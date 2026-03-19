האדמירל שהפנה את הרחפנים של איראן נגד עצמה

אמ;לק כבר באקדמיה הימית בלט בראד קופר בחדות מחשבה ובשליטה טקטית יוצאת דופן. מאז מלחמת המפרץ הראשונה שירת כמעט בכל זירות הפעולה של ארה"ב, ומתארים אותו כמפקד קר־רוח וחדשני. עתה כאדמירל ומפקד סנטקום הוא מוביל את המערכה האמריקאית נגד איראן ומתבסס בין היתר על רשת קשרים אישיים עמוקה שביסס במזרח התיכון - מהרמטכ"ל הישראלי ועד נשיאי איחוד האמירויות וסוריה.

כמפקד צבאי בכיר של ארה"ב במזרח התיכון בשנים האחרונות טיפח האדמירל בראד קופר קשרים אישיים עם מנהיגים באזור: הוא התארח לארוחת שבת אצל הרמטכ"ל אייל זמיר, הוזמן לביקור אצל נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד א־נהיאן ואף שיחק כדורסל עם נשיא סוריה אחמד א־שרע. מקרוביו מתארים אותו פשוט כדיפלומט במדים.

כעת, כמפקד הסנטקום (פיקוד מרכז של ארה"ב), הוא מוביל את מלחמתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד איראן, המבצע הצבאי המורכב והמסוכן ביותר של ארה"ב בדורנו. לשם כך נעזר קופר, אחד הקצינים המעוטרים ביותר בצבא ארה"ב, באותן מערכות יחסים שבנה במשך שנים ברחבי האזור.

● הסיפורים המפתיעים מאחורי ההחלטות שהפכו את ישראל למובילת הגנה אווירית

● "אמרתי לממשלה: צריך כפתור פיצוי שכל פעם שהמשק נסגר לוחצים עליו. אבל שש שנים אין כזה"

● הצוללת | "אתרים כמו פולימרקט יוצרים תמריץ כלכלי לריגול. זה מסוכן"

● פורטפוליו | בצבא הוא גייס והפעיל סוכנים. היום הוא מוביל קרן דיפנס־טק עם משקיעים מכל העולם

"זה בדיוק סוג הלחימה הישירה והממוקדת בתוצאות שאמריקה מצפה לה - ואתה מספק אותה ובגדול", שיבח שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' את המפקד בן ה־58 במסיבת עיתונאים במהלך המלחמה, והוסיף: "אתה האיש הנכון לרגע הזה".

בסרטוני עדכון מבצעיים שפרסם מנה האדמירל קופר את הישגיו האחרונים של מבצע זעם אפי (השם שנתן הפנטגון למבצע באיראן): תקיפה של יותר מ־5,500 מטרות, הטבעה של יותר מ־60 כלי שיט איראניים ופגיעה קשה בתוכנית הטילים הבליסטיים והרחפנים של טהרן. "כוח הלחימה של ארה"ב הולך ומתעצם, כוח הלחימה האיראני נחלש", הכריז קופר בעדכון הווידאו ששלח בשבוע השני למלחמה. "אנחנו ממשיכים להתמקד ביעדים צבאיים ברורים מאוד: לשלול מאיראן את היכולת להפעיל כוח נגד אמריקאים ונגד שכנותיה".

אולם למרות תצוגת התכלית סקרי דעת קהל מראים לפי שעה כי רוב האמריקאים מתנגדים למבצע באיראן, עימות שכבר גבה קורבנות מצבא ארה"ב. נוסף על כך, חוקרים מאמינים כי סביר להניח שכוחות אמריקאים הם שעמדו מאחורי הפגיעה הקטלנית בבית ספר לבנות בדרום המדינה בגלי התקיפות הראשונים. במהלכה, לטענת הרשויות האיראניות, נהרגו עשרות ילדות.

במקביל יועציו של טראמפ דוחקים בו מאחורי הקלעים למצוא דרך יציאה מהירה מהעימות, זאת על רקע הזינוק במחירי הנפט והחשש שהמלחמה תפגע במפלגה הרפובליקאית בבחירות האמצע הצפויות בנובמבר.

קופר - שסירב להתראיין לכתבה זו - מצדו נמנע מלהיכנס לפוליטיקה סביב המלחמה וממשיך להתמקד בניהולה הצבאי, כך לפי מקורביו. לדברי גורם אמריקאי, הוא מקיים שיחות תכופות עם הגנרל דן קיין, יו"ר המטות המשולבים והיועץ הצבאי הבכיר של הנשיא. לדברי אותו גורם, האדמירל מצליח לשלב בין אימונים קצרים לפגישות עבודה, ולמרות שהוא ישן מעט מאוד הוא עדיין נראה נמרץ ורענן.

"לא מבטל את המבקרים בחדר"

אלה ששירתו איתו במזרח התיכון ובחלקים אחרים של העולם אומרים שמדובר במפקד מתחשב, החלטי וכזה ששומר על קור־רוח במצבי לחץ. "כשבראד קופר מתקשר אליך באמצע הלילה עם בעיה, זה אחרי שהוא חשב עליה לעומק, הוא יכול להסביר אותה, ויש לו פתרון", מעיד הגנרל בדימוס פרנק מקנזי, שכיהן כראש הסנטקום והמפקח על צבא ארה"ב במזרח התיכון, בזמן שקופר פיקד על כוחות חיל הים באזור ב־2021.

אחרים אומרים שאישיותו הנמרצת עשויה לתת את הרושם שקופר אופטימי יתר על המידה. "הוא לא מראה סימנים של לחץ, לא עייף ותמיד בכושר. אני חושב שהוא כמעט פורח במצבי לחץ", אומר קפטן (בדימוס) מייקל בראסור מחיל הים האמריקאי, שהוביל כוח משימה לרובוטיקה ולבינה מלאכותית תחת פיקודו של קופר במזרח התיכון, וכיום מכהן כראש האסטרטגיה של חברת Saab בארה"ב. "הוא לא מבטל בהינף יד את המבקרים בחדר. הוא מקשיב לכל הטענות ומביא הכול בחשבון, ואז מתאים את התוכנית. אבל האופטימיות היא אחת התכונות שאני הכי מעריך אצלו".

קופר, בנו של קצין שלחם במלחמת וייטנאם, למד אסטרטגיה צבאית כבר מגיל צעיר. בשנתו הראשונה באקדמיה הימית של ארה"ב הרשים את חבריו, כשנשאל בארוחת ערב על "קבוצת הקרב הימי". הוא טיפס על אחד השולחנות והחל להזיז בקבוקי קטשופ, סכו"ם וכוסות, כאילו היו סוגים שונים של ספינות ואמצעי לחימה - כדי להמחיש תרחיש קרבי אמיתי.

"הוא היה טירון חד ואינטליגנט מאוד", מספר קצין חיל הים בדימוס גרגורי גלרוס, מפקד הפלוגה שנהג לבחון את קופר באקדמיה. "התרחיש על שולחן האוכל הדגים את חדות החשיבה שלו ואת הבנתו בשימוש בכוח כבר בגיל צעיר".

לאחר שסיים את לימודיו באקדמיה הימית ב־1989, השתתף קופר במלחמת המפרץ ב־1991, לקח חלק בשלוש משימות מבצעיות למאבק בהברחות סמים מול חופי דרום אמריקה, ובמשימה מבצעית שנשלחה לים הערבי הצפוני מיד לאחר מתקפות 11 בספטמבר 2001, כמו גם במבצעים נגד הטליבאן באפגניסטן. למעשה, במהלך הקריירה שלו שירת כמעט בכל זירות הפעולה של צבא ארה"ב - מאפריקה ועד האוקיינוס השקט - וכן בפנטגון, שם כיהן כראש תחום קשרי הקונגרס של חיל הים.

בשנת 2021 אושר מינויו למפקד כוחות חיל הים של ארה"ב במזרח התיכון, תפקיד שהציב אותו בבחריין, במרחק של 240 ק"מ בלבד מחופי איראן. שם הוא למד מקרוב את הטקטיקות, היכולות והאיומים של המשטר האיראני - הבנה המסייעת לו בקבלת החלטות כיום.

במהלך שירותו במזרח התיכון הוביל קופר מאמצים ליירט אמצעי לחימה שאיראן הבריחה לשלוחיה ברחבי האזור. הוא פעל גם להעמקת שיתוף הפעולה הצבאי בין מדינות המפרץ לישראל בעקבות הסכמי אברהם, והוביל קואליציה ימית של יותר מ־30 מדינות - מה שאפשר לו לבסס קשרים עם מנהיגים באזור.

משמאל: האדמירל קופר, הרמטכ''ל זמיר וראש הממשלה נתניהו, במפקדה האמריקאית בקריית גת. בן בית באזור / צילום: ap, Staff Sgt. Michael Ito

בראשית ימי ממשל ביידן נזכרת דנה סטרול, שהייתה אחראית על מדיניות המזרח התיכון בפנטגון, בארוחת ערב שנערכה בביתו של קופר בבחריין בהשתתפות גורמי ביטחון וצבא מקומיים. קופר הגיש ארוחה בסגנון הודי וללא אלכוהול, שכן אלכוהול אסור על מוסלמים. "היה ברור שהוא יודע היטב איך לבנות קשרים וליצור אווירה שמאפשרת לאנשים לשבת יחד סביב השולחן ולהרגיש שיש להם גישה ישירה אליו", מתארת סטרול. "הוא פשוט ידע להתאים את עצמו להקשר התרבותי".

ליל הקרב מול החות'ים: "נשאר עשר שעות עם הצוות"

כשהחות'ים שיגרו לראשונה כטב"מים וטילים מתימן לים סוף בשנת 2023, קופר הוא שקיבל את ההחלטה שאוניית מלחמה אמריקאית תיירט את המתקפה. קצין חיל הים שעבד לצדו באותו הלילה אמר שהאדמירל נשאר עם צוותו במשך עשר השעות שבהן התרחש העימות, במטרה להעריך באופן אישי את הסיכון - במקרה שבו המצב יסלים.

קופר גם אימץ טכנולוגיות מתקדמות כדי להתמודד עם איראן. בבחריין הוא קידם יוזמה בשם Task Force 59, ששילבה כלי שיט בלתי מאוישים ורחפנים אחרים עם בינה מלאכותית, כדי להרחיב את יכולות המעקב והאיסוף של הצי האמריקאי במפרץ. הכוח הזה הוקם ב־2021 במסגרת הצי החמישי של ארה"ב, והוא נועד לשלב מערכות בלתי מאוישות ו־AI בפעילות ימית - למשל ספינות רובוטיות ורחפנים שמנטרים את המים, אוספים מידע ומזהים איומים בזמן אמת.

את הגישה הזאת הביא קופר גם למפקדת הסנטקום בקיץ האחרון, כאשר נכנס לתפקיד. אחת היוזמות הראשונות שלו הייתה פריסה של טייסת חדשה של רחפני תקיפה חד־כיווניים, המבוססים על דגם איראני נפוץ - Shahed-136. לדבריו, ארה"ב השתמשה ברחפנים הללו כבר בשעות הראשונות של מבצע זעם אפי וכך הפנתה את העיצוב האיראני עצמו נגד המשטר בטהרן.

קופר שם דגש גם על שימוש בבינה מלאכותית ובכלים מבוססי חלל במאבק מול איראן. בסרטון שפרסם ביום רביעי אמר כי בינה מלאכותית משמשת לניתוח כמויות עצומות של נתונים בתוך שניות - כך שמנהיגי ארה"ב יכולים לקבל החלטות מהר יותר מכפי שהאויב מסוגל להגיב.

"בראד הצליח להבין כיצד לעבוד עם הגורמים החדשניים ביותר במשרד ההגנה", אמר דאג בק, לשעבר בכיר בחברת אפל, שעמד בראש יחידת החדשנות של הפנטגון: "לגייס את האנשים המוכשרים, להגדיר את הבעיה המבצעית, להשתמש בטכנולוגיה כדי לפתור אותה - ואז לשלב אותה בפעילות עצמה, כך שבאמת משתמשים בה ולא רק מדברים עליה".

המזח שקרס בעזה, הספינות שנבלמו והקורבנות

לא כל המבצעים שבהם היה קופר מעורב הסתיימו בהצלחה. כאשר ממשל ביידן ביקש מפיקוד המרכז של ארה"ב למצוא דרך להכניס יותר סיוע הומניטרי לעזה ב־2024, קופר - שכיהן אז כסגן מפקד הפיקוד - היה חלק מהיוזמה להקים מזח צף מול הרצועה. המזח נתפס במידה רבה ככישלון: הוא התפרק שוב ושוב בשל מזג האוויר, פעל במשך 20 ימים בלבד ועלותו הגיעה לכ־230 מיליון דולר.

בינואר, כשהוא כבר מכהן כמפקד הסנטקום, העביר האדמירל לאזור ספינות מלחמה, מטוסים ומערכות הגנה אווירית לקראת מבצע זעם אפי. למרות ההיערכות הצליחה איראן לשבש את תנועת הספנות במפרץ העשיר בנפט, לפגוע בתשתיות אזרחיות ברחבי האזור ולתקוף מערכות הגנה ובסיסים אמריקאים - תוך שהיא גובה מחיר בנפש. ביום הראשון, לאחר תחילת התקיפות, פגע רחפן תקיפה חד־כיווני במרכז מבצעים טקטי בנמל מסחרי בכווית, הרג שישה חיילים אמריקאים ופצע אחרים באורח קשה. מבקרי המהלך טענו כי הפנטגון היה צריך להיות ערוך יותר לנזק שאיראן מסוגלת לגרום באמצעות מתקפות רחפנים.

קופר שהה במפקדתו בטמפה כאשר סגנו, הגנרל פטריק פרנק, עדכן אותו על התקיפה הקטלנית בכווית. לדברי אחד ממקורביו, החדשות רק חיזקו את נחישותו להמשיך במערכה. "אנחנו נמצאים במסלול שמטרתו לשלול מאיראן את היכולת לאיים על אמריקאים ועל בעלי בריתנו, ואנו משיגים זאת באמצעות שילוב של עוצמת אש, דיוק וחדשנות מהירה", הצהיר האדמירל.