ויקטור אורבן, המנהיג הוותיק ביותר באיחוד האירופי עם 16 שנות כהונה רצופות (ועוד כהונה אחת בעבר) כראש ממשלת הונגריה, הודח אמש (א') בבחירות ההיסטוריות שהתקיימו במדינה. תנועת "טיסה" שקמה רק לפני שנתיים, בראשות פיטר מדיאר שהיה בעבר בשר מבשרה של מפלגת "פידס" בראשות אורבן, רשמה ניצחון סוחף בבחירות. נכון לספירת יותר מ-90% מהקולות, המפלגה זכתה ב-138 מושבים בפרלמנט ההונגרי שבו 199 מושבים, כלומר יותר מרף שני שלישים מהקולות, הנדרש כדי שתוכל לבצע שינויים בחוקה.

אורבן, בן 65, נשא נאום מהיר במטה המפלגה ששינתה מן היסוד את הפוליטיקה במדינה, והיתה השראה לתנועות ימין שמרניות ברחבי אירופה ובעולם. הוא אמר כי התוצאות הן "מרות" אך כי "רצון העם ברור". מדיאר דיווח במקביל בפוסט ברשת פייסבוק כי אורבן התקשר אליו כדי לברך אותו על הניצחון. החששות שהועלו בדבר התבצרות של המפלגה ואורבן בשלטון התבדו.

להשיב את מערכת האיזונים והבלמים

המונים יצאו לרחובות בודפשט כדי לחגוג את התוצאה. לקראת השעה 23:00 (שעון מקומי) נאם מדיאר בפני קהל שהתאסף בכיכר מרכזית ליד הפרלמנט. "עמיתיי ההונגרים, עשינו זאת!", הכריז הפוליטיקאי הצעיר, "טיסה והונגריה כולה ניצחו בבחירות, לא ברוב קטן אלא בהפרש גדול מאוד, ביחד אנחנו נשחרר את הונגריה!". הוא אמר כי האתגר היה גדול במיוחד משום ש"פידס" השתמשו בכספים ממשלתיים כדי להילחם במפלגתו. הוא גם אמר כי הוא חולם שההונגרים הצביעו בעד מדינה "הדואגת לאזרחיה" שבה אף אחד אינו מוקע בגלל שהוא "חושב אחרת". הוא אמר כי המשימה "לאחות את הקרעים" תהיה קשה וכי הוא לוקח אותה ברצינות רבה.

מדיאר גם פנה ישירות לראשי כמה גופים שבשנים האחרונות "הוכפפו" לממשלה ולאורבן, ביניהם התובע הכללי במדינה וראש בית המשפט העליון, שהיו מינויים פוליטיים, ודרש מהם להתפטר באופן מיידי. אחרת, איים, הממשלה החדשה תחל בהליכים לסילוקם. הוא הבטיח להשיב את מערכת האיזונים והבלמים שהיתה בהונגריה לפני הרפורמות המרחיקות-לכת של אורבן.

הרפורמות של אורבן וההבטחות של מדיאר לשינוי

במהלך ארבע הכהונות האחרונות הפך אורבן את הונגריה למה שכינה "מודל לדמוקרטיה לא-ליברלית". הוא שינה את מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק ואת התקשורת באופן ששירת את צרכי המפלגה ושלטונו. שכבה חדשה של מיליונרים הנהנים מקרבה למפלגה צצה וקשרי הון-שלטון הפכו לברורים למדי לתושבי הונגריה. המדינה הידרדרה במדדי שחיתות ושקיפות, מצבם הכלכלי של תושביה הורע אחרי גל אינפלציה גבוה, וההרגשה כי המערכות הציבוריות אינן מתפקדות הביא למרמור בקרב רבים.

את תחושות אלו השכיל לנצל מדיאר, שהיה פעיל ב"פידס" ואף כיהן בתפקיד פוליטי מטעם הממשלה בבריסל. הפוליטיקאי הצעיר (45) העניק ראיון מטלטל לפני כשנתיים שבו השתלח בשלטון "פידס", אחרי שאשתו - שרה לשעבר בממשלה - נאלצה לספק חנינה למקורב לשלטון שהואשם בטיוח פרשת פדופיליה. השניים התגרשו אמנם, אך מדיאר אמר כי זה היה "הקש ששבר את גב הגמל". הוא יצא לפריפריה ההונגרית ותיעד בתי חולים בקריסה, מערכות ציבוריות לא מתפקדות וכפרים מוזנחים. הוא העלה חומרים רבים לרשתות החברתיות והקים תנועה חדשה, יש מאין.

בשנה האחרונה התחזק עוד ועוד בסקרים, והחל לעקוף את מפלגת "פידס". הוא גייס אנשי עסקים ובעלי תפקידים מקצועיים לשעבר לגיבוש המצע הכלכלי של מפלגתו, וסמך על מצע רחב של מתנדבים, רבים מהם צעירים, כולל בפריפריה שהיתה בשליטת "פידס". הוא הציב אנשים "נקיים פוליטית" ברשימתו והבטיח לעם ההונגרי לפתוח דף חדש, חופשי מהקשרים העבותים בין פוליטיקאים לאנשי עסקים שאיפיינו את השנים האחרונות.

בסוגיות רבות מדיאר ניסה כלל לא להתבטא פומבית, כמו סוגיית להט"ב ומגדר וגם בחלק מהנושאים הבינלאומיים. בעוד אורבן טען כי יש קנוניה נגד הפורינט ההונגרי, ונגד אספקת הדלק מרוסיה, מדיאר התרכז בהבטחה לרפורמות שייטיבו עם הציבור ההונגרי אם ייבחר לשלטון. במיוחד, הבטיח לשנות את החוקים שפגעו בעצמאות מערכת המשפט והפיקוח על הכספים כפי שדורשת בריסל, כדי "לשחרר" בין 15 ל-20 מיליארד אירו שהונגריה אמורה לקבל כחלק מחברותה באיחוד. בתחום הפליטים, עם זאת, הוא לא צפוי לשנות את המדיניות ההונגרית נגד קבלת מבקשי מקלט.

להיגמל מהנפט הרוסי, והאם מדיאר יישר קו עם אירופה?

המפלה של אורבן צורמת במיוחד לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אורבן נחשב ל"ילד הרע" של בריסל לא רק בסוגיות כמו פליטים ואקלים, אלא גם בהתנגדות לציר האנטי-רוסי שהתגבש באיחוד אחרי מלחמת אוקראינה. הוא מטרפד מענק של עשרות מיליארדים לאוקראינה, שיבש בעבר סנקציות על רוסיה וחשיפה של השבוע האחרון הראתה על קשרים קרובים בין משרד החוץ ההונגרי בכהונתו לבין הקרמלין. מדיאר, לעומתו, הבטיח להיגמל מהנפט הרוסי עד שנת 2035, אך לשמור על יחסי "כבוד הדדי" מול רוסיה.

בסוגייה הישראלית, עמדתו של מדיאר אינו ידועה. מפלגת "טיסה" חברה בגוש השמרני של מפלגות הפרלמנט האירופי (כמו ה-CDU/CSU בגרמניה, למשל), אך הקשרים הטובים שמדיאר מתכנן עם בריסל עשויים להיתרגם לרצון להתיישר לפי הקו שיוצא מהנציבות האירופית, ולא להתעמת אתה כפי שהיה בעבר. אורבן, מקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, טירפד סנקציות נגד מתנחלים שעלו כאפשרות בקיץ האחרון, ופעל במקרים רבים לרכך החלטות בבריסל נגד ישראל. מדיאר צפוי לשים קץ להליך פרישת הונגריה מבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) שבו אורבן החל אחרי צווי המעצר שהוציא בית הדין לנתניהו וליואב גלנט.

מנהיגי אירופה בירכו אמש בזה אחר זה על הניצחון של מדיאר הפרו-אירופי. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר כי הוא מצפה להתחיל "לעבוד יחד על אירופה חזקה, עוצמתית ומעל הכל מאוחדת". גם נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך את המנצח ואמר כי התוצאות מוכיחות את "החיבור העמוק של ההונגרים לערכים המשותפים של האיחוד האירופי". "הונגריה בחרה באירופה", כתבה נשיאת הנציבות אורסולה פון-דר-ליין.