראשון לשנת 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 143.8 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 138.48 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.84 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 2.67 דולר למניה.

בנוסף, דירקטוריון אפל הכריז על דיבידנד בסך 0.26 דולר למניה, שישולם ב-12 בפברואר.

אפל הציגה תוצאות חזקות במיוחד בסין, כולל טייוואן והונג קונג: המכירות באזור זינקו ב־ 38% ברבעון והגיעו ל־ 25.53 מיליארד דולר

הכנסות אפל ממכירות האייפון הגיעו לשיא כל הזמנים של 85.3 מיליארד דולר ברבעון , הרבה מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 78.3 מיליארד דולר בלבד. לשם השוואה, באותו רבעון אשתקד רשמה החברה מכירות אייפון בהיקף של 69.1 מיליארד דולר, נתון שמדגיש את הזינוק החד בביקושים השנה.

"הביקוש לאייפון היה פשוט מסחרר", אמר מנכ״ל אפל טים קוק בראיון ל־CNBC עם סטיב קובאץ’. קוק ציין כי לאפל יש כיום בסיס פעיל של 2.5 מיליארד מכשירים, אייפונים, מחשבי מק, ומכשירים נוספים של החברה, לעומת 2.35 מיליארד שעליהם דווח בינואר בשנה שעברה. מדובר בנתון מרכזי, משום שהוא משקף את גודל שוק היעד הפוטנציאלי של אפל עבור שירותים דיגיטליים ותוכנה בפלטפורמות שלה.

" קבענו שיא כל הזמנים במספר המשדרגים בסין היבשתית, וראינו גם צמיחה דו־ספרתית במספר המצטרפים החדשים", אמר קוק. משדרגים הם משתמשי אייפון קיימים שרכשו דגמים חדשים, ואילו מצטרפים חדשים הם לקוחות שעברו לאייפון ממכשירים של מותגים אחרים.

ברבעון הקודם, עלתה השאלה האם הדוחות הכספיים יעזרו לאפל לחצות את רף שווי השוק של 4 טריליון דולר. ומאז, בחודש האחרון, אלפאבית (גוגל) עקפה את אפל, והיא כעת החברה השנייה בגודלה בעולם במונחי שווי שוק. גוגל הצליחה להוביל בשוק הבינה המלאכותית, זאת אחרי שסגרה פערים משמעותיים שנפתחו בינה ובין מיקרוסופט ; אך אפל מנסה לחזור לתחרות - לאחרונה, דווח כי אפל תשלם לגוגל מיליארד דולר בשנה כדי לשלב את Gemini בסירי, ולימים אף הודיעה על שיתוף-הפעולה עם גוגל כדי לשלב במודלי ה-Foundation שלה את מודלי השפה של גוגל.

מדי שנה, הרבעון הזה הוא אחד הרבעונים החזקים של אפל מבחינת מכירת אייפונים - שכן זה הרבעון שכולל את כל חגי סוף השנה, ביניהם חג המולד, שכולל תרבות של הענקת מתנות. בוול סטריט עוקבים אחר היכולת של אפל לחזק את עסקי הליבה שלה, גם אם הצמיחה שלה היא צמיחה חלשה, ולכן המשקיעים בוחנים מקרוב את ההכנסות ממכירות האייפונים.

על-פי נתוני Counterpoint Research, מכירות הסמארטפונים של אפל בשנת 2025 ייצגו 20% מנתח השוק הגלובלי - עלייה של 10% לעומת 2024. המתחרה סמסונג ייצגה 19% מנתח השוק הגלובלי - עלייה שנתית של 5%. נוסף על כך, שיאומי החזיקה 13% מנתח השוק הגלובלי, בעוד Vivo ו-Oppo החזיקו כל אחת 8%.

ברבעון הזה, נמשכה חרושת השמועות על הנהלת אפל. שורה של מנהלים בכירים עזבו בשנה האחרונה את אפל, כמו ג'ון ג'יאננדריאה, סגן נשיא בכיר ללמידת מכונה ואסטרטגיית AI; אלן דיי, סמנכ"ל עיצוב ממשק משתמש - שעבר לתפקיד בכיר במטא; ליסה ג'קסון, אחראית ממשל וקיימות, שהודיעה כי תפרוש בינואר; וקייט אדמס, היועצת המשפטית הראשית של אפל - שתסיים את תפקידה בשנה הקרובה.

לכל אלו, מצטרפות ההדלפות על כך שבאפל נערכים לפרישתו של טים קוק, שהיה בתפקיד יותר מ-14 שנה. בין ההערכות באשר לזהות מחליפו של קוק: ראש תחום חומרה בחברה ג'ון טרנוס, נחשב לאחד המועמדים הדומיננטיים, או ראש התוכנה קרייג פדריגי. ג'וני סרוג'י, הישראלי הבכיר בחברה, הכחיש את הדיווחים לגבי פרישתו מהחברה.