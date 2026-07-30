עשרות אלפי מהגרים לא-חוקיים נכנסו מאז שעות הבוקר למובלעת הספרדית סאוטה, המוקפת בשטח מרוקו, בניסיון להגר למדינה האירופית ולקבל מעמד של מבקשי מקלט, פליטים או תושבים בספרד; כך מדווחים בשעות האחרונות כלי התקשורת במדינה.

המושל של סאוטה, מובלעת שחוותה גלים דומים בעבר - אך ככל הנראה לא בהיקף כזה - קרא לממשלה במדריד להכריז על מצב חירום ולסייע לשמור על גבולות האזור, אך מדריד סירבה. ב-2021 נכנסו כ-8,000 מהגרים לא חוקיים למובלעת בתוך יומיים בלבד.

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כלי התקשורת מציגים שיירות של בני אדם, ביניהם גם נשים וילדים, שנכנסים למובלעת דרך עקיפת שובר גלים וגדרות, חלקם באמצעות שחייה וחלקם באמצעות טיפוס. כתבת של הטלוויזיה הספרדית אמרה בצהריים כי מספר הנכנסים יכול להיות גבוה יותר מ-5,000, בעוד העיתון הספרדי ABC קבע הערב כי "לפחות 20 אלף מהגרים לא חוקיים כבר נכנסו". רבים מהנכנסים הם צעירים, הם צועקים "תחי ספרד" ומניפים דגלים. לפי הדיווחים, רוב הנכנסים הם ממרוקו, אולם ישנם גם מהגרים רבים ממדינות אפריקה אחרות.

לספרד יש הסכם השבה מהירה עם מרוקו, שמאפשר להשיב בתוך שלושה ימים אזרחי מרוקו שנכנסו באופן לא חוקי, אך הוא אינו תקף לקטינים, ורבים מאלו שחוצים את הגבול היום הם מתחת לגיל 18, לפי דיווחי התקשורת. "הם הולכים עד לשובר הגלים, ואז שוחים סביבו, הם נכנסים כמנצחים, כאילו חוגגים ניצחון בגביע העולם בכדורגל ומנסים לייבש את הטלפונים שלהם. אחרים, עם ילדים, ממשיכים לתוך העיר בחיפוש אחרי מרכז קליטה", דיווחה כתבת של העיתון "אל-פאיס" מהמקום.

מהגרים חוצים את הגבול ממרוקו אל המובלעת הספרדית סאוטה / צילום: ap, Antonio Sempere

בנוסף, פסיקה של בית המשפט העליון בתחילת החודש המגבילה את היכולת "לדחוף חזרה" מהגרים המגיעים דרך הים, בניגוד לאפשרות ביבשה, עוררה ככל הנראה שמועות על שינוי מדיניות ספרדי ועודדה רבים מהמהגרים הלא-חוקיים. הפסיקה קבעה כי ניתן להשיב מייד את מי שחצה באמצעות היבשה, אך יש לבחון בקשות מקלט של מי שהגיעו דרך הים.

במקביל, מדריד שידרה מדיניות ליברלית כלפי מהגרים לא-חוקיים, כשהכריזה בתחילת השנה על הענקת תושבות לשנה לכל מהגר לא-חוקי שנמצא כחצי שנה במדינה עד לסוף 2025. עד כה נרשמו כ-1.2 מיליון שוהים בלתי חוקיים - רובם מאמריקה הלטינית - לתוכנית החנינה הזו של הממשלה.

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נכון לשעה 19:00 (שעון מקומי), דיווחה הטלוויזיה הספרדית, ישנו "תור של חמישה קילומטר" כדי להיכנס למובלעת בנתיב שנפרץ. "הם מגיעים מכל מרוקו, ברגל, על אופנועים, במכוניות ובאוטובוסים", דיווחה הרשת, "לבושים בבגדים קלים ומוכנים לקפוץ לים".

לפי הדיווחים, המשטרה המרוקאית איבדה שליטה על האירוע. גם בצד הספרדי, אין אף כוח שבולם את הנכנסים. ממשלות ספרד ומרוקו הודיעו שוב על יישום הסכם ההשבה והבטיחו "להשיב במהירות למרוקו את כל מי שנכנס באופן לא חוקי", אולם הלחץ לא פוסק.

שר הפנים הספרדי הודיע כי יגיע מחר (ו') למובלעת לפקח על המאמצים להתמודד עם מספר הנכנסים העצום. מרכז קליטה מקומי שבו יש מקום ל-500 בני אדם, מוקף על ידי אלפי בני אדם, לפי הדיווחים. ההתפתחות היום מגיעה אחרי שבשבוע האחרון הגיעו כמה עשרות מהגרים לא-חוקיים בנתיב, ללא שהמשטרה המרוקאית עוצרת אותם. התקשורת מדווחת כי רבים מהמהגרים מסתובבים בעיר.

נכון לעכשיו כאמור הממשלה במדריד לא הכריזה על מצב חירום. סנצ'ז אמר לעיתון אל-פאיס כי "אינו רואה סכנה מיידית לסדר הציבורי". מימין, מפלגת הימין הפופוליסטית "ווקס" אמרה כי מדובר ב"פלישה" וקראה לסנצ'ז להתפטר. מנהיג המפלגה סנטיאגו אבסקל אמר כי סנצ'ז יהיה אחראי מעתה על כל "מקרה דקירה ואונס" שיבוצעו על ידי מהגרים לא חוקיים. גם משמאל, נציגי מפלגת השמאל הפופוליסטית "פודמוס" הביעו תמיהה שהממשלה לא הכריזה על מצב חירום למרות שבוע שלם של כניסות לא-חוקיות, וקראו ללכת בחירות חדשות.