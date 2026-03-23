כבר מהרגע שבו התחיל את כהונתו לפני כשנה וחצי, היה ברור שהתפקיד של מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה יהיה קשה במיוחד. הפוליטיקאי ההולנדי המנוסה נדרש להחזיק בחיים ברית צבאית שהנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, הטיל בה ספק באופן פומבי, שהנשיא הצרפתי כינה "מתה מוחית", ושמתמודדת עם אינטרסים צולבים ומתחים פנימיים בעוד רוסיה פועלת כל העת להחלשתה והמלחמה באוקראינה משתוללת על גבול החזית המזרחית שלה.

● באירופה מופתעים: האם אנחנו בעצם בטווח הטילים האיראנים?

● טראמפ ציפה כי איראן תיכנע ללא תנאים. היא הצליחה להפתיע אותו

אבל בימים אלו נראה שברית נאט"ו עומדת בפני אחד המבחנים הגדולים ביותר שלה, ורוטה מנהל את קרב חייו.

מראית עין של אחדות עד המשבר הבא

העובדה כי מדינות אירופה הפנו כתף קרה לנשיא האמריקאי, כמעט באופן משפיל, אחרי שזה קרא להן לסייע לארה"ב בפתיחת מצר הורמוז, יצרה שבר חדש וגדול מקודמיו. מאז שהדבר קרה לפני כשבוע, הנשיא האמריקאי אינו מפסיק להתבטא נגד חברות הברית ומאיים על עתידה.

בשורת פוסטים ברשת החברתית שלו, כמעט יום אחר יום, כינה טראמפ את חברות נאט"ו "פחדניות" וכתב כי מדינות אירופה איכזבו את ארה"ב בכך שלא הציעו עזרה. הוא גם האשים אותן בהיותן "אוכלות חינם" שנהנו מהגנה ביטחונית אמריקאית וכעת לא רוצות לעשות שום דבר. "ללא ארה"ב, נאט"ו היא נמר של נייר", כתב טראמפ. הוא חזר שוב ושוב על הבטחתו "לזכור" את המדינות שלא עמדו לצדו.

נאט"ו במספרים 32 מספר המדינות החברות בנאט"ו,

אחרי הצטרפות פינלנד ושבדיה 5% שיעור ההוצאה הביטחונית מהתמ"ג אליו

התחייבו המדינות עד סוף העשור 1,500 ההוצאה הביטחונית הנוכחית הכוללת

(יותר ממחצית מגיע מארה"ב) 3 מדינות בנאט"ו בעלות נשק גרעיני

(ארה"ב, בריטניה וצרפת)

כך שמי שמנסה כעת לאסוף את השברים הוא רוטה, והדרך שבה הוא עושה זאת היא אותה דרך פעולה שבה נקט בעבר כדי להרגיע את המתחים. בתחילה הוא נמנע מהתבטאויות פומביות, נשאר מאחורי הקלעים, מנסה לנצל את קשריו החמים עם הנשיא האמריקאי כדי לפשר, ואז יוצא לתקשורת כדי להציג תמונה של קונצנזוס, שמספיקה להחזיק לפחות עד המשבר הבא.

זה מה שעשה גם כעת, בראיון מיוחד שהעניק ל־CBS ביום שני. "מה שהנשיא האמריקאי עושה מהדהד (Resonates) את הרצון של מנהיגים רבים בנאט"ו", השתמש רוטה בפועל נדיר יחסית ביחסים בינלאומיים, "שזה לחסל את היכולת של איראן להיות יצואנית של טרור וכאוס לאזור ולעולם". רוטה גם מיסגר מחדש את העובדה שארה"ב פעלה לבדה, ללא התייעצות עם שותפותיה בנאט"ו. "במשך שבועות רבים הכינה ארה"ב את מבצע 'זעם אפי', אבל מסיבות ביטחון לא יכולה הייתה לשתף את אירופה במה שהיא עושה, משום שזה היה מסכן את המכה הראשונה במבצע", אמר.

מעל הכל, רוטה ביקש בראיון למקד את תשומת הלב בהתעשתות האירופית ובתמונה שהוא מנסה להציג. "החדשות הטובות הן שהחל מיום חמישי, 22 מדינות, כולל כאלו מחוץ לנאט"ו כמו יפן ודרום קוריאה, חברו כדי לענות על שלוש שאלות: מה אנחנו (בנאט"ו) צריכים, מתי אנחנו צריכים את זה ואיפה אנחנו צריכים את זה". הוא אמר כי בירור השאלות הללו הוא המענה לקריאה מצד הנשיא טראמפ לסיוע. הסיוע האירופי להורמוז אולי יגיע אחרי המלחמה, ללא סיכון ממשי, אבל לפחות תישמר מראית עין של אחדות ושותפות בין 32 החברות בברית.

הדרך להצלחה עוברת דרך חנופה

רוטה, בן 59, היה ראש הממשלה של הולנד במשך 14 שנה, התקופה הממושכת ביותר למנהיג במדינה האירופית, בין 2010 ל־2024. אפילו מבקריו, כמו חירט וילדרס מימין, הגדירו אותו כ"עובד קשה". הוא גם הצליח להתחמק משערוריות, לחתור תמיד לקונצנזוס, ולהצטלם לעתים קרובות כשהוא מגיע לפרלמנט על אופניים. הוא אינו נשוי, נחשב לפרגמטיסט מוצהר ולמי שמצליח ליצור פשרות.

בעבור רוטה, הדרך המרכזית שבה הצליח להפוך לאחד מהאירופאים היחידים הנחשבים לבעלי קשרים טובים עם טראמפ, היא באמצעות חנופה. אפילו לדבריו, הדבר נובע מאינטרסים אירופיים עמוקים ומתוך ההבנה שאין בשלב זה ליבשת שום הגנה אחרת מלבד זו שמציע הנשיא האמריקאי, וכי ארה"ב היא המטריה הביטחונית היחידה המגנה עליה בשלב זה.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ ומזכ''ל נאט''ו מארק רוטה בפורום הכללי בדאבוס, ינואר האחרון / צילום: ap, Evan Vucci

"אם מישהו כאן חושב שהאיחוד האירופי או אירופה יכולים להגן על עצמה ללא ארה"ב - תמשיכו לחלום" אמר לחברי הפרלמנט האירופי בינואר האחרון. לדבריו, "אירופה תצטרך להוציא על ביטחון לא רק 5% מהתמ"ג אלא 10%, לגבש מטריה גרעינית חדשה ושיהיה לכם בהצלחה עם זה".

רוטה אמר את הדברים מדם לבו אחרי שהואשם בהתחנפות לטראמפ. המחוקקים האירופים שלפו נגדו הודעת טקסט ששלח לנשיא האמריקאי, ושפורסמה על ידי טראמפ כהוכחה לטיב היחסים עם אירופה. ההודעה נשלחה על רקע הכינוס השנתי של נאט"ו ביוני, ושאלת השאלות אז היתה אם טראמפ יאשרר את מחויבות ארה"ב להגנת אירופה, כדי שכל העולם -ובמיוחד רוסיה - יראה זאת. רוב מדינות אירופה הסכימו להוציא 5% מהתמ"ג על ביטחון, אבל התנצחו ביניהן על כמה נושאים. "הם מחכים שאבא 'יבוא לעשות סדר', כתב רוטה לטראמפ.

משימת חייו של הלוחש לטראמפ

אותה שיטת פעולה מאחורי הקלעים עבדה בעבור רוטה גם במהלך המשבר הגדול ביותר של נאט"ו בשנה האחרונה, עד לשבועות האחרונים: העימות על גרינלנד. טראמפ לא היסס בינואר האחרון להסלים עוד ועוד את הרטוריקה ולא שלל כיבוש של האי הארקטי מידי חברת נאט"ו דנמרק. גם מנהיגי אירופה החריפו את העימות ואף שלחו חיילים באופן סמלי לאי. טראמפ איים שוב בפירוק הברית.

רוטה יצא אז לוושינגטון לשיחות שהמשיכו גם בדאבוס, והיה שם כשהנשיא האמריקאי הכריז כי "הגיע להבנות לטווח ארוך" במסגרת נאט"ו לגבי עתיד גרינלנד. עוד לפני כן, הצליח רוטה לנווט בהצלחה את העימות בין שבדיה לטורקיה סביב ההצטרפות לנאט"ו, ולהגדיל את מספר חברות הברית ל־32 חברות.

אבל הפעם המשבר רחוק מלהיגמר. ההבטחות של הנשיא האמריקאי, האיומים שלו, הטעות הטקטית של מנהיגי גרמניה, צרפת ובריטניה שהשפילה את טראמפ בעת שביקש עזרה עדיין מהדהדות ומתוות את היחסים. מי שהוגדר כ"לוחש לטראמפ", מי שסבור כי לאירופה אין תוחלת ללא ארה"ב צריך לגבש כעת עד כמה היבשת תהיה מעורבת במלחמה באיראן שממנה ניסתה להתרחק. המלחמה על עתידה של נאט"ו הופכת כעת למשימת חייו.