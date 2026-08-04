חופשת הקיץ האירופית היא מסורת ותיקה. 35 ימי החופש השנתיים שמקבלים העובדים הצרפתים, הודעות ה"מחוץ למשרד" ביולי-אוגוסט בגרמניה, הנסיעות הפנים-אירופיות של משפחות שלמות בזמן חופשת בית הספר - כל אלו רק הולכים ונעשים חשובים יותר לתושבי היבשת, בעידן שבו האיזון בין עבודה לחיים האישיים הפך למרכזי.

השנה, עם זאת, הקיץ סוער מתמיד באירופה: גלי מהגרים לא-חוקיים, שריפות יער, בצורת חמורה והפסקות חשמל, יחד עם מלחמה משתוללת באוקראינה ומצב המאיים לצאת משליטה במפרץ הפרסי. אבל המצב אינו מונע ממנהיגי היבשת לצאת לחופשות המתוכננות שלהם, לעתים על רקע ביקורת ציבורית.

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ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, למשל, פתח השבוע - בשעה שאירופה כולה סוערת בשל הפלישה לסאוטה ושרי הפנים של האיחוד מקיימים פגישת חירום בבריסל - בחופשה בת שבועיים באיים הקנריים. סנצ'ז הגיע לאי לנזרוטה ביום שבת, יממה אחרי שביקר בסאוטה כדי להבטיח שהמצב בשליטה, אף שעדיין ישנם אלפי מהגרים לא-חוקיים במובלעת הספרדית והתושבים במובלעת חוששים מהכאוס המתמשך.

לפי התקשורת הספרדית, סנצ'ז כבר נמצא באתר הנופש הממלכתי "לה מרטה" שבאחד החופים באי, ויישאר שם עד ה-24 באוגוסט, לפי התכנון. האופוזיציה השמרנית הביעה ביקורת חריפה על כך שהוא יוצא לחופשה למרות המשבר המתגלגל במובלעות הספרדיות בצפון אפריקה. "בזמן שסאוטה סובלת, סנצ'ז נופש בלנזרוטה", כתבה בלעג חברת המפלגה העממית (PP) השמרנית מהאופוזיציה. היא האשימה אותו בהתעלמות מהמציאות ובקידום האשליה שהמצב בסאוטה נפתר.

כבר בשבת התעוררה ביקורת חריפה על סנצ'ז, כשבחר לפרסם בשיא משבר ההגירה קטע וידיאו קצר ברשתות החברתיות שבו הוא מונה את השירים האהובים עליו. "הוא יצטרך לנגן אותם בווליום גבוה השנה כדי להתעלם מהמציאות", עקץ חבר פרלמנט אחר. האתר שבו ינפוש שייך למשפחת המלוכה הספרדית. הוא נבנה בשנות ה-80' עבור המלך חוסיין מירדן, אך הוענק לאחר מכן כמתנה למשפחת המלוכה הספרדית. סנצ'ז, לפי הדיווחים, נופש בו בעקביות כל קיץ מאז 2020.

המנהיגים שמשלמים על חופשותיהם בעצמם

מנהיג אחר שזכה לביקורת על יציאה לחופשה הוא ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם. הפוליטיקאי מהלייבור נכנס לתפקידו רק לפני שבועיים, אך בכל זאת בחר לצאת לחופשת קיץ, כתב ה"טלגרף" מהצד השמרני של המפה הפוליטית בבריטניה. משרד ראש הממשלה הודיע כי ברנהאם "ייצא לחופשה כדי להיות עם משפחתו", אך הבטיח כי הוא "נשאר בקשר רציף עם בכירים, מקיים פגישות ועדכונים על ענייני הממלכה". המשרד לא פירט היכן נופשים ברנהאם ומשפחתו. ה"איוונינג סטנדרד" דיווח כי מדובר ביעד מחוץ לבריטניה. חבר מפלגת "הרפורמה" הימנית ביקר את ברנהאם בתקשורת הבריטית ועקץ אותו על כך ש"אחרי שבועיים בלבד בעבודה החדשה שלו, לברנהאם כבר נמאס".

היציאה לחופשה של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התקבלה בגרמניה בהבנה רבה יותר, ובתקשורת סיקרו בעיקר את הכרזותיו לפניה, כי הוא מתכוון לקרוא שני ספרים במהלכה: ספרו של האפיפיור על בינה מלאכותית ורב-מכר גרמני המתאר את עלייתה ונפילתה של מזרח-גרמניה. בניגוד למצב בספרד או בצרפת, הקנצלרים הגרמנים יוצאים לחופשה על חשבונם הפרטי, ומשלמים מכיסם על הטיסות והלינה. כך עשתה הקנצלרית לשעבר אנגלה מרקל שתועדה בהליכות באלפים בדרום-טירול או בבית הקיץ שלה במקלנבורג במערב-פומרניה הסמוכה לברלין. למרץ יש בית קיץ בבוואריה, אך גם הוא לא פירט מה יעד החופשה שלו.

בצרפת, הנשיא מקרון הגיע רק בימים האחרונים למקום הנופש הקבוע שלו בקיץ - מבצר ברגנסון. מדובר במבצר קטן שנבנה על אי המחובר ליבשה בקוט ד'אזור הצרפתי. זו השנה האחרונה שבה מקרון ואשתו יבלו במקום את חופשת הקיץ שלהם, לאור העובדה שיפרוש מהנשיאות במאי הקרוב. לפני שהגיע עוד הספיק לעדכן את הצרפתים כי "השבוע הקרוב יהיה מכריע" במאבק נגד שריפות יער שהובילו לפינוי מאות אלפים ולהרס שטחי מחייה בהיקף חסר תקדים. הוא צפוי לשהות במעון הקיץ שלושה שבועות לפחות, לפי הדיווחים, ולחזור להרגלי הפנאי שלו כמו ריצת בוקר ושחייה אחרי הצהריים.

לעומת שלושה-ארבעה שבועות של חופשה לנשיא הצרפתי, ראשת ממשלת איטליה תהיה בחופש כשבוע בלבד, לפי דיווח של הקוריירה דלה-סרה. כפי שעשתה חמש שנים ברציפות, מלוני נופשת באיטליה בלבד, והשנה בחרה במתחם בשם Masseria Beneficio בפולייה שבדרום המדינה. המתחם ממוקם בכרם זיתים גדול ונחשב למבודד, יש בו שישה חדרים ובריכה. גם היא, לפי הדיווחים באיטליה, משלמת מכיסה על התחבורה והלינה.