כך הפך מנהיג ספרד לסמל ההתנגדות לטראמפ באירופה

אמ;לק מה עומד מאחורי העימות בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס, שניכר גם במפגש הקריר ביניהם בגמר המונדיאל? האם מדובר בעימות אידיאולוגי, או במהלך פוליטי שנועד לחזק מנהיג שנחלש מבית? על המשבר הפוליטי של סנצ'ס, הצורך לייצב את הקואליציה, פרשת השחיתות והניסיון למצב את עצמו כמוביל המחנה האנטי־טראמפיסטי באירופה.

גמר גביע העולם בכדורגל זימן ביום ראשון האחרון לתא כבוד אחד שני מנהיגים בעלי השקפות עולם מנוגדות לחלוטין. בצד אחד היה המארח, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ובצד השני ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ’ס. טראמפ בוודאי היה מעדיף לראות את הנבחרת האמריקאית במעמד הזה. אלא שגם בהיעדרה, ספק אם התלהב מהאפשרות להעניק את הגביע היוקרתי לשחקני הנבחרת של מדינה שתקף באופן חריף רק שבועיים קודם לכן ואף כינה "חסרת תקווה", ושאת מנהיגיה ותושביה הגדיר כ"אנשים רעים".

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גם בספרד, מדינה שבה העוינות לנשיא האמריקאי ותפיסת ארה"ב כאיום עולמי הן מהגבוהות ביותר באירופה, היו שמחים לזכות לכבוד הנכסף מידיים אחרות. סנצ’ס התיישב בקצה שורת הכבוד, מופרד מהנשיא האמריקאי בידי המלך הספרדי ורעייתו ונציגים נוספים. צלמים תיעדו מבעד לזכוכית לחיצת ידיים זריזה בין השניים, אך לא הרבה יותר. בסופו של דבר ההצגה הלכה כמתוכנן: טראמפ העניק את הגביע ואת המדליות לשחקני הנבחרת, וצפה בחגיגות הניצחון שלהם.

אבל היחסים בין המדינות ובין הממשלות רחוקים מלהיות טובים. דבריו של הנשיא האמריקאי, בתדרוך לעיתונאים בפתח ועידת נאט"ו השנתית שהתקיימה בתחילת החודש, הציבו את ספרד על הכוונת האמריקאית באופן ישיר והעלו את מפלס המתח בין המדינות. "אני לא רוצה איתם שום סחר. תבצעו את זה מיד. אל תדברו איתם אפילו", אמר טראמפ בנוגע לספרד, "הם אבודים. הם מרוויחים כל כך הרבה כסף מאיתנו, ואנחנו נדאג שהם ירוויחו הרבה פחות. אני לא רוצה שום עסקים איתם". זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה טראמפ איים על ספרד, אך זו הייתה הבוטה שבהן.

הסיבה העיקרית לכעס היא שסנצ’ס הפך בחודשים האחרונים באופן מחושב ושיטתי לאנטי־טראמפ. הממשל האמריקאי מגרש באלימות מהגרים חסרי מעמד? ספרד מעניקה תושבות לכמיליון שוהים בלתי חוקיים. הממשל האמריקאי תוקף באיראן ותומך בישראל? ספרד קוראת "לא למלחמה", דורשת להעניש את ישראל ומסרבת להעניק למטוסי צבא אמריקאיים זכות שימוש בבסיסיה. טראמפ דורש מחברות נאט"ו להוציא לפחות 5% מהתמ"ג שלהן על ביטחון באופן ישיר? המנהיג הסוציאל־דמוקרטי סנצ’ס הוא היחיד מבין מנהיגי 32 המדינות החברות בברית שמסרב לכך באופן פומבי, ומתעקש להוציא את מה שנחסך על רווחה במקום על מטוסים.

בשורה התחתונה, שאולי מרתיחה את הנשיא האמריקאי, סנצ’ס מציג בזירה הבינלאומית התנהלות שמרמזת כי ניתן לסתור אותו ולבקר אותו ציבורית, בינתיים בלי להינזק - ואף להפוך לסמל. בעבור מי שמנהל מדיניות חוץ שבה הכוח הוא המרכיב החשוב ביותר, קריאת התיגר מצד ראש הממשלה הספרדי, שולי ככל שיהיה, יכולה להתפתח לכדי איום.

"המנהיג הספרדי הפך לקול הדיסוננטי היחיד בתוך רעש צחצוח החרבות של בירות אירופיות אחרות בנוגע להתעצמות צבאית", כתב הטיימס הלונדוני באחרונה בכתבת שער. סנצ’ס מדגים כי "ניתן לעמוד מול טראמפ ולהיות המצפן המוסרי של אירופה", נכתב בפוליטיקו. "מנהיג ההתנגדות לטראמפ באירופה", הגדיר אותו האקונומיסט.

סנצ'ס עם טראמפ ביציע הכבוד במונדיאל / צילום: Reuters, Jose Hernandez

בנה לו פוזיציה

כמו בכדורגל, גם בזירה הגיאופוליטית ספרד וארה"ב לא באותה הליגה. "עושים לסנצ’ס קצת חסד כשמציבים אותו באותו מעמד מול טראמפ, בתור יריב אידיאולוגי שלו", אומרת לגלובס רודיקה רדיאן־גורדון, לשעבר שגרירת ישראל בספרד. "לספרד יש שאיפות להוביל באירופה, אבל בפועל ההשפעה שלה מוגבלת. היא רצתה להוביל את ההכרה במדינה פלסטינית, למשל, אבל לא הצליחה לרתום אליה את המדינות הגדולות. אפילו בקואליציה שיזמה בתוך האיחוד האירופי למהלכים נגד ישראל, את מי אנחנו מוצאים? מדינות כמו אירלנד ומלטה, לא את השחקניות הגדולות.

"למעשה, במשך תקופה ארוכה סנצ’ס מזגזג בין להפוך את ספרד לחלק מגוש מרכזי מערבי לבין ניהול מדיניות עצמאית עם מדינות שוליים. הוא מתלבט אם להיות זנב לאריות או ראש לשועלים. השנה האחרונה די הוכיחה שהוא בחר באופציה השנייה".

הבחירה הזאת הציבה את סנצ’ס במחנה שמבקר בחריפות את ארה"ב, ובמיוחד את ישראל, והפכה את תמונתו לכזו המתנוססת בהפגנות אנטי־אמריקאיות באירופה. מאז התקפת הטרור של חמאס באוקטובר 2023 הוא הוביל קו ברור בתוך האיחוד האירופי שנועד לסייע לפלסטינים, להכיר במדינה עבורם וללחוץ על ישראל לשנות מדיניות בשטחים. הוא קרא להפסקת אש שבועות בלבד אחרי מעשי הטבח של חמאס, ומאז עומד בראש ציר ביקורתי כלפי ישראל בתוך האיחוד.

הוא אינו מפסיק לבקר את השימוש של ישראל בכוח, אם באיראן, בדרום לבנון או בעזה, ודוחף להשעות את הסחר החופשי עם האיחוד. ממשלתו החליטה לבטל חוזי רכש ביטחוניים עם חברות מהארץ במיליוני אירו, אפילו במחיר הפסד כספי למשלמי המסים הספרדים. היא גם התחייבה לא למכור או לקנות נשק מישראל ויזמה איסור סחר עם התנחלויות. נמלים ספרדיים דחו עגינת ספינות שמובילות ציוד ביטחוני לישראל, בברכת הממשלה. "יש רק מדינה אחת שמפרה את החוק הבינלאומי באופן יומי: ממשלת ישראל", אמר באחרונה. בשנה שעברה כינה את ישראל "מדינה המבצעת רצח עם" (Genocidal State).

פדרו סנצ'ס (54) אישי: נשוי + 2, גר במדריד

מקצועי: ראש ממשלת ספרד ומנהיג מפלגת הפועלים הסוציאליסטית הספרדית

עוד משהו: כתב את הביוגרפיה שלו, בשם "המדריך להתנגדות"

"סנצ’ס הוא פוליטיקאי מיומן מאוד, אחד המוכשרים ביותר ביבשת", מספרת רדיאן־גורדון. היא פגשה את המנהיג הספרדי בכמה הזדמנויות במהלך כהונתה, לפני שהוחזרה להתייעצויות בירושלים בנובמבר 2023 ומאז פרשה לגמלאות. "אחרי הבחירות האחרונות הוא מצא את עצמו תלוי במפלגות שמאל קיצוני כדי להחזיק את הקואליציה שלו, והוא מוכן לעשות כל מה שצריך כדי לשרוד בשלטון. באמצעות הביקורת על ארה"ב, הצעדים נגד המלחמה באיראן והניסיונות להכיר במדינה פלסטינית ולהשעות את היחסים עם ישראל, הוא מצא לעצמו מעין נישה פוליטית שמלכדת את גוש השמאל שלו, ושאינה עולה בהרבה חיכוכים באופן פנימי".

הסיבה שסנצ’ס (54) צריך לחזק את הגוש בכל כוחו היא שהפוליטיקאי, שנחשב עד לפני כמה שנים לנער הפוסטר של הסוציאל־דמוקרטים האירופים, נקלע לשורת צרות בשנים האחרונות. ל־63% מהספרדים, לפי סקר אחרון של YouGov, ישנה דעה שלילית עליו.

הוא נולד ב־1972 להורים ממעמד הביניים שעבדו בשירות הציבורי. בגיל 21 הצטרף ל־PSOE (מפלגת הפועלים הסוציאליסטית הספרדית) הסוציאל־דמוקרטית. אחרי תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה במדריד עבר לניו יורק לעבוד כיועץ, ושם רכש את האנגלית שהרשימה לאחר מכן את הבוחרים בארצו.

בארה"ב גם הפך לבן טיפוחיו של שר החוץ הספרדי לשעבר, ואחרי תואר שני בכלכלה נשלח לבוסניה כדי לסייע בהתאוששות ממלחמת האזרחים ששיסעה את המדינה בשנות התשעים. תקופה זו, כתב בביוגרפיה שלו שכותרתה "המדריך להתנגדות", עיצבה לדבריו את השקפת העולם העל־לאומית שלו ואת הצורך בארגונים בינלאומיים ובמסגרות כאלה כדי לשמור על שלום. "התקופה ההיא גם חיסנה אותי בפני לאומנות ופוליטיקה של זהויות", כתב.

ב־1999 נכנס סנצ’ס לפוליטיקה המקומית במדריד ונבחר לפרלמנט מטעם המפלגה. הוא בנה את תדמיתו ומעמדו בהדרגה, נבחר לראשותה ב־2014, הודח, אבל חזר שלוש שנים לאחר מכן להוביל אותה אחרי קמפיין נרחב שכלל ביקורים בכל רחבי המדינה ו"פגישה עם העם".

את ראשות הממשלה של ספרד הוא כבש רק שנה לאחר מכן, ב־2018, אחרי שיזם הצבעת אי־אמון במפלגה השמרנית (PP, המפלגה העממית) בעקבות פרשות שחיתות של ראשיה, כולל מקורבים לראש הממשלה דאז מטעמה מריאנו ראחוי. הוא ניצל את הזעם הציבורי נגד המערכת הפוליטית כדי להבטיח "לנקות אורוות" ולשחרר את הפוליטיקה הספרדית מתדמית השחיתות שהרוויחה בצדק.

מצבו הפוליטי התחיל להסתבך אחרי כהונה אחת, אך הוא הצליח לשרוד בראשות המפלגה במהלך שני סיבובי בחירות ללא הכרעה, ואז גיבש קואליציה שברירית - אך שמאלית מתמיד - בבחירות שהתקיימו ב־2023.

כלי להשגת לגיטימיציה

לדברי פרשנים, בחירות אלה הן שאחראיות במידה רבה למסלול הנוכחי שלו. סנצ’ס זכה אמנם, אך גיבוש קואליציה נראה כמעט בלתי אפשרי. בעזרת משא ומתן ממושך, הסכמות שקטות, סחר סוסים והתגמשות אידיאולוגית הוא בנה ממשלת מיעוט שנתמכת בידי השמאל מהשוליים: הבאסקים, הקטלונים, הקומוניסטים לשעבר, מפלגות שמאל רדיקלי ופופוליסטי כמו SUMAR, כל מי שבא. כל מפלגה יכולה להפיל אותו, וכל אחת יכולה לדרוש ממנו את מה שהיא רוצה בעזרת איום זה. סנצ’ס נדרש מאז ללכת על חבל דק, כמעט בכל נושא.

"למעשה מה שאנחנו רואים בספרד הוא כיצד סנצ’ס הפך בהדרגה מראש ממשלה בהובלת מפלגה סוציאל־דמוקרטית מסורתית לראש ממשלה העומד בראשה של קואליציה בעלת מאפיינים פופוליסטיים", אומר לגלובס ד"ר דניאל ויינר, מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים ובפורום אירופה באוניברסיטה העברית וחוקר של פופוליזם במדיניות חוץ.

"הקו של סנצ’ס כלפי ישראל הוא בראש ובראשונה מכשיר להשגת לגיטימציה פנימית. כדי לשרוד פוליטית הוא חייב את השמאל הפופוליסטי, ולכן הוא מאמץ עמדות במדיניות החוץ שמדברות אל בסיס התמיכה הזה, המאופיין בהעדפות אנטי־אליטיסטיות מובהקות. גם אם המדיניות הזאת לא משכנעת את רוב הציבור, היא מספיקה כדי לשמור על התמיכה של הבסיס שמחזיק אותו בשלטון, נכון לעכשיו".

דיוקנו של סנצ'ס בהפגנת תמיכה באיראן, ברצלונה. הראשון באירופה שיצא נגד המלחמה / צילום: Reuters, Jordi Boixareu

ויינר מנתח ואומר כי ההקצנה של סנצ’ס כלפי ישראל, למשל, או נגד טראמפ, אינה בהכרח חריגה אידיאולוגית אישית, אלא חלק ממעגל שבו קיטוב פוליטי ופופוליזם מזינים זה את זה - דינמיקה שחוזרת על עצמה במדינות רבות. "התלות של סנצ’ס בשמאל הפופוליסטי דוחפת אותו לאמץ עמדות חריפות יותר ויותר כלפי ישראל וארה"ב, משום שהשיח האנטי־ממסדי מחזק את בסיס התמיכה שלו. אנחנו רואים ממקרים רבים ברחבי העולם שפופוליזם וקיטוב חברתי מזינים זה את זה: ככל שהקיטוב גדל, הפופוליזם מתחזק; וככל שהפופוליזם מתחזק, כך גם הקיטוב גדל".

ישנה סיבה נוספת לקולניות ולעובדה שסנצ’ס עובר מבמה לבמה בספרד בחודשים האחרונים, כשהוא מטיף נגד "המלחמה הלא חוקית" באיראן או ישראל. אחרי שמונה שנים בשלטון, שאליו הגיע בהבטחה לניקוי אורוות, גם מעגל המקורבים שלו עצמו נמצא עמוק בלב חקירות שחיתות או שכבר הורשע בהן.

שניים מהבכירים ביותר במפלגה, שנחשבו מקורבים לו מראשית דרכו, הואשמו בשנים האחרונות בתפירת מכרזים ציבוריים ובפרשות שחיתות. אחד מהם כבר בכלא והשני מחכה לגזר דין בנוגע לקבלת שוחד תמורת מכרזים ממשלתיים. אחיו של ראש הממשלה, דוד סנצ’ס, הורשע החודש בשימוש לרעה בכוחו לטובת מינויים פוליטיים, ונאסר עליו להתמודד על תפקיד ציבורי במשך תשע שנים. אפילו אשתו בגוניה נמצאת בלב חקירה בנוגע לשימוש לרעה בכוחה וחשד לשחיתות. בחודש שעבר אף הוחרם דרכונה מחשש שתברח מהמדינה (ובינתיים הוחזר על ידי בית המשפט).

גם קשריו ההדוקים של סנצ’ס לחוסה לואיס רודריגס ספטארו, מנהיגה הקודם של המפלגה ומי שהמשיך להתוות את דרכה, הפכו לנטל פוליטי אחרי שהתגלה כי ראש הממשלה לשעבר קיבל מיליונים ל"תיווך" סביב חילוץ ממשלתי ספרדי של חברת תעופה ונצואליאנית במהלך משבר הקורונה. הפרשה עדיין נחקרת.

זו אולי הסיבה שכבר בתחילת מרץ השנה התייצב כמנהיג האירופי הראשון נגד המלחמה של ארה"ב וישראל באיראן. "אנחנו אומרים 'לא' לדריסת החוק הבינלאומי שמגן על כולנו, 'לא' לפתרון של סכסוכים בעזרת פצצות, אנחנו אומרים 'לא למלחמה'", אמר, כשהוא מנסה לרכוב פוליטית על זיכרון ההפגנות נגד המלחמה בעיראק לפני שני עשורים.

המדיניות הזאת מהדהדת במידה רבה את דעת הקהל הספרדית. ספרד היא מדינה שבה הסנטימנט הוא פרו־אירופי במובהק, אך גם אנטי־נאט"ו במובהק. היא גם אינה תלויה באנרגיה אמריקאית, בעקבות עסקאות ארוכות טווח עם מדינות צפון אפריקה. "אחד ההסברים לעמדות הספרדיות הוא הגיאוגרפיה: אנחנו רואים שככל שמדינה אירופה רחוקה יותר מרוסיה בימים אלה, כך היא נוטה לראות שימוש בכוח צבאי כפחות לגיטימי", מנתח ויינר.

סנצ'ס עם בני משפחת המלוכה במשחק הגמר. טוען לרדיפה פוליטית / צילום: Reuters, Jose Breton/NurPhoto

מתחת למטריית האיחוד

אבל סנצ'ס מרשה לעצמו להילחם פומבית מול הנשיא האמריקאי, בין היתר משום שהוא חוסה בצל האיחוד האירופי. טראמפ יכול לאיים לעצור לחלוטין את הסחר עם ספרד - כמו שלמעשה כבר איים בעבר, תוך שימוש ברטוריקה קצת רכה יותר מאשר באנקרה - אך גם הסחר הספרדי נמצא באחריות האיחוד האירופי. מנהיגי אירופה התייצבו לצד סנצ'ס לאחר איומים קודמים.

"אנחנו צריכים למצוא דרך לשכנע אותו", אמר הקנצלר הגרמני על הדרישה להוצאה ביטחונית. ספרד גם עדיין נהנית מהמענק האדיר שסנצ'ס הצליח לחלץ מהאיחוד אחרי מגפת הקורונה - יותר מ־100 מיליארד אירו. אחרי איטליה, היא המדינה שקיבלה את הסכום הגדול ביותר, חלקו כמענק, חלקו כהלוואה בתנאים יוצאי דופן.

נכון לעכשיו סנצ'ס מגיב לאיומים האמריקאיים במתינות. "יחסי הסחר עם ארה"ב הם באחריות האיחוד האירופי וכך ימשיכו להתנהל", אמר, "אנחנו נמשיך לקיים יחסים טובים עם ארה"ב". מאחורי הקלעים תדרכו גורמים בממשלה כי למעשה למדינה האיברית יש עודף סחר, ולכן האיומים חסרי בסיס ויפגעו בסופו של דבר בצרכנים האמריקאים.

הנשיא האמריקאי עצמו אמר במהלך הטיסה חזרה מאנקרה שספרד "מפחדת מהאיומים" שלו, ולכן החליטה להוציא יותר על ביטחון "באופן מספק", אך הדבר לא אושר בידי אף גורם אחר. כיסאו של סנצ'ס מתנדנד, והפוליטיקאי השמאלי, שיש מי שהגדירו כתאום של ויקטור אורבן ההונגרי מהצד השני של המפה, מכוון כעת לרפורמות במערכת המשפט וטוען לרדיפה פוליטית. הוא מבטיח כי הממשלה הנוכחית תמלא את ימיה, וכי ספרד תלך לבחירות רק בשנה הבאה. "אנחנו מתכוונים להמשיך להיות בשלטון עד הקיץ הבא - וגם אחריו", אמר.

בראיון קצר לפני הגמר השבוע, טרם נכנס לתא הכבוד באצטדיון מטלייף, לא התאפק מלעקוץ את הנשיא האמריקאי על כוונתו להעניק את הגביע בעצמו. מה אתה חושב על כך, נשאל, וענה בחיוך: "אני חושב שזו הגישה הקבועה כשאנחנו מדברים על טראמפ".