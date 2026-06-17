מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן פורסם הערב והוא כולל סעיפים בנושאים שונים לרבות הפסקת אש בלבנון. לשניים מהסעיפים יש השלכות כלכליות כבדות שעליהן נרחיב. ההטבה המשמעותית ביותר היא הקמת קרן פיצויים בשווי 300 מיליארד דולר.

על פי הטיוטה, ארה"ב, יחד עם "שותפותיה האזוריות" יגבשו תוכנית של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ולפיתוח הכלכלי של איראן. מנגנון יישום התוכנית יסוכם כחלק מההסכם הסופי בתוך 60 יום.

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בראיון לפני פרסום ההסכם טען סגן הנשיא ג'יי די ואנס כי קרן השיקום תמומן על ידי איחוד האמירויות, ורק אם איראן תתחייב שלא לפתח אף סוג של נשק גרעיני.

בנוסף, ארה"ב מסכימה להסיר את הסנקציות על יצוא נפט גולמי מאיראן. הטבה שנאמדת בעשרות מיליארדי דולר בשנה. לפני הטלת סבבי הסנקציות השונים על איראן בשנים האחרונות, הרוכשות העיקריות של נפט כזה היו מדינות אירופה. הן צמצמו את ההיקפים בחדות כשהוחלו סנקציות גלובליות על טהראן בעשור האחרון, ואף חתכו את היצוא לאיראן של מוצרים שונים. כעת - הן עשויות לחדש את יחסי הסחר עם הרפובליקה האיסלאמית.

למעשה, עוד לפני ההסכם הנוכחי, סחר חופשי עם האיחוד האירופי הוא "הגזר" שבאמצעותו ניסו האירופים לשכנע את האיראנים לחתום על הסכם גרעין מחודש ומשופר בשנים האחרונות, אפילו ללא מעורבות אמריקאית.

הם הציגו לטהראן את הנתונים לגבי השלכות חתימה ההסכם ב־2015 (JCPOA). ההסכם "החיה" את הכלכלה האיראנית שאיימה לקרוס, אִפשר למדינה לייצא נפט, אִפשר למדינות אירופיות לייצא כלי רכב ומשאיות לרפובליקה האסלאמית (בין השאר) והזרים מיליארדי דולרים למדינה.

בשנתיים שאחרי החתימה על ההסכם זינק הסחר בין איראן לבין מדינות האירופי לרמה של כ־20 מיליארד אירו בשנה, והיה במגמת צמיחה עד שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ פרש מההסכם ולמעשה "פוצץ" אותו.

אחרי קריסת ההסכם, ניסתה אירופה לכונן מנגנון עוקף דולר כדי להבטיח לאיראנים המשך סחר תמורת המשך אי־העשרת אורניום לרמה גבוהה ובלימה של תוכנית גרעין, אך נכשלה בכך.

כתוצאה מהסנקציות הגלובליות שהוטלו על איראן עם הגברת ההעשרה, הצטמצם הסחר בין אירופה לבין איראן לרמה של כ־3.7 מיליארד אירו בלבד בשנה שעברה. לפני המלחמה האחרונה בין ארה"ב וישראל לאיראן, איימו האירופים לחסל אפילו את הסחר הזה אם איראן לא תסכים לחתום על הסכם בנוגע לתוכניות הגרעין והטילים שלה.