ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני ספגה השבוע מפלה פוליטית קשה, כאשר רוב הציבור דחה במשאל-עם את החוק שהעבירה לרפורמה משפטית במדינה. בניגוד לראשי ממשלה בעבר, מלוני הבהירה עוד לפני המשאל כי היא לא תתפטר אם תפסיד וכי היא מתכוונת "למלא את כל ימי הכהונה" שלה בכל מקרה.

אבל ההפסד מחליש את מעמדה באיטליה ובאירופה. 54% מהציבור הצביעו נגד הרפורמה, במשאל עם שהתקיים בימים ראשון ושני, ושבו השתתפו כ-59% מבעלי זכות הבחירה. הקואליציה בראשות מלוני כבר העבירה את הרפורמה בפרלמנט, אך החוקה האיטלקית חייבה קיום משאל עם בשל השינויים בחוקה שהיו כרוכים בה.

מלוני ניסתה למעשה לנצל את הקואליציה היציבה שהצליחה לכונן בשלוש השנים האחרונות, נגד הציפיות ונגד האופי ההפכפך של הפוליטיקה האיטלקית, כדי לבצע שינוי עומק שהימין האיטלקי דורש כבר זמן רב. הוא כלל הקמה של גוף שיפקח על חלק מהרשות השופטת באמצעות ועדה שתמונה על ידי הפרלמנט, מה שנתפס כאיום על עצמאות הרשות. ההצעה גם כללה "ניתוק מסלולים" בין תובעים לבין שופטים, לאחר שהימין טען לשורת חקירות נגד פוליטיקאים על ידי תובעים "שמאלניים" ובקרבה מוגזמת בין מי שמאיישים את שני התפקידים.

מלוני גם ניסתה לנצל את המיאוס בציבור כלפי התמשכות תהליכים במערכת המשפט האיטלקית, כאשר הליכים אזרחיים לוקחים בממוצע שבע שנים של דיונים, משפטים פליליים אורכים שמונה שנים וישנם לא פחות מ-4.5 מיליון הליכים פתוחים, כשליש מהם הליכים פליליים. רק ארבעה מתוך עשרה איטלקים מביעים אמון במערכת המשפט במדינה. כחלק מהניסיון לגבש תמיכה ברפורמה, הממשלה הבטיחה כי זמני המשפט יתקצרו ב-40% כתוצאה ממנה. אך התוצאות מלמדות כי הציבור לא קנה את ההבטחות.

בכירים בממשלה: מערכת המשפט מתפקדת כ"חוליית מחסלים"

מלוני הפתיעה לפני כשלוש שנים כשהובילה מפלגת ימין קיצוני לשעבר, עם שורשים פשיסטיים, להוביל את הקואליציה האיטלקית, אחרי שחתכה למרכז והפגינה פרגמטיות רבה ביחסיה עם האיחוד האירופי ובנוגע לסוגיית אוקראינה. היא ניצלה במיוחד בשנה האחרונה את הקשרים האידיאולוגיים עם תנועת MAGA של הנשיא האמריקאי טראמפ והמפלגה הרפובליקנית כדי להצטייר כמי שמשמשת "גשר" בין אירופה לארה"ב.

פרשנים הגדירו הבוקר (ג') את המפלה כ"טעות הראשונה של מלוני", שהעריכה כי צמצום היקף המהפכה המשפטית המוצעת והסיבוך היחסי של ההצעות יביאו לאישורה. למרות שבתחילה ניסתה להתרחק באופן אישי ממשאל העם, לאור הסקרים שחזו לה הפסד מלוני הגבירה בשבועות האחרונים את הקמפיין למען "כן" במשאל. יש מי שראו בהססנות שלה לתמוך במלחמה האמריקאית באיראן עדות לכך שהיא מנסה "לרצות" את ציבור הבוחרים, שברובו מתנגד למלחמה, לפני המשאל.

מלוני ניסתה לשדר "עסקים כרגיל" אחרי ההפסד. "אנחנו נכבד את התוצאות ונמשיך לכהן עם אחריות וכבוד לעם האיטלקי". אבל באיטליה ציינו כי ההפסד מסייע לאופוזיציה וכי המרוץ לראשות הממשלה למעשה נפתח מחדש, אם לא יהיו שינויים, בבחירות שיתקיימו ככל הנראה בשנה הבאה. לפני המשאל, הקואליציה בראשותה הלכה והקצינה את ההתבטאויות נגד מערכת המשפט, ושר המשפטים כינה את התביעה באיטליה "מאפיה", בעוד מנכ"ל המשרד אמר כי מערכת המשפט פועלת כ"חוליית מחסלים". מלוני עצמה האשימה את מערכת המשפט בארצה בפגיעה במאבק בהגירה הלא-חוקית, כאשר דחתה פתרון שיזמה לגירוש מבקשי מקלט לאלבניה.

ההפסד כבר העניק זריקת מרץ לאופוזיציה, ובמיוחד למי שעומדת בראש המפלגה הדמוקרטית, אלי שליין. היא הובילה קמפיין נגד הרפורמה, ואמרה כי היא לא מתמודדת עם בעיות העומק של מערכת המשפט ובמקום זאת תהפוך את המערכת לפוליטית ופחות עצמאית.

אחרי פרסום התוצאות אמרה שליין כי זהו "הצעד הראשון" בדרך להחלפת הממשלה בבחירות, הצפויות להתקיים בשנה הבאה. לפי חישובים באיטליה, הקואליציה "הפסידה" 2.4 מיליון קולות שתמכו בה בבחירות, אבל הצביעו נגד הרפורמה. סקרים העלו כי המצביעים חשו כי הם "מגנים על החוקה" בהצבעה נגד הרפורמה, מעבר לשיקולים פוליטיים נקודתיים. הדור הצעיר האיטלקי, בין גילאי 18 ל-28, נהר לקלפיות, עם 67% הצבעה במשאל העם ש-58.5% מהם נגד הרפורמה.