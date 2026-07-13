7 דקות של התנצלויות: בעל השליטה שהעלים כספים מגיב

שלושה ימים אחרי שהתפוצצה ההסתבכות של חברת האג"ח האמריקאית (BVI) קוהאן פרופרטיס, התייצב בעל השליטה מייק קוהאן מול המשקיעים וניסה להסביר מה קרה. בפועל, הוא לא הסביר יותר מדי, טען שמדובר בטעות אנוש ובעיקר הבטיח שזה לא יקרה שוב.

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כזכור, בעקבות פנייה של רשות ניירות ערך, הוציאה החברה דיווח לבורסה ביום שישי האחרון, לפיו קוהאן השתמש ב-9.6 מיליון דולר מכספי הנפקת האג"ח לכיסוי חובות פרטיים וכן התברר שקוהאן הסתיר הלוואה מקרן אחרת, בהיקף של 4.7 מיליון דולר. שני הדברים הללו לא קיבלו אזכור בתשקיף או בדוחות החברה לרבעון הראשון של 2026, למרות שהחברה גייסה את הכסף בבורסה בת"א, בהיקף של 412 מיליון שקל, רק בחודש מרץ האחרון.

כתוצאה מכך, ביום שישי האחרון, צלל מחיר האג"ח ביותר מ-20%. היום, במקביל לשיחת משקיעים שקיים קוהאן, מחיר האג"ח זינק ב-16%, ותיקן לפחות חלק מההפסדים למשקיעים. בין הגופים הגדולים שהשקיעו כסף באג"ח נמצאים בית ההשקעות מור, שהשקיעו כספי חוסכים בגמל ופנסיה וקרנות נאמנות ב-146 מיליון שקל, חברת הביטוח הפניקס עם 47 מיליון שקל, מיטב עם 39 מיליון שקל, כלל עם 27 מיליון שקל ועוד.

כעת, בשיחת משקיעים, קוהאן חזר שוב ושוב בפני המשקיעים ואמר כי הוא מבטיח כי "אירועים דומים לא יחזרו על עצמם לעולם". ההסבר שלו חזר בעיקר על דברים שכבר דווחו ע"י החברה. לדבריו, "היה נכס שלא היה חלק מה-BVI שנפרע כתוצאה משעבוד צולב של הנכס עם נכס שהיה בתוך ה-BVI. כאשר נערכה הבדיקה הפנימית שלנו, החזרנו את כל הכסף". באשר להלוואה השנייה, היא לדבריו "נלקחה על ידי אורי אייזנברג בסך 4.7 מיליון דולר, בקשר לאחד הנכסים שבתוך ה-BVI, וגם ההלוואה הזו נפרעה".

אחר כך, טען קוהאן כי "הסיבה שהאירועים האלו קרו לא הייתה בגלל חוסר יושר. זו הייתה טעות בתום לב. זה נבע מהמבנה הארגוני שלי שלא היה בנוי עבור חברה ציבורית. אני בעסקים כבר 22 שנה ובניתי את החברה הזו בצורה יסודית מאוד. עבדתי קשה מאוד, עבדתי 12 שעות ביום, כמעט לא לקחתי חופשות. הסיבה שזה קרה היא שהמבנה שלי לא היה מבנה תקין".

בעקבות האירועים דירקטוריון החברה על הורה לרואי החשבון לבחון מחדש את כל דוחות העבר, שלל באופן מיידי מקוהאן את זכויות החתימה הבלעדיות שלו, ומינה את קצין הציות, ערן קנטי, כמורשה חתימה כפוי בכל חשבונות הבנק של החברה. אלא שלדברי קוהאן, הוא בכלל זה שעשה זאת. "נקטתי בצעדים רציניים מאוד כדי להביא אנשים לחברה", הוא אמר.

"אעשה הכל כדי להבטיח שהנכסים יצליחו"

עוד טען קוהאן שנכסי חברת ה-BVI "מתפקדים היטב. האירוע הזה לא השפיע, בשום צורה או דרך, על תזרים המזומנים של הנכסים האלה, או על הערכת השווי שלהם. הכנסתי את הנכסים הטובים ביותר שלי לתוך ה-BVI. אלה נכסים שעבדתי שנים כדי לבנות אותם. אני לא הולך לעזוב את החברה הזו, ואני מתכוון לעבוד קשה עוד יותר כדי להבטיח שהאירועים האלה לא יקרו שוב לעולם".

הוא אף הזמין את משתתפי שיחת המשקיעים להגיע לארה"ב לבקר בנכסים שלו והבטיח: "אני אארח אתכם ומעתה והלאה יהיה גילוי מלא, כל הדיווחים והתשלומים יהיו בזמן והחברה תצמח".

בסיום השיחה, התייחס קוהאן לפיל שבחדר: בעיית האמון שנוצרה מול המשקיעים. "אני עומד מאחורי החברה הזו. אני אשקיע את הזמן והמאמץ שלי, ואני רוצה לקבל את האמון שלכם בחזרה. אני יודע שהייתה כאן בעיית אמון, ואני באמת אעבוד קשה כדי להבטיח שלא יהיו שום פערים או כשלים בכל הנוגע לאמות מידה שצריכות להתקיים". קוהאן אף ניסה להשיב את הביטחון למחזיקי האג"ח ואמר "אני מבין שהאג"ח חטף מכה, ואני אעשה הכל, ממש הכל, כדי להבטיח שהנכסים האלה יצליחו".