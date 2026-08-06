האם אירופה תסייע בפתרון המשבר בהורמוז?

מדינות אירופה עשויות להידרש "לשלם את החשבון" לטובת פתרון המשבר בהורמוז, לפי דיווח של ה"טלגרף" הבריטי השבוע. ברקע המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, שהסתבך בין היתר בשל הדרישה של איראן להתחיל לגבות דמי חסות למעבר כל ספינה, עלתה לאחרונה הצעה לפתרון, במסגרתו תוקם "קרן בינלאומית" לתשלום עבור המעבר.

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לפי ההצעה, מדינות אירופיות ומהמפרץ ישלמו סכום שנתי לקרן בשליטת עומאן ואיראן שתדאג ל"תחזוק, בטיחות ומעבר חופשי" במצר הורמוז. לא ברור מה יהיה היקף התשלום, אך המנגנון דומה קיים במצר מלאקה, שבו סינגפור, אינדונזיה ומלזיה חולקות בהכנסות של "קרן נדבה" שחברות ספנות מממנות לטובת תפעול השיט הימי החופשי באזור.

הדיווח נשען על מקורות באיראן ובעומאן, שמנהלות מו"מ על המעבר העתידי במצר, שדרכו עוברת כשליש מתפוקת הנפט העולמית. בעוד רק 10% מצריכת הנפט האירופית מגיעה ממדינות המפרץ, מדינות כמו איטליה, תלויות בו יותר מאחרות בתוך האיחוד. כך גם לגבי יבוא גז מונזל (LNG) מקטאר, שמהווה כ־10% מצריכת הגז האירופית.

במקביל, דיווחים בתקשורת האירופית בימים האחרונים העלו את האפשרות כי איראן תאפשר למדינות אירופה לבצע פעילות לשליית מוקשים ימיים, כמחווה של רצון טוב. לכמה מחילות הים של צבאות אירופה ישנן שולות מוקשים מבצעיות, שיכולות להישלח לאזור בתוך ימים. עד כה, תנאי אירופי למשימה היה שאיראן תסכים לכך ושתהיה הפסקת אש ממושכת. כעת, לפי הדיווח, טהראן שוקלת להיעתר לבקשה. לפי הערכות, איראן שיחררה כמה מוקשים ימיים בתחילת העימות, וכעת אפילו היא אינה יודעת להיכן נסחפו וכיצד לאבטח את השיט.