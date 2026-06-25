ההסתבכות של מלוני: האם איטליה בכל זאת עזרה לארה"ב מול איראן?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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● חמת עזבה את טורקיה. מי החברות הישראליות שממשיכות לפעול במדינה?

1מלוני מסתבכת: האם איטליה סייעה לארה"ב במהלך המלחמה באיראן?

איטליה התייצבה כמעט מתחילת המלחמה האמריקאית-ישראלית נגד איראן במחנה האירופי הביקורתי כלפיה. ראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני גם התנגחה בימים האחרונים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שטען כי היא סירבה לשתף פעולה עם המאמץ המלחמתי למרות הקשרים בין המדינות והחברות שלהן בנאט"ו. אבל כעת, איטליה סוערת משום שמזכ"ל נאט"ו מארק רוטה אמר כי מאות טיסות אמריקאיות יצאו מאיטליה במהלך הימים הראשונים של המבצע; כך מדווח הבוקר (ה') הפייננשל טיימס.

לפי הדיווח, רוטה אמר לפני מפגש עם טראמפ בבית הלבן אתמול כי רומא "אישרה 500 טיסות" אמריקאיות מבסיסים באיטליה. "מדינה אחר מדינה, שותפה אחרי שותפה, הן הפכו את הבסיסים שלהן לזמינים במהלך מבצע 'זעם אפי'", אמר, בניסיון להראות כי הערבות ההדדית בין חברות נאט"ו קיימת. ההצהרה הביכה את מלוני, שהתהדרה בכך שאמרה לא לנשיא האמריקאי. משרד הביטחון האיטלקי פירסם בתגובה הודעה שבה נכתב כי רוטה "שולח מסר מטעה", וכי הטיסות שאושרו היו רק "טכניות ולוגיסטיות" והן "אושרו במסגרת ההסכמים הקיימים". "בכל פעם שהוגשה בקשה מחוץ לתחום זה, כידוע, איטליה סירבה לאשר אותה", נכתב.

האופוזיציה באיטליה דורשת כעת ממלוני להופיע בפרלמנט ולהסביר מדוע הצהירה כי איטליה "אינה תומכת ולא השתתפה" במבצע האמריקאי.

מאת איימי קזמין והנרי פוי, מתוך הפייננשל טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2מהפך תעמולתי באיראן: גם מתנגדי משטר לשעבר מגויסים לתמיכה בחמנאי

שורת קטעי וידיאו ופוסטים ברשתות החברתיות באיראן מציגים את מה שנראה כמגמה חדשה של השלטון: ניסיון להציג תמיכה עממית במשמרות המהפכה ובמנהיג החדש, אפילו מצד צעירים, היפסטרים, נשים ללא חיג'אב ומי שנחשבו למתנגדי שלטון עד כה; כך מדווח הבוקר הניו יורק טיימס.

משפיען רשת באינסטגרם, שנחשב לתומך של המשטר האיסלאמי, פירסם בשבועות האחרונים קטעים רבים מסוג אלה. באחד האחרונים נראית צעירה עם ג'ינס וגופיה אומרת "לא תמכתי במשטר האיסלמי, ולא במנהיג העליון, אבל אם משמרות המהפכה לא היו נלחמים - לא היינו כאן היום".

"זה סוג חדש של לאומיות שהממשלה האיראנית ותומכיה כעת מגבשים - כזו שמחבקת את מי שפעם מחו נגדה", נכתב בדיווח. עצם העובדה כי הממשלה ותומכיה משתמשים בנשים ללא חיג'אב היא מהפכנית, נכתב. מול הבעיות הכלכליות הנוכחיות, הממשלה האיראנית מנסה לעורר את הלאומיות מצד צעירים ומתנגדי משטר, בנימוק שיש להתאחד "מול האויבים החיצוניים". בפועל, לדברי ארגוני זכויות אדם, נמשכות הוצאות להרג בקנה מדה גדול מבעבר ומאבק נגד מתנגדים.

חלק מקטעי הווידיאו מציגים היפסטרים עם פירסינג מביעים את הערצתם למנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמנאי. אחד מהעיתונאים התומכים במשטר האיסלאמי הציג תמונות של נשים ללא רעלה בהפגנת תמיכה בשלטון וכתב "לא היינו הוגנים כלפי האנשים הללו, היום הם עומדים איתנו נגד האויב".

מאת אריקה סולומון וסנאם מהוזי, מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3דיווח מהשטח בדרום לבנון: המתיחות העדתית צפה מחדש

המתיחות האתנית שאיפיינה את דרום לבנון כבר עשרות שנים שבה ופורצת לפני השטח בימים אלה, כאשר הכפרים הסונים, הדרוזים והנוצרים באזורים שכבש צה"ל או בשוליהם אינם מאפשרים לתושבים שיעים הבורחים מכפריהם לפי הוראות צה"ל למצוא מקלט ולהישאר באזור; כך מדווחת כתבת של רשת AP.

לפי הדיווח, המלחמה בארגון השיעי חיזבאללה הובילה את צה"ל להוציא הוראות פינוי ל-61 כפרים עד כה, רובם המכריע שיעים. בכפרים אלו מדווחת הכתבת על "בתים משוטחים". העיירה חיאם, למשל, היא "מרחב לבן וריק של בתים ששוטחו וכעת נשלטים על ידי ישראל. ראש העיירה קלאיה אמר כי אינם מאפשרים לעקורים שיעים לשהות בעיירה. "אנחנו אומרים להם - אנחנו לא רוצים צרות בשבילכם ובשבילנו". לדבריו, ישראל העבירה לו מסר לפיו נאסר על העיירה לקבל עקורים מהכפר הסמוך. כומר בכפר אמר כי ביקשו מכמה עקורים לעזוב בתחילת המלחמה, "זה גרם להרבה מתח ולחוסר הסכמה".

גורמים ישראלים אמרו לסוכנות הידיעות כי נאסר על העיירות והכפרים המקומיים לתת מחסה מכיוון שחיזבאללה פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית. "הצבא הישראלי דחק החוצה את האוכלוסייה השיעית ברובה של דרום לבנון, על סמך ההשערה שהם מעניקים מחסה לחיזבאללה, ועיירות רבות נהרסו", נכתב.

מאת שרה אל-דיב, מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.

4פוליטיקאי גרמני פרו-ישראלי מתכוון לתבוע טרוריסט שניסה לרצוח אותו

פולקר בק, ראש אגודת הידידות ישראל-גרמניה, ואחר מהפוליטיקאים הפרו-ישראלים הבולטים במדינה, מתכוון להשתתף במשפט שייפתח בסוף השבוע בהמבורג נגד פעיל טרור שתיכנן לרצוח אותו, במעמד של תובע-שותף; כך מדווח ביממה האחרונה אתר שפיגל. החוק הגרמני מאפשר מעמד זה בתנאים מסוימים.

המשפט מאשים אזרח דני ממוצא אפגני, בשם עלי, בכך שתיכנן לרצוח את בק ואת ראש הקהילה היהודית של גרמניה יוזף שוסטר. מי שהורה לו לבצע את הרציחות, לפי התביעה, הם מפעיליו במשמרות המהפכה האיראנים. בק אמר בעבר כי הוא "סומך על ישראל" יותר מאשר על גרמניה כדי להגן עליו, ולפי ההערכות המוסד הישראלי הוא שחשף את המזימה. כעת הוא מתכוון להצטרף בתור תובע שותף, ועורך דינו מסר כי הרקע לכך הוא הפגיעה הפסיכולוגית והאישית שחש מרגע שידע שחייו נמצאים בסכנה והוא נמצא על הכוונת של האיראנים. כדי לקבל אישור להשתתף בתהליך, על התובע השותף להוכיח נזק כלשהו מהעבירות של הנאשם.

מאת כריסטוף שולט, מתוך דר שפיגל. לקריאת הכתבה המלאה.