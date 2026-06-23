הקרב על הכבוד הלאומי של איטליה: מה קרה בין מלוני לטראמפ?

ראשת ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, רגילה להיות מנהיגה כמעט בודדה בפסגות בינלאומיות. מלוני מוצאת את עצמה לרוב כאשה יחידה בתמונות קבוצתיות שבהן רוב המנהיגים גברים. כך היה בפסגת השלום בשארם א-שייח לפני כחצי שנה, אז גם פנה אליה הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ עם השאלה "את לא תיפגעי אם אומר לך שאת יפה, נכון?" ונשיא טורקיה ארדואן אמר לה "שהיא נראית טוב, אבל צריכה להפסיק לעשן". מלוני לא זרה להערות כאלה שמנהיגים גברים לא היו מקבלים. "אני ג'ורג'ה, אני אישה, אני אמא, אני איטלקית, אני נוצרית", הצהירה לפני שנבחרה לתפקיד ראשת הממשלה, "ואף אחד לא ייקח זאת ממני".

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בימים אלה היא מנהלת קרב פומבי וכמעט חסר-מעצורים מול האיש החזק בעולם, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ונראה כי דווקא הפגיעה בזהות האיטלקית שלה היא שהקפיצה אותה. הרקע לעימות היה ראיון טלפוני שהעניק טראמפ לטלוויזיה האיטלקית אחרי פסגת ה-G7 באוויאן, צרפת, בשבוע שעבר. לטראמפ ולמלוני היו יחסים מצוינים עד לאחרונה, והיא נחשבה למי שלקחה על עצמה "לגשר" בין אירופה לארה"ב תחת ממשל טראמפ בשנה החולפת. שבחים הדדיים הוחלפו בין רומא לוושינגטון, חיבוקים אמיצים ניתנו במהלך ביקורים ושני הצדדים חלקו כבוד אחד לשני.

סירבה לתמוך במלחמה של טראמפ באיראן

אבל מלוני הצטננה בחודשים האחרונים. היא סירבה לתמוך במלחמה של טראמפ באיראן וגינתה בחריפות את ההשתלחות שלו באפיפיור. כאשר נכשלה ציבורית להעביר רפורמה משפטית שהייתה אחד מדגלי המדיניות שלה בתחילת השנה, הסבירו מקורביה כי התמיכה בנשיא האמריקאי הבלתי פופולרי פוגעת בה אלקטורלית. מלוני לא זרה לשינויי-מדיניות חדים. היא לקחה מפלגת ימין קיצוני כמו "אחיי איטליה", ניקתה אותה משורות גורמים בעייתים, שברה למרכז וניצחה בבחירות באיטליה נגד רוב התחזיות. היא לקחה מפלגה אירו-סקפטית והפכה את שיתוף הפעולה עם בריסל לחלק מרכזי מהמצע שלה.

אבל טראמפ לא קיבל היטב את השינוי הזה. בראיון הטלפוני, שרק תרגום שלו לאיטלקית הוצג בערוץ La7 TV, אמר טראמפ כי היחסים בין הצדדים לא השתנו וכי לא היו האשמות מצד מלוני כלפיו בוועידה ואז הוסיף: "היא בטח שמחה שדיברתי איתה. היא התחננה שאני אצטלם אתה. הצטערתי בשבילה". הריאיון כיכב מיד בכותרות הראשיות של כלי התקשורת באיטליה ומלוני הגיבה בחריפות שבדרך כלל לא מאפיינת את היחסים העדינים בין איטליה לארה"ב.

היא פרסמה וידיאו שבו האשימה את טראמפ ב"המצאה מוחלטת" של התקרית. "יש דברים שדורשים תגובה מיידית, משום שהם כל כך חסרי בסיס. למען האמת, אני בהלם מוחלט. אני לא מבינה כיצד נשיא ארה"ב מתנהג כך לבעלי ברית שלו. זו לא הפעם הראשונה שבה זה קורה", אמרה באיטלקית, עם כתוביות באנגלית למעוניינים. מלוני עקצה את טראמפ ואמרה כי חבל שהוא לא מראה אותה נחישות מול האויבים של המערב ושל ארה"ב. "יש דבר אחד שהוא צריך לזכור: לא אני, ולא איטליה, נתחנן לעולם", הוסיפה. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טאיאני הודיע כי הוא דוחה ביקור בוואשינגטון בשל העימות.

טראמפ: "מלוני ביקשה שוב ושוב להצטלם איתי"

טראמפ השיב בהסלמה נוספת, וציין כי מלוני "ביקשה שוב ושוב להצטלם איתי בפסגת ה-G7". הפופולריות שלה באיטליה נמוכה, אולי בגלל משום שדחתה את ארצות הברית, מדינה שבאמת אוהבת ומגנה על איטליה, בכל הנוגע למניעה מאיראן להשיג או לפתח נשק גרעיני", כתב. גם לתגובה זו, שפורסמה בסוף השבוע, השיבה מלוני באריכות וכמעט מייד. "בנוגע לפופולריות שלי, הרי שהעובדה שהייתי חברה שלך לא עזרה לי", כתבה והוסיפה: "הפופולריות שלי אינה מעניינך, אני מציעה שתתמקד בשלך".

רוב הפרשנים הסבירו ביממה האחרונה כי החזית שפתחה מלוני נועדה לשפר את אחוזי התמיכה בה מבית. סקר אחרון של מכון IPSOS מראה כי 77% מהציבור הם בעלי דעה שלילית על הנשיא האמריקאי, והיא עצמה תנסה להוביל שוב קואליציית ימין בבחירות בשנה הבאה. אולם גם שאלות של כבוד, לדבריה, משחקות תפקיד. "ארה"ב היא בעלת ברית אסטרטגית שלנו, אבל טראמפ תקף את איטליה", אמרו מקורביה לעיתון "קוריירה דלה סרה". באופן פומבי, מלוני ניסתה לשים קץ לפרשה. היא אמרה כי "העניין סגור" מבחינתה, והורתה לשרים להשתתף כמתוכנן בחגיגות יום העצמאות האמריקאי בשגרירות ברומא בחודש הבא.

באופוזיציה עם זאת קראו לה לפרוש ממועצת השלום של טראמפ שאליה הצטרפה עם הסכם הפסקת האש בעזה. יושבת ראש המפלגה הדמוקרטית האשימה אותה בטעות היסטורית בכך שחברה לטראמפ לפני העימות הנוכחי. "בשבילה, התדמית של מנהיגה אמיצה של מדינה קטנה שמוכנה להתעמת פומבית עם האיש החזק בעולם היא זהב אלקטורלי", אמר ל-FT מומחה פוליטי איטלקי. המדיניות הזאת תיבחן בקרוב מאוד, כאשר מלוני תשתתף לצד טראמפ בפסגת נאט"ו, המתקיימת השנה באנקרה ב-8-7 ביולי.