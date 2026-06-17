האורניום לא ייצא מאיראן, שתקבל מאות מיליארדים לשיקום

מזכר ההבנות בין ארה"ב ואיראן פורסם הערב (רביעי) במלואו. במזכר תואר כי וושינגטון וטהרן "הסכימו במשותף ובתום לב" על 14 סעיפים.

מזכר ההבנות המלא

1. ארה"ב ואיראן, ובעלות בריתן במלחמה הנוכחית, מצהירות עם חתימת מזכר הבנות זה על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, לרבות בלבנון, ומתחייבות שלא לפתוח עוד במלחמה או בכל פעולה צבאית זו נגד זו, להימנע מאיום או משימוש בכוח זו כלפי זו, ולהבטיח את שלמותה הטריטוריאלית וריבונותה של לבנון. ההסכם הסופי יאשר את סיומה הקבוע של המלחמה בכל החזיתות, לרבות בלבנון, וכן את יתר הוראות סעיף זה.

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2. ארה"ב ואיראן מתחייבות לכבד את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של כל אחת מהן ולהימנע מהתערבות בענייניה הפנימיים של האחרת.

3. ארה"ב ואיראן מתחייבות לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך 60 יום לכל היותר, עם אפשרות להארכה בהסכמה הדדית.

4. מיד עם חתימת מזכר הבנות זה, תחל ארה"ב בהסרת המצור הימי שלה וכל הפרעה או מגבלה אחרת שהטילה על איראן, ותשלים את הסרת המצור בתוך 30 יום. במהלך תקופה זו, תנועת כלי השיט תשוקם בהדרגה על ידי איראן, ביחס להיקף התנועה שהיה קיים לפני המלחמה. בנוסף, ארצות הברית מתחייבת להרחיק את כוחותיה מקרבת איראן בתוך 30 יום לאחר חתימת ההסכם הסופי.

5. עם חתימת מזכר הבנות זה, איראן תפעל, תוך השקעת מיטב מאמציה, להסדרת מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים, ללא כל תשלום, למשך 60 יום בלבד, מהמפרץ הפרסי אל ים עומאן ובכיוון ההפוך. תנועת כלי השיט המסחריים תתחדש באופן מיידי, ובהתחשב בצורך להסיר מכשולים טכניים וצבאיים ולבצע פינוי מוקשים על ידי איראן, תוחזר התנועה המלאה בתוך 30 יום.

6. איראן תקיים דיאלוג עם סולטנות עומאן במטרה לקבוע את הסדרי הממשל העתידיים ואת השירותים הימיים במצר הורמוז, תוך התייעצות עם יתר המדינות הגובלות במפרץ הפרסי ובהתאם למשפט הבין-לאומי החל ולזכויותיהן הריבוניות של מדינות החוף במצר הורמוז.

7. ארה"ב מתחייבת, יחד עם שותפותיה האזוריות, לגבש תוכנית סופית ומוסכמת בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר לשיקום ולפיתוח הכלכלי של איראן. מנגנון יישום התוכנית יסוכם כחלק מההסכם הסופי בתוך 60 יום. ארצות הברית תעניק את כל הרישיונות, הפטורים וההיתרים הנדרשים לביצוע העסקאות הפיננסיות הרלוונטיות.

8. ארה"ב מתחייבת לבטל את כל סוגי הסנקציות שהוטלו על איראן, לרבות החלטות מועצת הביטחון של האו"ם, החלטות מועצת הנגידים של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (IAEA), וכל הסנקציות האמריקאיות החד-צדדיות, הראשוניות והמשניות, בהתאם ללוח זמנים שיוסכם במסגרת ההסכם הסופי. איראן וארה"ב מכירות בחשיבות הקריטית של סוגיית הסרת הסנקציות ומביעות את כוונתן לדון בה באופן מיידי במסגרת המשא ומתן, במטרה להגיע להסכמה הדדית בנושא.

9. איראן שבה ומאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני. ארצות הברית ואיראן הסכימו להסדיר את סוגיית החומר המועשר שנצבר במלאי באמצעות מנגנון שיוסכם במשותף ובהתאם ללוח הזמנים המוזכר בסעיף 7, כאשר השיטה המינימלית תהיה דילול החומר באתר עצמו תחת פיקוח הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית. שני הצדדים הסכימו גם לדון בסוגיית ההעשרה ובנושאים נוספים שיוסכמו ביניהם הקשורים לצורכי הגרעין של איראן, על בסיס מסגרת מוסכמת שתיקבע בהסכם הסופי. ההסכם הסופי יאשר את הוראות סעיף זה. ארה"ב ואיראן מכירות בחשיבות הקריטית של הסוגיות הגרעיניות האמורות ומביעות את כוונתן לדון בהן באופן מיידי במסגרת המשא ומתן, במטרה להגיע להסכמה הדדית.

10. עד לחתימת ההסכם הסופי, מסכימות ארה"ב ואיראן לשמור על הסטטוס קוו. איראן תשמור על המצב הנוכחי של תוכנית הגרעין שלה, וארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות ולא תפרוס כוחות נוספים באזור.

11. ארה"ב מתחייבת כי מיד עם חתימת מזכר הבנות זה ועד להסרת הסנקציות, ינפיק משרד האוצר האמריקאי פטורים שיאפשרו את ייצוא הנפט הגולמי האיראני, מוצרי הנפט ותוצריהם, וכן את כל השירותים הנלווים, לרבות עסקאות בנקאיות, ביטוח, הובלה וכדומה.

12. ארה"ב מתחייבת לאפשר שימוש מלא בכספים ובנכסים של איראן שהוקפאו או הוגבלו, עם תחילת יישום מזכר הבנות זה. ארצות הברית ואיראן יסכימו במשותף על הנהלים לשחרור הכספים במהלך המשא ומתן. כספים אלה, בין אם יישארו בחשבון המקורי ובין אם יועברו לחשבון אחר, יהיו זמינים לשימוש מלא לצורך תשלום לכל מוטב סופי שייקבע על ידי הבנק המרכזי של איראן. ארצות הברית מתחייבת להנפיק את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים בהתאם.

13. ארה"ב ואיראן מסכימות כי יוקם מנגנון ביצועי שיפקח על יישומו המוצלח של מזכר הבנות זה ועל עמידת הצדדים בהוראות ההסכם הסופי בעתיד.

14. לאחר חתימת מזכר הבנות זה, ובכפוף לתחילת יישומם של סעיפים 1, 4, 5, 10 ו־11 ולהמשך יישומם, יפתחו ארה"ב ואיראן במשא ומתן על ההסכם הסופי בנוגע לשאר הסעיפים בלבד. ההסכם הסופי יאושר באמצעות החלטה מחייבת של מועצת הביטחון של האו"ם.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12