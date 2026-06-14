אזרחי שווייץ יוצאים היום (א') למשאל עם דרמטי שיקבע אם המדינה העשירה תציב "חסם עליון" של 10 מיליון תושבים בעתיד. תוצאות המשאל צפויות להתפרסם היום אחה"צ.

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מפלגת ימין המתנגדת להגירה, היא שיזמה את המשאל בשנה שעברה, והצליחה לגייס 100 אלף חתימות כנדרש. הדרישה שלה היא כי ייקבע שברגע ששווייץ תגיע למספר היעד הנ"ל, היא תפרוש מאמנות בינלאומיות המאפשרות הגירה כלשהי למדינה. הנימוק לרצון לשמור את האוכלוסייה קבועה הוא הדאגה לשירותים הציבוריים והחברתיים, וחשש כי הגירה מוגברת תיצור עומס שלא יאפשר לאזרחים לקבל שירותים מספקים מהרשויות.

ההצבעה במשאל עם בסוגיה, מתרחשת על רקע דיון טעון באירופה בנוגע להגירה כאפשרות לצמיחה דמוגרפית וכלכלית. ברוב מדינות אירופה שיעור הילודה נמוך מזה הדרוש לשמור על אוכלוסייה קבועה, ומדינות צומחות מבחינת תושבים באמצעות הגירה בלבד. שווייץ במיוחד נחשבת למדינת הגירה מוצלחת, ויותר מרבע מתושביה הם בעלי אזרחות זרה ואינם מחזיקים בדרכון שוויצרי.

עד שנת 2035 יתגוררו כ-10 מיליון תושבים בשווייץ

כיום חיים בשווייץ 9 מיליון תושבים וסקרים שהתקיימו בעבר בסוגיה, מצאו כי 48% מהתושבים תומכים בהצעה הנוכחית להגביל את מספר התושבים בשווייץ ל-10 מיליון. הממשלה ורוב מפלגות המיינסטרים מתנגדות להצעה, ולדבריהן קבלה של החוק החדש תפגע ביתרון התחרותי של שווייץ, תמנע הגירה חיובית של חוקרים ויזמים וגם עבודה מצד כוח-אדם מיומן ומוכשר שכעת מהגר למדינה בהליך מסודר. לפי התחזיות הנוכחיות, עד שנת 2035 יתגוררו כ-10 מיליון תושבים בשווייץ.

לפי הצעת מפלגת הימין SVP, כאשר האוכלוסייה תגיע ל-9.5 מיליון יאסר איחוד משפחות של מהגרים, וכאשר האוכלוסייה תגיע ל-10 מיליון תושבים תיאסר תנועה חופשית כפי שמתחייב מ"אמנת שנגן", בשל הסיכון להגירה למדינה. המשאל מחריג מהרף את התסריט שבו המדינה תצמח באופן "אורגני", משום ששיעור הילודה יעלה ויהיו יותר לידות ממקרי מוות. הרקע לדרישה היא העובדה כי האטרקטיביות של שווייץ הובילה להגירה מוגברת אליה, גם מצד עובדים מיומנים אך גם מצד מהגרים ממדינות "עולם שלישי" באמצעות נישואים ואיחוד משפחות.