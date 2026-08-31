ראש הממשלה הספרדי מאשים את ישראל במשבר ההגירה בסאוטה

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז מאמץ תיאוריות אנטישמיות שנפוצו בשבועות האחרונים, ומטיל על ישראל אשמה חלקית בנוגע לפלישה ההמונית של מהגרים לא-חוקיים ומבקשי מקלט למובלעת הספרדית סאוטה בחודש שעבר. בראיון שהעניק לתחנת רדיו מקומית בספרד אמר סנצ'ז כי "רשתות ישראליות" הפיצו מידע כוזב בנוגע לפסיקת בית משפט העליון של ספרד בנוגע לאי היכולת להשיב מהגרים לא חוקיים, מה שהוביל להתנפלות של עשרות אלפי צעירים מרוקאים וכאלו מאפריקה על סאוטה. סנצ'ז לא הציג כל הוכחה לטענותיו.

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בסוף חודש יולי נוצר משבר חריף במובלעת הספרדית בצפון-אפריקה סאוטה, כאשר רבבות צעירים חצו בשחייה ממרוקו אליה, בניסיון לקבל מקלט בספרד ולהיות מגורשים ליבשת. התושבים המקומיים נאלצו להסתגר בבתיהם, קטטות פרצו ברחוב, והממשלה הספרדית בראשות סנצ'ז - שהתעלמה מהסכנה בימים שלפני כן - נקלעה למשבר פוליטי סביב חוסר היכולת שלה להתמודד עם הגל. מאז, אלפי מהגרים לא חוקיים עדיין נותרו בסאוטה, והסוגייה ממשיכה לאיים על ממשלת המיעוט של סנצ'ז.

ההאשמות של סנצ'ז

כעת, אחרי חופשת הקיץ, התראיין סנצ'ז לתחנת רדיו ספרדית מקומית והאשים את ישראל, רוסיה ו"הימין העולמי" באחריות לתקרית. כשנשאל אם הוא יודע מה היתה הסיבה להסתערות על סאוטה אמר סנצ'ז כי "פסיקה של בית המשפט העליון הוצגה בצורה שגויה והופצה ברשתות החברתיות כחלק מדיסאינפורמציה, בין היתר על ידי כנופיות פליליות". סנצ'ז קשר ישירות את קמפיין הדיסאינפורמציה לרוסיה, לישראל ו"לימין הקיצוני הבינלאומי שתמיד משתמש בהגירה לא רק כדי לתקוף את ספרד, אלא גם את אירופה, ולפלג אותה".

"היו רשתות רוסיות וישראליות שהפיצו את הכזבים הללו ותקפו את ממשלת ספרד ואת האירופאים בנושא רגיש כמו הגירה לא חוקית, שמפלגת חברות אירופיות רבות ויוצרת קיטוב". סאנצ'ז הסביר כי מידע ברשתות החברתיות עיוות את פסיקת בית המשפט העליון שהיתה קשורה להשבה של מי שהגיעו באמצעות הים, והוביל לסברה כי מי שישחה לסאוטה לא יגורש. "סוג כזה של תרמית נוצל והופץ ברשתות החברתיות. זה מה שאנחנו יודעים".

בכך מאמץ סנצ'ז תיאוריות קונספירציה אנטישמיות שנפוצו בחוגי השמאל הרדיקלי בימים שאחרי התקרית, לפיה ישראל היא זו שעודדה את המהגרים הלא חוקיים להסתער על סאוטה, כ"נקמה" על הביקורת הספרדית על הכיבוש בשטחים והניסיונות שלה להטיל סנקציות על ישראל ברמת האיחוד האירופי. מחקרים הראו כי התיאוריות קנו אחיזה בשבועות שלאחר מכן בקרב השמאל הרדיקלי, וגם מפורסמים ספרדים, ביניהם השחקן חוויאר ברדאם, הפיצו ועודדו אותן. ההצטרפות של סנצ'ז לטענות הללו, מבלי שהציג הוכחות בנושא, מהווה מתקפה נוספת על ישראל מצד ראש הממשלה הספרדי.

סנצ'ז ניקה מאשמה את מרוקו, ואמר כי לא מדובר בקמפיין מאורגן וכי שיתוף הפעולה לאחר התקריות הראשונות עם מרוקו היא יעיל ומהיר.

שר החוץ הישראלי גדעון סער גינה בחריפות את הדברים ואמר כי סנצ'ז "משקר... ובאופן מדהים מאשים את ישראל בהפצת מידע מטעה בנוגע לאירועים בסאוטה. זהו שקר בוטה", כתב שר החוץ סער ברשת X, והוסיף כי "המשך הפצת שקרים והשמצות לא יסיח את הדעת מכישלונו המחפיר של סאנצ'ז בניהול ענייני מדינתו".