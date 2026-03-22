אירופה מתעוררת לאיום חדש: האם טילי איראן כבר מגיעים ללונדון?

שיגור הטילים האיראנים ארוכי-הטווח לעבר איי צ'אגוס הבריטיים, בהם ממוקם בסיס דייגו גרסיה, והאזהרות של הרמטכ"ל הישראלי ביממה האחרונה, הובילו הבוקר את כלי התקשורת באירופה לתהות אם היבשת כולה נמצאת בטווח התקפה איראנית, ומה הסיכוי שתצא לפועל. עד כה, תושבי אירופה חשו כי היבשת נמצאת מחוץ לעימות ההולך ומסלים, למעט ההתקפות איראניות על בסיסים מערביים שבהם מוצבים חיילים משלל מדינות אירופה. החשש מהשלכות המלחמה הנוכחית, שעד כה היו כלכליות, הופכות כעת בשל האזהרות למוחשיות מתמיד.

"האם הטילים האיראנייים יכולים להגיע עד לגרמניה?", כתב הבוקר (א') אתר המגזין הגרמני "דה-שפיגל". החשש האירופי מתבסס על הדיווחים בכלי תקשורת מהימנים בסוף השבוע על כך שהאיראנים שיגרו שני טילים בליסטים ארוכי-טווח לעבר הבסיס הבריטי-אמריקאי המשותף בדייגו גרסיה, מרחק של כ-3,800 קילומטר מאיראן. עד כה, האיראנים הכריזו כי לא יפתחו טילים עם טווח מעבר ל-2,000 קילומטר, בעוד גורמי אופוזיציה איראנים טענו כי בחשאי הם הגדילו את הטווח ל-3,000 קילומטר לפחות. "המרחק בין הגבול האיראני לגרמניה הוא פחות מ-3,000 קילומטר", כתב העיתון.

מומחים שהתראיינו לאתר הגרמני העריכו כי ייתכן שהטווח הוגדל על חשבון ראש נפץ קטן יותר, או אפילו טיל ללא ראש נפץ - לטובת הדגמת הטווח בלבד. בגרמניה חוששים כי בסיסי חיל האוויר האמריקאי במדינה, כולל זה ברמשטיין, יהפכו גם הם למטרה לטילים איראנים, אחרי שהאיראנים שיגרו כתב"מים וטילים לעבר בסיסי חיל האוויר הבריטי בקפריסין, ובסיסים משותפים שבהם יש נוכחות אמריקאית בטורקיה. "לא ניתן לפסול התקפות חריגות, במיוחד אם המצב יסלים", נכתב. גרמניה רכשה מישראל את מערכת היירוט "חץ 3" בדיוק נגד טילים בליסטיים מסוג זה.

"ישראל הזהירה את סטארמר"

גם בבריטניה, שאינה מוגנת על ידי מערכת כלשהי, עסקו הבוקר הכותרות של מהדורות יום הראשון של העיתונים הגדולים באיום הטילים האיראני שנחשף. ה-BBC אישר כי דייגו גרסיה היה היעד של הטילים - שאחד מהם התפרק באוויר לפי הדיווחים כ-600 קילומטר לפני היעד והאחר יורט על ידי מערכת המוצבת על ספינה אמריקאית. הבסיס המשותף בים ההודי הוא בערך באותו מרחק מאיראן שבו נמצאת בריטניה.

ה"סאנדיי טיימס" שוחח עם דיפלומטים ואנשי צבא, כולל ישראלים, שאמרו לעיתון כי לאיראן יש את היכולת הצבאית "לפגוע בלונדון". לפי הצד הישראלי, בדברים שלאחר מכן נאמרו גם על ידי הרמטכ"ל אייל זמיר באופן פומבי, "אמרנו זאת שוב ושוב: משטר הטרור האיראני מהווה איום עולמי". גם ה"סאנדיי טלגרף" הזהיר בכותרת הראשית שלו כי "ישראל הזהירה את סטארמר (ראש ממשלת בריטניה) כי טילים איראניים יכולים להגיע ללונדון". ה"דיילי מייל" פירט כי במקרה של התקפה בליסטית, בריטניה תצטרך "לסמוך על מערכת ה-SM-3 האמריקאית המוצבת באירופה או על מערכת הפטריוט האמריקאית המוצבת בגרמניה", ואין לה יכולות הגנתיות משלה.

בתגובה לדיווחים אמר חבר בממשלה הבריטית בתוכנית טלוויזיה הבוקר כי מדובר בהערכות מופרכות. "אין נכון לעכשיו כל הערכה שהאיראנים מכוונים על בריטניה, או שהם אפילו מסוגלים לעשות זאת אם היו רוצים בכך", אמר שר התקשורת סטיב ריד. "לא ניגרר למלחמה הזאת", הוא הוסיף.

מנהיגת האופוזיציה בבריטניה האשימה את סטארמר בכך שהוא מנסה "להסתיר את האמת" ואינו מזהיר את הציבור הבריטי מפני פגיעה אפשרית. בריטניה אישרה לארה"ב בסוף השבוע שימוש בחלק מבסיסיה גם למטרות תקיפה שאינן "הגנתיות" (נגד טילים ומשגרים) בנימוק שאיראן החלה לתקוף ספינות במצר הורמוז. בריטניה אינה מאפשרת בשלב זה שימוש בבסיסיה בקפריסין למטרה זו, בשל הבנות עם ממשלת האי ורצון של ניקוסיה להישאר מחוץ לעימות.