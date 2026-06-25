הנתון שהוביל את טראמפ לעצור את המלחמה באיראן

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: ההחלטה השנויה במחלוקת של האיחוד האירופי וקוריאה הצפונית חושפת ארסנל חדש.

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ארה"ב

סקר חדש חושף: פחות מרבע מהאמריקאים מרוצים מהמלחמה באיראן

פחות מרבע מהאמריקאים חושבים שהמלחמה באיראן הייתה שווה את העלויות - כך עולה מסקר חדש שפרסמה השבוע סוכנות הידיעות רויטרס. כמחצית מהמשיבים בסקר אף הביעו התנגדות אליה.

ומה לגבי העסקה הנרקמת בין ארה"ב לאיראן? על אף שהנשיא דונלד טראמפ טוען שמדובר בהישג שיביא לשקט ארוך טווח, כמעט שני שלישים מהאמריקאים סבורים שההסכם לא יוביל לשלום מתמשך בין המדינות.

צילום: רויטרס - Le Pictorium

הנזק הפוליטי לטראמפ ורפובליקאים, כך נראה, הוא משמעותי. בנובמבר יתקיימו בחירות האמצע לקונגרס, ונתוני סקר רויטרס מלמדים שרק 17% מהמצביעים בארה"ב אמרו שיצביעו לרפובליקאי במחוזם, לעומת 34% שאמרו שיבחרו בדמוקרטי.

כל זאת, כשברקע יוקר המחיה והמחירים שאינם יורדים, והעובדה שרבים בציבור האמריקאי מאשימים בכך ישירות את טראמפ, על פי סקרים קודמים. כך גם התפקוד הכאוטי של הממשל ותחושת שחיקה כללית מהמערכת הפוליטית הקיימת. כל אלה דוחפים רבים מהבוחרים לחפש אלטרנטיבה לניהול הנוכחי.

בריסל

לראשונה: משלחת של הטליבאן על אדמת אירופה

ביום שלישי קרה משהו שנראה עד לא מזמן לא מציאותי: משלחת של הטליבאן האפגני נפגשה עם פקידי האיחוד האירופי בבריסל - אירוע שעורר גינויים חריפים מארגוני זכויות אדם.

האיחוד האירופי ומדינות החברות בו לא הכירו בממשלת הטליבאן מאז שהארגון עלה בחזרה לשלטון באפגניסטן לפני חמש שנים, לאחר 20 שנות מלחמה נגד ממשלה שנתמכה על ידי ארה"ב ונאט"ו. ובכל זאת, בריסל הגנה על החלטתה לקיים שיחות מוגבלות עם "הרשויות בפועל" של אפגניסטן כדי להחזיר למדינה מהגרים שבקשת המקלט שלהם נדחתה - במיוחד כאלה שביצעו עבירות פליליות או שנחשבים לאיום ביטחוני.

פקידים מהנציבות האירופית ו־15 מדינות חברות השתתפו בפגישה השנויה במחלוקת, המשך לפגישה קודמת שנערכה בקאבול בינואר .

צילום: רויטרס - David Canales

כאן מתחיל הפער המעניין: דובר משרד החוץ האפגני תיאר את השיחה ככזו שכללה נושאים נוספים, כמו הקמת קונסוליה באיחוד האירופי, חידוש שירותים קונסולריים לאפגנים, ו"צורך בצעדי בניית אמון". האיחוד האירופי לעומת זאת, התייחס רק לעניין המהגרים.

כאמור, הפגישה עוררה זעם רב בקרב ארגוני זכויות אדם, נוכח המעשים הקשים שמבצעת ממשלת טליבאן בתושביה. "אירופה לא תעניק לגיטימציה למשטר האחראי לאחת ממשברי זכויות האדם החמורים בעולם", אמרה מלאלה יוסופזאי, חתנית פרס נובל לשלום ופעילה פקיסטנית למען חינוך נשים.

קוריאה הצפונית

קים ג'ונג און מאותת על שאיפות גרעיניות בים

ביום שלישי השיק מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און את המשחתת "צ'ואה היון" בנמל נאמפו - ספינת מלחמה במשקל 5,000 טון, מצוידת בטילים בעלי יכולת גרעינית. לדברי מומחים, האירוע לא היה רק טקס צבאי, אלא הוא היה הכרזה אסטרטגית .

"הצי היה החלש שבכל זרועות הצבא שלנו", אמר קים בטקס ההשקה, "אבל הדברים השתנו". הוא הבטיח להשיק לפחות שתי ספינות מלחמה גדולות בשנה, כולל ספינות אסטרטגיות במשקל 10,000 טון - צעד שמשדר, על פי הערכות בעולם, שקוריאה הצפונית רוצה להפוך את הים לזירה גרעינית חדשה.

צילום: רויטרס - KCNA

הרקע לכך אינו מנותק מהפוליטיקה הגלובלית. קריסת שיחות הגרעין עם טראמפ דחפה את פיונגיאנג לחיזוק קשריה עם רוסיה וסין. תמיכת קוריאה הצפונית במלחמת רוסיה באוקראינה הניבה ככל הנראה טכנולוגיה ומשאבים שמזינים את תוכנית הנשק - מה שעשוי להסביר את הביטחון הגובר של קים.

סין

עליבאבא דורשת: הסירו אותנו מהרשימה השחורה

ענקית הסחר הסינית עליבאבא הגישה השבוע תביעה נגד משרד ההגנה האמריקאי בבית המשפט הפדרלי בסן חוזה, וביקשה להסיר את שמה מרשימת "חברות הצבא הסיני" (Chinese Military Company) של הפנטגון - שמונעת מהחברות הכלולות בה לקבל חוזי ביטחון אמריקאים, ובעיקר פוגעת במוניטין שלהן.

הפנטגון הוסיף את עליבאבא לרשימה ב־8 ביוני, בטענה שהחברה קשורה לגוף הממשלתי הסיני המפקח על נכסי המדינה, וכן תורמת לתעשייה הביטחונית של בייג'ינג דרך קשריה עם משרד התעשייה והטכנולוגיה. עליבאבא לעומת זאת, טוענת כי החברה מנוהלת על ידי דירקטוריון עצמאי, אין לה כל רישוי או הסמכה צבאית, ועמידה ברגולציה של משרד ממשלתי שחייבת לכל חברה הפועלת בסין.

הרשימה השחורה של הפנטגון כוללת 188 גופים, מחברות ביטחון ממשלתיות ועד חברות טכנולוגיה פרטיות, בהן יצרנית הרחפנים DJI וחברת הרכבים החשמליים BYD.

הרקע הרחב יותר הוא מתיחות גוברת בין המדינות בחודשים האחרונים, לאחר שבייג'ינג הכריזה על סנקציות נגד עשר חברות אמריקאיות קשורות לתחום הביטחון.