גל חדש באמריקה הלטינית משנה את כללי המשחק עבור ישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● טראמפ התהפך בעמדותיו כלפי איראן, חוץ מבנושא אחד

● באירופה מתנערים מנשק ישראלי אז איך בכל זאת היצוא בשיא?

1בין לחץ טראמפ לדרישות הבית: צה"ל תקוע בלבנון ללא מוצא

הצבא הישראלי בלבנון נמצא בין הפטיש לסדן: מצד אחד לחץ אמריקאי לנסיגה, ומצד שני דרישה פנימית להמשיך להילחם בחיזבאללה. המבוי הסתום הזה מאיים להפוך לפצצה דיפלומטית שתסכן את הסכם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, כך נכתב בוול סטריט ג'ורנל.

"השבוע תקפו כוחות ישראליים פעמיים את רכס עלי א-טאהר - עמדה אסטרטגית שישראל מגדירה כמבצר תת־קרקעי נרחב של חיזבאללה", נכתב. "ההתקפות עוררו ביקורת חריפה מוושינגטון: טראמפ וסגנו ואנס גינו את מה שכינו 'גישה קשוחה' של ישראל בלבנון".

מומחים שהתראיינו לכתבה, אמרו לג'ורנל כי מדובר "מלכוד שישראל יצרה לעצמה - מצב שבו היא תקועה במקום שאי־אפשר לסגת ממנו, ומצד שני ידיה כבולות".

עוד צוין בכתבה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "נמצא בלחץ כפול: מצד בעלי בריתו ויריביו שדורשים להמשיך במסע נגד חיזבאללה לפני הבחירות בסתיו, ומצד טראמפ שמבקש לסיים את הסכסוך לפני בחירות האמצע. סקר שנערך במאי הראה כי 57% מהישראלים תומכים בהקמת אזור ביטחון קבוע בלבנון, אך הציבור מתוסכל מחוסר היכולת לעצור את איום הרחפנים".

מתוך וול סטריט ג'ורנל, מאת ענת פלד. לקריאת הכתבה המלאה.

2גל פרו־ישראלי באמריקה הלטינית: האם זו המכה האחרונה "לסולידריות הפלסטינית"?

מהפך פוליטי מתהווה בקולומביה: המועמד הימני הקיצוני אבלרדו דה לה אספרייה, שמסתמן כמנצח בבחירות שנערכו השבוע במדינה, מבטיח לשים קץ למדיניות הפרו־פלסטינית של הממשל הנוכחי ולחדש את הקשרים עם ישראל. "הוא צפוי להפוך לעוד חוליה בשרשרת מנהיגים ימניים באמריקה הלטינית שמצטיידים בתמיכה בישראל", נכתב ב־The New Arab, אתר חדשות בעל קו פרו־פלסטיני מובהק.

קולומביה ניתקה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל תחת הנשיא הנוכחי גוסטבו פטרו. פטרו השווה את הצבא הישראלי לנאצים בראשית המלחמה בעזה, גירש את הדיפלומטים הישראלים באוקטובר 2025, ואף חתם על צו נשיאותי שהפך את התמיכה בפלסטין למדיניות ממשלתית רשמית.

דה לה אספרייה, עורך דין בולט בן 47 המכנה את עצמו "האאוטסיידר" ו"הנמר", אינו מסתיר את עמדותיו. בראיון לתקשורת המקומית הוא אמר כי ישראל "עושה את מה שעליה לעשות כדי להגן על עמה - וזה בדיוק מה שאני אעשה כדי להגן על קולומביה. בכל מחיר".

The Arab News הציב את עלייתו בהקשר רחב יותר: גל ימני שסוחף את אמריקה הלטינית. בארגנטינה הפך חאבייר מיליי את מדינתו לאחת מבעלות הברית הנאמנות ביותר של ישראל בעולם. בסלבדור, נאיב בוקלה - שמוצאו פלסטיני - העמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל. ובצ'ילה, הנשיא החדש חוסה אנטוניו קאסט נקט עמדה פרו־ישראלית חדה, תוך שהוא מאשים את קודמו באנטישמיות.

המשמעות האזורית, על פי האתר, עשויה להיות ניכרת: קולומביה כיהנה כשחקנית פרו־פלסטינית בהאג, במטרה לפעול "באופן מתואם לנקיטת צעדים משפטיים ודיפלומטיים נגד הפרות ישראל של החוק הבינלאומי. דה לה אספרייה הבטיח לפרוש גם מארגונים בינלאומיים כמו האו"ם".

מתוך The New Arab, מאמר מערכת. לקריאת הכתבה המלאה.

3הסכסוך במזרח התיכון הוביל לשסע במפלגה הדמוקרטית

ברד לנדר, מועמד דמוקרטי שביקר את מדיניות ישראל בעזה, ניצח השבוע בבחירות המקדימות במחוז קונגרס העשירי בניו יורק - וגבר על חבר הקונגרס המכהן דן גולדמן, דמוקרט פרו־ישראלי. הניצחון של לנדר, בפער של למעלה מ־30% מיריבו, ממחיש עד כמה הסכסוך הישראלי־פלסטיני הפך לקו שבר מרכזי בתוך המפלגה הדמוקרטית, כך נכתב בניו יורק טיימס.

"לנדר, לשעבר מבקר העיר ניו יורק ובעל שורשים עמוקים במחוז, נהנה גם מקרבתו לראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני. ניצחונו בפריימריז הופך אותו למועמד כמעט לוודאי לנציג המחוז בקונגרס לאחר הבחירות הכלליות בנובמבר", נכתב. בנאום הניצחון שלו התייחס לנדר ישירות לנושא שהגדיר את המרוץ: "הדמוקרטים מפולגים בכאב על יחסי ארה"ב עם ישראל ופלסטין - ועלינו להתמודד עם זה ישירות".

הניצחון של לנדר, צוין בניו יורק טיימס, מצטרף למגמה רחבה יותר שנרשמת בפוליטיקה האמריקאית: עמדת המועמד כלפי ישראל הפכה לגורם מכריע בבחירות פנימיות דמוקרטיות, במיוחד בערים גדולות עם אוכלוסיות מגוונות .

מתוך ניו יורק טיימס, מאת ליאם סטאק. לקריאת הכתבה המלאה.