ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן (62), הפוליטיקאי שהכריז על ארצו כ"מודל לדמוקרטיה לא-ליברלית", שהפך את בודפשט לחממה של כוחות ימין חדשים באירופה ובארה"ב ומי ששולט במדינה כבר יותר מ-16 שנה, יעמוד ביום ראשון הקרוב למבחן אלקטורלי גורלי. המועמד היריב פיטר מדיאר (45), שחרת על דגלו את המאבק בשחיתות והשקיע זמן רב בהפגנת נוכחות בפריפריה, ניצב בעמדת ניצחון לפי הסקרים. לא רק בהונגריה, אלא באירופה כולה, יעקבו בשבע עיניים אחרי תוצאות הבחירות, שעשויות לסמל סוף עידן במדינה.

הסקרים האחרונים חוזים ניצחון למפלגת "טיסה" בראשות מדיאר, עם 59% מהקולות, לעומת 49% ל"פידס" בראשות אורבן. מדיאר היה חלק ממנגנון השלטון של מפלגת "פידס", היה נשוי לשרה לשעבר בממשלת אורבן, אבל הפך לכוח אופוזיציוני בשנתיים האחרונות והכין באופן מדוקדק את הניסיון שלו לכבוש בשבוע הבא את ראשות הממשלה.

הוא "חרש" את השטח, ובעיקר ניצל את חוסר השביעות הציבורי במדינה מעליות המחירים, מהקשיים הכלכליים, מהשחיתות הפושה ומחוסר התפקוד של המערכות הציבוריות. הוא חזר וחבט באורבן וב"פידס" מבחינה ציבורית, והבטיח דף חדש להונגרים. כבר שנה וחצי שהוא מוביל בסקרים.

המורד התמידי של האיחוד האירופי

אורבן נחשב עד כה לשליט הבלתי מעורער של הונגריה. מאז שנבחר בשנית לראשות הממשלה ב-2010, אחרי שהיה באופוזיציה, ניצל את הרוב הגדול שבו זכתה המפלגה בפרלמנט כדי לשנות את החוקה מן היסוד. הוא הוביל רפורמות הכוללות את שינוי פני מערכת המשפט והאקדמיה, חלוקה מחדש של מחוזות בחירה באופן שיסייע למפלגתו, והשתלטות באמצעות מקורבים על כלי תקשורת מרכזיים.

הוא היה "המורד" התמידי של האיחוד האירופי, גם בסירובו לקבל על עצמו את מדיניות הפליטים של האיחוד, אך במיוחד אחרי המלחמה באוקראינה, כאשר שמר על ערוצים פתוחים ויחסים חמים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בחודשים האחרונים, למשל, טרפד העברת חבילת סיוע כלכלית להצלת אוקראינה.

אורבן ביסס בהדרגה את מעמדו לא רק כראש ממשלה, אלא ככוח מוביל של הימין המתנגד להגירה. הוא הוזמן לכנס המפלגתי השנתי של המפלגה השמרנית הבווארית הגרמנית CSU, בין היתר, ובירך על כך שאירופה "יישרה קו" בשנה האחרונה עם מדיניות ההגירה המחמירה שהוא עצמו קידם.

הוא הפך את בודפשט למעיין גלובלי של רעיונות שמרניים, כולל אלו מהצד השני של האטלנטי וכן מישראל. בימים האחרונים ניסה לנצל את קשריו אלה, כשהזמין לביקור את סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די. ואנס שהביע בו תמיכה פומבית, ויצא נגד האיחוד האירופי ש"מתערב" לדבריו בבחירות. אורבן גם פרסם בשבוע האחרון שורת קטעי וידיאו של מנהיגים ברחבי העולם - כולל ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו - המביעים בו תמיכה ברורה.

התוצאות ביום ראשון יגידו אם צעדים אלו הועילו לו. בחודשים האחרונים ניסה אורבן לגייס את הציבור לעמוד מאחוריו באמצעות אזהרות מפני משבר כלכלי קרוב, ולאחר מכן קנוניה אוקראינית נגד ארצו. הוא דיבר על "מתקפה על הפורינט" (המטבע המקומי) ואמר כי רק הוא, בעזרת קשריו הטובים עם וושינגטון והנשיא טראמפ, יוכל להציל את הונגריה מפשיטת רגל. בימים האחרונים אמר כי שירות הביטחון ההונגרי חשף "מזימה" לחבל בצינור המוביל נפט מרוסיה להונגריה, והאשים את מפלגת "טיסה" ב"חבירה" לכוחות המבקשים לפגוע בהונגריה.

במקביל, בשורת חשיפות המשרתת את האופוזיציה, התגלה בימים האחרונים כי שר החוץ בממשלת אורבן התקשר לעמיתו הרוסי במהלך דיונים על סנקציות אירופיות, ואף הציע לשלוח לו מסמכים פנימיים הקשורים לניסיון ההצטרפות של אוקראינה לאיחוד.

בהקשר הישראלי, לפי השיחות שנחשפו, הציע שר החוץ ההונגרי לאיראן "לשתף את כל המידע" מהחקירה בנוגע לביפרים המתפוצצים שישראל פיזרה בשורות חיזבאללה. לדבריו, עשה זאת כדי להבהיר כי הונגריה אינה מעורבת. מדיאר האשים אותו בימים האחרונים ב"בגידה בעם ההונגרי".

הפסד לא יהיה הוכחה לחולשת גוש הימין

פרשנים הצביעו עד כמה הזווית הכלכלית הפנימית משחקת תפקיד חשוב בבחירות האלה. השלטון של "פידס" העלה אליטה כלכלית חדשה למדינה, כזו הקשורה בעבותות למפלגה. "למי שמקורב למפלגה אין מה לחשוש, משום שמערכת שלטון החוק נמצאת בידיה", כתב השבוע ה-FAZ. מדיאר הרבה להעלות לרשתות החברתיות תמונות של הזנחה, בתי חולים לא מתפקדים, כפרים שהוזנחו משום שאינם מקורבים לשלטון, וכך הלך וצבר עוד אהדה באזורים הכפריים. בכך הוא הצליח היכן שכשלה בבחירות הקודמות קואליציה שחרתה על דגלה "רק לא אורבן".

תוצאות הבחירות יהיו רלוונטיות לא רק לעשרה מיליון תושבי הונגריה, אלא גם לתושבי האיחוד האירופי, אוקראינה, ומדינות נוספות. עד כה, הונגריה ניצלה את הצורך בהחלטות פה אחד באיחוד כדי לטרפד שורה של צעדים נגד רוסיה. עם מדיאר בשלטון, יוזמות שהיו תקועות כמו חבילות סיוע, החרמת נכסים פיננסיים וסנקציות חדשות עשויות לצאת לפועל. אחת מההבטחות של מדיאר להונגרים הוא להפשיר את עשרות המיליארדים שהאיחוד האירופי הקפיא בשל אי פיקוח על הקצאתם בשורת צעדים מיידים, וכך ייטיב עם מצבם הכלכלי.

אורבן יימנע מקבלת תוצאות הבחירות?

פרשנים הצביעו על האפשרות שאורבן יימנע מקבלת תוצאות הבחירות, בעזרת שורה של עתירות לבית המשפט העליון ולבתי משפט מנהליים, שבהם בחשה מפלגתו בשנים האחרונות ושם היא עשויה למצוא אוזן קשבת. אם יודח אורבן ביום ראשון הקרוב, הרי שהדבר יהיה בניגוד למגמה הפוליטית במדינות אחרות באיחוד, מערבה מהונגריה. בעלת בריתו ג'ורג'ה מלוני היא ראשת הממשלה באיטליה, בצרפת עשוי האיחוד הלאומי בראשות לה-פן לזכות בנשיאות, ובגרמניה "אלטרנטיבה לגרמניה" הפרו-רוסית מתחזקת גם היא בסקרים.

הפסד כעת אולי יתפרש בכותרות באירופה כ"מפלה" לגוש הימין החדש, אך אם יתרחש, יהיה ניתן לייחס אותו בעיקר לגורמים פנימיים. הונגרים רבים תומכים וגאים בכך שהמדינה "השכילה" לסגור את הגבולות למהגרים לא חוקיים במשבר של 2015. הם מתקוממים בעיקר על חוסר היכולת שלהם לגמור את החודש, על היעלמותו של שלטון החוק בארצם וחשים בעיקר חוסר אמון הולך וגובר ביכולתו של אורבן לקיים את הבטחותיו.