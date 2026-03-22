״48 שעות מרגע זה״: טראמפ שולף איום דרמטי נגד איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיים "למחוק" את תחנות הכוח של איראן אם טהרן לא תפתח מחדש את מצר הורמוז תוך 48 שעות.

"אם איראן לא תפתח במלואו, ללא איום, את מצר הורמוז, תוך 48 שעות מנקודת זמן זו בדיוק, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותמחק את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה שבהן!", אמר טראמפ בפוסט ב-Truth Social.

מצרי הורמוז הפכו לאבן נגף משמעותית בין ארה״ב ואיראן, מכיוון שדרך המצרים, המקשרים בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי, עוברת 20% מאספקת הנפט העולמית, וחסימתם עלולה להביא למשבר אנרגיה חריף - דבר שמתבטא בקפיצה במחיר הנפט שנסחר מעל 110 דולר.

האיום הדרמטי מגיע בקושי יום לאחר שטראמפ דיבר על "הרגעת" המלחמה.

בפוסט קודם שפורסם ב-Truth Social, טען הנשיא כי ארה"ב "מתקרבת מאוד להשגת יעדינו בעודנו שוקלים להאט את מאמצינו הצבאיים הגדולים במזרח התיכון".

טראמפ גם אמר לכתבים שהוא לא מעוניין בהפסקת אש עם איראן.

"אנחנו יכולים לקיים דיאלוג, אבל אני לא רוצה לעשות הפסקת אש", אמר טראמפ מהמדשאה הדרומית של הבית הלבן לפני שיצא לפלורידה. "אתם יודעים שלא עושים הפסקת אש כשאתה ממש מחסל את הצד השני".

"אין להם חיל ים. אין להם חיל אוויר. אין להם שום ציוד", המשיך טראמפ.

עם זאת, היה זה דווקא שר הביטחון ישראל כץ שטען בסוף השבוע כי התקיפות הישראליות נגד איראן "יגברו באופן משמעותי" בשבוע הקרוב.

"השבוע, עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא מסתמך תגבר באופן משמעותי", אמר כץ בהצהרת וידאו.