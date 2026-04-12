מיליוני הונגרים כבר הצביעו עד שעות הצהריים בבחירות הגורליות במדינה, שייקבעו אם תם עידן ויקטור אורבן במדינה. שיעור ההצבעה עד ל-12:00 בצהריים (שעון מקומי) עמד על 38%, גבוה ב-10% מזה שנרשם לפני ארבע שנים.

הבחירות מרכזות עניין לא רק במדינה המרכז-אירופית עצמה, שבה כשמונה מיליון בעלי זכות בחירה, אלא ברחבי אירופה ובעולם. רוסיה מעוניינת לשמר את שלטון אורבן, הנחשב לגורם ידידותי בתוך האיחוד האירופי, וגם הממשל הנוכחי בארה"ב עשה הכל כדי לסייע לו להישאר בשלטון. מנגד, האיחוד האירופי היה מעוניין לראות את הפוליטיקאי ההונגרי מודח מכסאו, ואת מתמודד האופוזיציה פיטר מדיאר (45) הפרו-אירופי עולה לשלטון.

הבחירות מתקיימות עד כה כסדרן, בשיתוף משקיפים בינלאומיים. הקלפיות ייסגרו ב-20:00 (שעון ישראל) ושיעור ההצבעה החזוי אמור לעמוד על כ-80%. בהונגריה אין מדגמים, כך שתוצאות האמת ידווחו באופן הדרגתי במהלך הערב והלילה. במקרה של ניצחון חד-משמעי למפלגת "טיסה" מהאופוזיציה או למפלגת "פידס" שבשלטון, התמונה תתבהר בתוך שעות מעטות. אך אם יהיה מדובר במרוץ צמוד, ייתכן שהתשובה לשאלה מי ירכיב את הממשלה הבאה תידחה לימים הקרובים, ואולי אפילו אחרי ספירת כחצי מיליון מקולות המצביעים הנמצאים מחוץ להונגריה במהלך השבוע.

אורבן עצמו אמר לאחר ההצבעה היום בקלפי בבודפשט כי הוא "כאן בשביל לנצח" ורמז כי יכבד את תוצאות הבחירות, יהיו מה שיהיו: "יש לכבד את רצון העם", אמר.

פיטר מדיאר, מתמודד האופוזיציה בבחירות לפרלמנט ההונגרי / צילום: ap, Denes Erdos

מי מוביל בסקרים?

הסקרים האחרונים, במיוחד מטעם גורמים עצמאיים שאינם קשורים למקורבים לאורבן, הראו על יתרון של 10% לאופוזיציה (49% למפלגת "טיסה" לעומת 39% למפלגת "פידס"). השאלה באיזה רוב תנצח אחת מהמפלגות היא אחת מהרלוונטיות ביותר, מכיוון שדרוש רוב של לפחות שני-שלישים מהמושבים בפרלמנט כדי לבצע שינויים בחוקה. אורבן נהנה עד כה מרוב כזה, ועיצב מחדש את הפוליטיקה ההונגרית, כמו גם את מערכת המשפט, אכיפת החוק והתקשורת. אם "טיסה" תנצח אך תזכה ברוב של פחות משני שלישים, העריכו פרשנים, ייתכן שתתקשה למשול.

מועמד האופוזיציה העומד בראש טיסה הוא פיטר מדיאר, שהיה עד לפני כשנתיים חלק ממפלגת "פידס" והיה נשוי לשרה לשעבר. אחרי שסקנדל בתחום החינוך הכריח את אשתו לשעבר להתפטר, ולמרות שהשניים התגרשו לאחר מכן, הקים מדיאר תנועה עצמאית שמבקרת את השחיתות, חוסר אכיפת החוק ושלטון המקורבים של אורבן. בשנה האחרונה הוא מוביל בסקרים. מדיאר מבטיח להונגרים להתפייס עם האיחוד האירופי ולהפשיר עשרות מיליארד אירו המיועדים למדינה, ומבטיח "דף חדש" שאינו נגוע בשחיתות ובמצב שנוצר ב-16 השנים האחרונות בהונגריה תחת אורבן.

אורבן, מצדו, ניסה את כל הכלים הנמצאים באמתחתו עד כה - הוא קיבל תמיכה חד-משמעית מהבית הלבן, הזהיר את הציבור ההונגרי מקנוניה של שירותים זרים להשתלט על המדינה, האשים את "טיסה" בשיתוף פעולה עם הקנוניה הזו, ואמר כי רק הוא יגן על הונגריה ממלחמה אפשרית מול רוסיה וכן מול "ספקולנטים בינלאומיים" המנסים לפגוע בפורינט. סיסמת הבחירות של המפלגה היתה "פידס - הבחירה הבטוחה".

ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, מצביע בקלפי בבודפשט / צילום: ap, Petr David Josek

הקצאת המושבים בפרלמנט בהונגריה סבוכה: 106 מתוך 199 המושבים מוקצים במרוצים בין מועמדים במחוזות בחירה מקומיים. המרוצים הללו עשויים להיות קרובים בבחירות הנוכחיות, בין היתר אחרי שמועמדי אופוזיציה אחרים הסירו את עצמם ברגע האחרון מהרשימות בניסיון להטות את הכף לטובת "טיסה". בנוסף, יש מנגנון המעניק "בונוס" למפלגה הזוכה במנדטים ישירים אלו - שעוצב על ידי "פידס" במיוחד כדי להבטיח שיהיה לה רוב של שני-שלישים - שכעת יכול לשחק נגדה. ייתכן גם מצב שבו הקול הפופולרי יילך ל"טיסה", אך מספר המושבים בפרלמנט של "פידס" יהיה גבוה יותר.

כאמור, פרשנים ציינו כי אם "טיסה" ומדיאר בראשה לא יצליחו לנצח ברוב של שני-שלישים, הרי שהמשימה שלהם לשלוט בהצלחה תהיה קשה עד בלתי אפשרית. בין היתר, מדובר על חוסר יכול לשלוט במינויים בבית המשפט העליון, בסוכנויות אכיפת חוק וברגולטור התקשורת במדינה. אחת המטרות של "טיסה" תהיה לשנות חקיקה בנושאים שונים כדי ליישר קו עם האיחוד ולהביא לשחרור הכספים שבריסל הקפיאה כעונש על מדיניות אורבן והחוקים המקומיים. מטרה זו תהיה כמעט בלתי אפשרית לביצוע אם לא יהיה למפלגה הצעירה את הרוב המיוחס הנדרש.

אורבן האשים בשתי היממות האחרונות את "טיסה" בשיתוף פעולה עם ארגוני מודיעין זרים וב"קנוניה" לתפוס את השלטון בהונגריה. גם מנגד, מדיאר האשים את הממשלה בשיתוף פעולה עם מוסקבה. הוא אמר כי ההונגרים מצביעים היום "בין בחירה במזרח לבחירה במערב".