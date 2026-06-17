היכן מוחזקים מיליארדי הדולרים המוקפאים של איראן?

איראן נכנסת למשא ומתן עם ממשל טראמפ כשעיניה נשואות לפרס גדול: עשרות מיליארדי דולרים המוחזקים מחוץ למדינה, שעשויים לסייע לה להחיות את כלכלתה המוכה.

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חלק מהנכסים הללו מוקפאים מאז הקמת הרפובליקה האסלאמית בעקבות המהפכה ב־1979. עם זאת, מקור מרבית הכספים המוקפאים הינו עבור תשלומים עבור נפט איראני שנמכר לסין, להודו, לדרום קוריאה וליפן. הכספים נתקעו לאחר שהנשיא טראמפ פרש ב־2018 מהסכם הגרעין שגיבש ממשל אובמה והחזיר את הסנקציות על איראן.

ההערכות לגבי היקף הנכסים האיראניים המוחזקים בחו"ל משתנות. בטהרן טוענים כי שווים עומד על לפחות 100 מיליארד דולר, בעוד שמומחים אחרים מעריכים כי הסכום נמוך משמעותית. בשלב הראשון מבקשת איראן לשחרר 24 מיליארד דולר, בתהליך שיתבצע בהדרגה.

לדברי אספנדיאר בטמנגהלידג', מנכ"ל מכון המחקר הכלכלי Bourse & Bazaar Foundation שחרור חלק מהכספים יאפשר להנהגת איראן לחזק את המטבע המקומי ולהפחית את האינפלציה. עם זאת, לדבריו, "לאיראן עדיין יהיה תמריץ משמעותי לפעול להסרה רחבה יותר של הסנקציות".

סין: 20 עד 50 מיליארד דולר

כבר שנים רבות סין היא הלקוחה הגדולה ביותר של הנפט האיראני, וההערכות לגבי היקף הנכסים האיראניים המוקפאים במדינה נעות בין 20 ל־50 מיליארד דולר.

ארה"ב מסוגלת למנוע ממדינות לשלם לאיראן עבור נפט משום שכמעט כל עסקאות הנפט בעולם מתבצעות בדולרים. משרד האוצר האמריקאי יכול לנתק מוסדות פיננסיים ממערכת הדולר אם הם מפרים סנקציות, כלי רב עוצמה שבו ארה"ב עושה שימוש הולך וגובר בשני העשורים האחרונים.

לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, סין המשיכה לרכוש בחשאי נפט איראני גם לאחר פרוץ המלחמה. לפי דיווחי העיתון, איראן הצליחה להשתמש בחלק מהכספים הללו לרכישת מכונות סיניות וחלפים לכלי רכב, בין היתר.

עיראק: 15 מיליארד דולר

עיראק היא אחת הרוכשות הגדולות של חשמל וגז טבעי משכנתה איראן, אך במשך שנים המגבלות האמריקאיות מנעו מבגדד לשלם עבור שירותים אלה. בנוסף ממשל טראמפ הפסיק לאחרונה את ההיתר שאפשר לעיראק להעביר תשלומים לאיראן עבור אספקת החשמל.

הודו: 7 מיליארד דולר

לפני שטראמפ פרש מהסכם הגרעין מתקופת אובמה, הודו הייתה הרוכשת השנייה בגודלה של נפט איראני. הסנקציות שהטיל ממשל טראמפ אילצו את הבנקים בהודו לעכב תשלומים עבור רכישות נפט גולמי איראני.

דרום קוריאה: 7 מיליארד דולר

בדומה להודו ולסין, גם דרום קוריאה הייתה לקוחה מרכזית של נפט איראני לפני שממשל טראמפ הראשון הטיל סנקציות על איראן. חלק ניכר מ־7 מיליארד הדולרים שהוקפאו שם הועבר בהמשך לקטאר במסגרת עסקת חילופי אסירים עם ארה"ב.

קטאר: 6 מיליארד דולר

ארה"ב שינתה את מדיניותה לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר על ישראל שביצע חמאס, ארגון טרור הנתמך בידי איראן ומוגדר כארגון טרור על ידי ארה"ב. וושינגטון עדיין אינה מאפשרת לקטאר להעביר את הכספים, שנועדו לשמש למטרות הומניטריות בלבד. סוגיית הגישה של איראן לכספים אלה עומדת במוקד המשא ומתן המתנהל כיום.

מדינות נוספות: 8 מיליארד דולר

נכסים איראניים מוחזקים גם ביפן, בלוקסמבורג, בעומאן ואף בארה"ב.

כל הסכומים המוצגים בכתבה הם הערכות.