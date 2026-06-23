טראמפ התהפך בעמדותיו כלפי איראן, חוץ מבנושא אחד

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1איראן לא מחכה להסכם: המרוץ להחזיר את הנפט לשווקים כבר החל

עוד לפני שהדיו התייבש על הסכם העקרונות בין ארצות הברית לאיראן, בטהרן כבר החלו במאמץ להחזיר את הנפט האיראני לשוק העולמי. בבלומברג מדווחים כי בעקבות ההחלטה האמריקאית להעניק פטור זמני של 60 יום מסנקציות הנפט, נציגי חברת הנפט הלאומית של איראן ומתווכים שונים פנו בשבועות האחרונים לבתי זיקוק בהודו, יפן, דרום קוריאה ומדינות נוספות באסיה בניסיון לחדש במהירות חוזי אספקה.

עוד לפי הדיווח, המגעים החלו עוד לפני שהפטור אושר באופן רשמי, אך הואצו משמעותית לאחר ההכרזה. עבור איראן מדובר בהזדמנות נדירה להחזיר לשוק מיליוני חביות נפט שנותרו תקועות במהלך חודשי המלחמה והסנקציות. באסיה, שמייצגת את אחד מיעדי היצוא החשובים ביותר של הנפט האיראני, כבר בוחנים כיצד לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר.

המהלך גם מספק אינדיקציה ראשונה לאופן שבו איראן רואה את המשך המשא ומתן. בעוד השיחות על הסכם קבע עדיין נמצאות בשלב מוקדם, בטהרן מתנהגים כאילו פתיחת השווקים כבר החלה. בבלומברג מציינים כי מבחינת המשטר האיראני, חידוש ההכנסות מנפט הוא אחד המבחנים החשובים ביותר להצלחת ההבנות עם וושינגטון.

מתוך בלומברג, מאת יונגצ'אנג צ'ין. לקריאת הכתבה המלאה.

2טראמפ נשאר עקבי בנושא אחד מול איראן: סוגיית הגרעין

כאשר החלה המחלמה מול איראן לפני ארבעה חודשים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על שינוי משטר, כניעה ללא תנאים ופירוק היכולות הצבאיות של הרפובליקה האסלאמית. היום, לאחר הסכם העקרונות שנחתם בין הצדדים, הטון בבית הלבן שונה לחלוטין. ניתוח של הוול סטריט ג'ורנל מצביע על שינוי משמעותי במסרים של טראמפ כמעט בכל אחת ממטרות המלחמה שהציג בתחילתה.

לפי העיתון האמריקאי, טראמפ עבר מקריאות פומביות לאזרחי איראן להפיל את המשטר ולתפוס את השלטון, להצהרות שלפיהן ההנהגה החדשה בטהרן היא "פחות רדיקלית" ופרגמטית יותר. גם הדרישה לכניעה מוחלטת של איראן ירדה מהפרק והוחלפה בהסכם שמעניק לטהרן הקלות כלכליות משמעותיות, כולל אפשרות לחדש יצוא נפט והקלות נוספות במסגרת המשא ומתן העתידי. השינוי בולט גם ביחס לתוכנית הטילים האיראנית. בעוד שבתחילת המלחמה התחייב טראמפ להשמיד את תעשיית הטילים של איראן, כיום הוא מציג את הנושא כעניין שניתן לדון בו בהמשך במסגרת שיחות נפרדות. לעומת זאת, סוגיית הגרעין נותרה כמעט הנושא היחיד שבו המסר האמריקאי נשאר עקבי לאורך כל התקופה.

בוול סטריט ג'ורנל מסבירים כי הסיבה לשינוי אינה רק צבאית או מדינית. סגירת מצר הורמוז, הזינוק במחירי האנרגיה והחשש מפגיעה בכלכלה העולמית הפכו את השגת היציבות למטרה מרכזית בפני עצמה. במילים אחרות, המטרה של וושינגטון כבר אינה בהכרח לעצב מחדש את איראן, אלא למנוע מהמשבר האזורי להפוך למשבר כלכלי עולמי.

מתוך וול סטריט ג'ורנל, מאת מייקל גורדון. לקריאת הכתבה המלאה.

3בלבנון תוהים: האם זו תחילת הסוף של חיזבאללה?

הסכם העקרונות בין ארצות הברית לאיראן מעורר בלבנון תקווה לצד חשש: האם הוא יסייע לצמצם את השפעתה של חיזבאללה במדינה, או דווקא יאפשר לארגון לשמר את כוחו ולהתארגן מחדש. בניתוח של ערב ניוז, שפורסם היום ב-euronews, נטען כי השאלה הזו הפכה לאחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות כיום את המערכת הפוליטית בביירות. כך, לפי הדיווח, למרות המכות שספגו איראן וחיזבאללה במהלך חודשי המלחמה, לא ברור כלל שההבנות בין וושינגטון לטהרן יובילו לפירוק כוחו הצבאי של הארגון או להפחתת השפעתו הפוליטית בלבנון. ישראל ממשיכה לדרוש שחיזבאללה יורחק מהגבול ויפורק מנשקו, בעוד שבמסגרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן אין בשלב זה התחייבות מפורשת בנושא.

גורמים לבנונים המצוטטים בכתבה חלוקים בשאלה כיצד ייראה היום שאחרי. חלקם מעריכים כי חולשתה היחסית של איראן והפגיעה בציר האזורי שלה יקשו על חיזבאללה לשחזר את מעמדו הקודם. אחרים מזהירים כי עצם חזרתה של איראן לשולחן המשא ומתן והאפשרות להסרת סנקציות עשויות להעניק לה משאבים והשפעה מחודשים בלבנון.

במרכז הוויכוח עומדת גם השאלה מי יקבע את עתידה של המדינה. בעוד נשיא לבנון וראש הממשלה מדגישים כי רק המדינה הלבנונית מוסמכת לנהל את המגעים מול ישראל ולקבוע את הסדרי הביטחון העתידיים, מבקרי חיזבאללה טוענים כי כל עוד הארגון שומר על כוחו הצבאי, יהיה קשה לביירות לנהל מדיניות עצמאית באמת. לכן, לפי הניתוח, המבחן האמיתי של ההסכם בין ארצות הברית לאיראן לא יהיה בטהרן או בוושינגטון אלא דווקא בשאלה האם הוא יצליח לשנות את מאזן הכוחות בתוך לבנון.

מתוך ערב ניוז, מאת נג'יה חוסאריפורסם ב-euronews. לקריאת הכתבה המלאה.