הפסקת אש או מהלך טקטי? אירופה מגיבה להכרזות טראמפ מוושינגטון

ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לגבי קיום "שיחות מבטיחות" לסיום המלחמה באיראן, וביטול האיום האמריקאי שהושמע בסוף השבוע להפציץ תחנות כוח איראניות, הקפיצו היום (ב') את הבורסות באירופה, הורידו את מחירי הגז והאנרגיה ושלחו את כלי התקשורת לנסות ולהעריך מה עומד מאחורי ההתפתחות הדרמטית.

כמו בישראל, גם באירופה מתעניינים בעיקר בפרטי המשא-ומתן עם איראן, ובמיוחד בגורל המעבר החופשי במצרי הורמוז, כמו גם בשאיפות הגרעין האיראניות ובתוכנית הטילים שלה.

כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי שורה של מדינות "הצהירו" כי הן לוקחות חלק בשיחות בין ארה"ב לאיראן, ביניהן עומאן, טורקיה, פקיסטן ומצרים. לא ברור כיצד מתנהל הדיאלוג בין המתווכים מטעם טראמפ - סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר - לבין הצד האיראני, או אפילו עם מי הם מדברים בצד האיראני.

סוכנות הידיעות הרשמית של איראן הכחישה כל קיום משא-ומתן, וגם שר החוץ האיראני אמר כי אין מגעים בין הצדדים. לפנות ערב דווח בסוכנות הידיעות האיראנית כי האמריקאים "ביקשו" להיפגש עם נשיא הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קליבאף.

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר היום בדיון בפרלמנט כי בריטניה "מודעת" לכך שמתנהלות שיחות, אך הזהיר כי המשא-ומתן יכול להימשך זמן מה. הוא פירט כי "קשה לענות עד מתי יימשך העימות בין ארה"ב וישראל לאיראן". "כל תשומת-הלב והאנרגיה שלנו צריכה להתרכז בדה-אסקלציה, אבל אנחנו חייבים לקחת בחשבון שזה יכול להימשך זמן מה, וזו התוכנית שלנו".

סוף המלחמה או רק ההתחלה?

ה"טיימס" הבריטי ניתח את ההודעה של טראמפ וכתב כי בכל מקרה, "עיכוב של חמישה ימים בתקיפות המתוכננות נגד מטרות אנרגיה איראניות מעניק קצת מרווח נשימה כדי לשקול אם זוהי תהום שאחד מן הצדדים רוצה לקפוץ לתוכה".

לפי פרשן העיתון, החולשה של ארה"ב במלחמה א-סימטרית היא זו שהביאה להסתבכויות בעיראק ובאפגניסטן, ובצד האמריקאי מודעים לצורך "לחתוך במהירות" ולסיים את המלחמה, אך לא בטוח שהצד האיראני או הדינמיקה שהתפתחה יאפשרו זאת. "האם זה הסוף של המלחמה באיראן, או שהיא רק מתחילה", הייתה כותרת הפרשנות.

ב"טלגרף" הבריטי, גם הוא מהצד השמרני של המפה הפוליטית בממלכה המאוחדת, נכתב כי טראמפ הוא זה "שמיצמץ ראשון" ונסוג בו מהאיום המופרך להרוס את כל תחנות הכוח באיראן אם טהרן לא תסיר את המצור דה-פקטו על מעבר ספינות במצר הורמוז. "טראמפ אולי נסוג... אבל כל עוד המצור נמשך בפועל, הוא אינו יכול להכריז על סוף המבצע".

לפי העיתון, המלחמה של ארה"ב וישראל באיראן הפכה ל"מלחמת אין ברירה" ברגע שאיראן החליטה "לחנוק" את הכלכלה העולמית ואת שוק האנרגיה באמצעות חסימת מצר הורמוז, וכעת טראמפ יהיה חייב לסיים את העבודה.

השלכות מיידיות על השווקים

להודעה היו השלכות מיידיות על השווקים ביבשת. מחיר חבית נפט מסוג "ברנט" ירדה מ-113 דולר ל-96 דולר, אך שבה לרמה של 104 דולר אחרי שהאיראנים הכחישו כי יש משא-ומתן בין הצדדים. מדדי המניות באירופה במיוחד עלו - ה"דאקס" הגרמני עלה במסחר הבין-יומי ב-5%, וסיים את היום עם עליות כ-2.5%. מדד הסטוקס 600 האירופי עלה ב-1.4%. גם התשואות על אג"ח אמריקאי ובריטי ירדו כתוצאה מההכרזה.

אנליסטים אמרו כי בהתחשב בהיסטוריה של השנה האחרונה, שבה השווקים "מפחידים" את טראמפ לסגת מצעדים דרמטיים המביאים לחשש בקרב משקיעים, ובהתחשב בדינמיקה שנודעה כ-"TACO" ("טראמפ תמיד משתפן"), הרי שמה שאנחנו רואים כעת הוא "TACO לייט".

עם זאת, התקשורת במדינות כמו גרמניה, הולנד, איטליה וצרפת התרכזה בעניינים אחרים - ממשאל העם על רפורמה משפטית שבו הפסידה ראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני ועד להשלכות סיבוב הבחירות השני על בחירתם של ראשי עיר ברחבי צרפת.