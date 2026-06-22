ארה"ב הסירה את הסנקציות על נפט איראני ל-60 יום

ארה"ב מסירה סנקציות מנפט איראני עד 21 באוגוסט - זאת בהמשך למזכר ההבנות שנחתם בין ארה"ב לאיראן ובהמשך למשא-ומתן שמתנהל בשווייץ תחת חסות פקיסטנית ובשיתוף-פעולה עם קטאר.

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על-פי מסמך של המשרד לבקרה על נכסים זרים, גוף אכיפת הסנקציות של משרד האוצר האמריקאי, ארה"ב מאפשרת כבר כעת הקלה משמעותית בסנקציות על איראן: הנפט האיראני, שנאסר למכירה, יהפוך כעת לסחורה שהרבה יותר גופים יוכלו לקבל.

זו הייתה האסטרטגיה האמריקאית בתחילת המלחמה, כאשר הוסרו סנקציות מנפט איראני ורוסי במטרה להפחית את מחירי הנפט בזמן שהמלחמה (הקצרה, אז האמינו) מתנהלת. אך לאחר שארה"ב נכשלה בפתיחת מצר הורמוז שאיראן חסמה, והתברר כי רווחי הנפט של איראן רק עולים עקב המחירים הגבוהים, ארה"ב שינתה כיוון, החזירה את הסנקציות ואף הטילה סגר ימי בעצמה על איראן.

אלא שכעת הגלגל מתהפך שוב: במסגרת המשא-ומתן עם איראן, ארה"ב מורידה כבר כעת את הסנקציות על הנפט האיראני, זאת כאמור עד 21 באוגוסט.

המסמך, שנחתם אמש (א') ופורסם כעת, מסיר מרשימת הסנקציות מוצרים "הכרחיים לייצור, מכירה, שינוע ופריקה של נפט גולמי, מוצרים פטרוכימיים או מוצרי נפט ממקור איראני, כולל העברת כספים שמערבת ספינות חסומות".

מחיר הנפט ירד דרמטית מאז חתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן. נכון להיום, חבית נפט מסוג ברנט עולה 78 דולר, הרבה מתחת לשיאים שנרשמו בזמן המלחמה, אז הנפט עלה על 100 ואף על 110 דולר לחבית. אך זהו עדיין מחיר גבוה מזה שנרשם ערב המלחמה, ועוד יותר מאשר בתחילת השנה, אז מחיר אותה חבית ברנט עמד על כ-60 דולר.

נכון להיום, למרות שמזכר ההבנות אמור לשחרר את מצר הורמוז, התנועה במצר עדיין מוגבלת, וייקח לה זמן להתחדש - במיוחד בנתיב המרכזי שאינו צמוד לחופי איראן או עומאן. המשמעות היא שאיראן צפויה ליהנות מיכולת מחודשת למכור את הנפט שלה, בזמן שהמחיר עדיין גבוה יותר מאשר בימים כתיקונם.