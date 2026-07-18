אחרי 3 שבועות נשבר הקיפאון במפת הגושים

סקר הסקרים של גלובס חוזר. ישראל הולכת לבחירות, וגם הפעם נלווה את המערכה. נביא את הסקרים העדכניים ביותר מכלי התקשורת המובילים ונבחן מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה.

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מה הנתונים? הליכוד ומפלגת ישר בראשות איזנקוט שומרות על מקומותיהן ברשימה ועל מספר המנדטים שלהן, עם 24 ו-22 בהתאמה. ביחד בראשות בנט נחלשת במנדט ל-14, הדמוקרטים נשארת עם 10, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה וש"ס עם 8 כל אחת, עוצמה יהודית יורדת ל-7, הציונות הדתית עם 5, חד"ש-תע"ל יורדת ל-5 ורע"ם עולה ל-5. המפלגה החדשה של יועז הנדל וחילי טרופר ומפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ לא עוברות את אחוז החסימה.

מה המסקנה? אחרי שלושה שבועות סטטיים, הפעם הגיע שינוי: הקואליציה נחלשת במנדט ועומדת על 53, והאופוזיציה עולה ל-67 מנדטים - כשמתוכם שוב 10 שייכים למפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם).

מאחורי המספרים: בשני סקרים האופוזיציה ללא המפלגות הערביות זוכה ל-61 מנדטים לפחות: זה של ערוץ 13 וזה של מעריב. מה משותף לשני הסקרים האלה? בשני הסקרים האלה המפלגה החדשה של הנדל וטרופר עוברת את אחוז החסימה (עם 4 מנדטים). ואולם, היות שהמפלגה שואפת ל"הקמת ממשלה ציונית רחבה המבוססת על חיבור בין הגושים" - ייתכן שהרוב האופוזיציוני הזה לא ייתרגם לממשלה על טהרת מפלגות האופוזיציה.

אבל האופוזיציה ללא המפלגות הערביות מתחזקת גם בשני סקרים אחרים שבהם הנדל-טרופר לא עוברים את אחוז החסימה. גם בסקר של ערוץ 11 וגם בסקר של ערוץ 12 היא עולה במנדט ומגיעה ל-58 (ערוץ 11) או ל-59 (ערוץ 12). בשני הסקרים המפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים.

למעשה, הסקר היחיד שבו האופוזיציה לא התחזקה הוא זה של ערוץ 14. ואולם, גם פה התרחשה מיני-דרמה, כאשר לראשונה מזה חודש מפלגת הליכוד יורדת מ-33 המנדטים שניתנו לה בסקר של הערוץ - והפעם היא מסתפקת ב-32. אבל, כאמור, בסקר זה הגוש עצמו לא נפגע - והמנדט של הליכוד עבר לציונות הדתית (שעלתה מ-5 ל-6).

הנתון הנוסף: האם האיחודים במערכת הפוליטית הגיעו למיצוי? התשובה מורכבת. בסקרים של רוצים 12 ו-13, אם יהיה איחוד של בני גנץ ודדי שמחי, כמו גם איחוד של יולי אדלשטיין, גלעד ארדן ואיילת שקד במפלגה אחרת - אז כל המפלגות, כולל מפלגת הנדל-טרופר, לא עוברות את אחוז החסימה.

אבל בסקר של ערוץ 11 מתקבלת תמונה שונה. כאן מפלגת אדלשטיין-ארדן-שקד עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 5 מנדטים. בתרחיש כזה, הקואליציה יורדת ל-49 מנדטים, והאופוזיציה ללא המפלגות הערביות מקבלת 56. המשמעות: יחד עם מפלגת אדלשטיין-ארדן-שקד, לאופוזיציה יהיו 61 מנדטים שמאפשרים לה להרכיב ממשלה. אלא שגם כאן לא ברור שהמפלגה החדשה תהיה מוכנה לשמש כאצבע המשלימה לממשלה כזאת. אם כן, בדומה להשפעה של מפלגת הנדל-טרופר, גם כאן זה לא מסייע לאופוזיציה להיחלץ מה"מלכוד" שאליו היא נקלעה.