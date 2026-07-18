ברחוב חיים סירני בשכונת יד אליהו בתל אביב נמכר בית פרטי בן 3.5 חדרים בשטח בנוי של 85 מ"ר, תמורת 3.52 מיליון שקל. הבית בנוי במפלס אחד, על קרקע בשטח של 195 מ"ר.

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מדובר בנכס ישן ("בית סבתא") עם זכויות בנייה נוספות, והרוכשים יוכלו לבנות על הקרקע שתי יחידות דיור בשטח כולל של כ־240 מ"ר (לפי דוח שמאי): דירת גן עם קומת מרתף ודירה בקומה הראשונה עם חדר נוסף בקומת הגג. לחלופין, ניתן יהיה לממש את זכויות הבנייה בבניית יחידת דיור אחת עם ארבעה מפלסים.

מחיר השיווק של הנכס עמד על 3.89 מיליון שקל והוא עמד על המדף כחודשיים.

המוכרים הם יורשים והקונים הם זוג צעיר מהעיר שמתכוון לשפץ את הנכס ולגור בו.

הבית ברחוב חיים סירני בשכונת יד אליהו בתל אביב / צילום: עידן ישר

"אין משקיעים בשוק כרגע"

עידן ישר, מנהל צוות Re/max ocean תל אביב שייצג את שני הצדדים בעסקה, מספר כי "השוק קשה כרגע, המוכרים חווים קשיים משמעותיים, והתקופה 'על המדף' של דירות למכירה מתארכת משמעותית. אין כמעט משקיעים כרגע בשוק, ואם יש אז הם מחפשים מציאות. למרות זאת השוק ביד אליהו עובד טוב. הביקוש בשכונה נשען על משפחות שמחפשות נכס למגורים - וזה ביקוש קשיח יותר. לא כמו בשיא, אבל יש עסקאות.

"המחירים בשכונה יציבים למדי בשנתיים האחרונות, אפשר אולי לדבר על ירידה קלה. יש בתל אביב שכונות שיותר סובלות מהמצב - שכונות כמו התקווה, נווה שאנן, שפירא ופלורנטין - שהתבססו במשך שנים על משקיעים".

הבית ברחוב חיים סירני בשכונת יד אליהו בתל אביב / צילום: עידן ישר

דירות יד שנייה שנמכרו

רמת גן

ברחוב מנדס בקרית קריניצי, דירת 5 חדרים, 119 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב בר יוחאי במתחם נגבה, דירת 4 חדרים, 72 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־2.15 מיליון שקל.

בשדרות ירושלים, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה, ב־2.2 מיליון שקל.

בדרך בן גוריון, דירת 2 חדרים, 55 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3,

ב־1.86 מיליון שקל.

שוהם

ברחוב האתרוג, דירת 5 חדרים, 141 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם שתי חניות, ב־4.1 מיליון שקל.

ברחוב חרמון, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־2.4 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב נחום גולדמן ברמות ב', דירת 4 חדרים, 115 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, עם חניה, ב־1.3 מיליון שקל.

ברחוב יוסף בורג בנווה זאב, דירת 5 חדרים, 175 מ"ר, בקומה 4 מתוך 28, עם חניה, ב־1.94 מיליון שקל.

ברחוב בני אור בשכונה ב', דירת 3 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 2 מתוך 6, ב־850 אלף שקל.

חיפה

ברחוב פרויד, דירת 5 חדרים, 104 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, עם חניה, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב פז סעדיה בשער העלייה, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.6 מיליון שקל.

ברחוב אידר בנווה גנים, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־1.97 מיליון שקל.

בשדרות המגינים בקרית אליעזר, דירת 3 חדרים, 54 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1 מיליון שקל.

ברחוב חטיבת כרמלי בנווה פז, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 4 מתוך 8, עם חניה, ב־800 אלף שקל.

יהוד

בדרך העצמאות, דירת 4 חדרים, 177 מ"ר, בקומה 5 מתוך 15, עם חניה, ב־2.77 מיליון שקל.

ברחוב תמר בנוה מונוסון, דירת 5 חדרים, 229 מ"ר, בקומה 5 מתוך 16, עם חניה כפולה, ב־3.6 מיליון שקל.

ברחוב אשכנזי, דירת 4 חדרים, 143 מ"ר, בקומה 7 מתוך 7, עם גג בשטח 143 מ"ר, ב־2.35 מיליון שקל.

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