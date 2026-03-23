המדינות המפתיעות שבלב המגעים בין ארה"ב ואיראן

כמו שרק הוא יודע לעשות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חולל תפנית דרמטית ברגע האחרון. כשנותרו שעות בודדות לפקיעת האולטימטום שהציב רק במוצ"ש האחרון לאיראן, לפיו עליה לפתוח את מצר הורמוז או שמתקני האנרגיה שלה ייפגעו, הפתיע הנשיא בציוץ המבשר על ערוץ הידברות פתוח.

"אני שמח לדווח כי ארה"ב ואיראן קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד בנוגע לפתרון מלא ומוחלט של העוינות בינינו", כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. הוא הוסיף כי "בהתבסס על האופי והטון של השיחות המעמיקות הללו, הוריתי לדחות כל פעולה צבאית נגד תשתוית האנרגיה האיראניות לתקופה של חמישה ימים".

● שגיאות הכתיב, שינויי הגרסה והתגובה האיראנית: מאחורי ההודעה הדרמטית של טראמפ

● טראמפ ציפה כי איראן תיכנע ללא תנאים. היא הצליחה להפתיע אותו

על-פי דיווחים, מהצד האיראני מנהל את המגעים יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבאף, זאת חרף ההכחשות הרשמיות של איראן אודות המגעים.

על-פי Axios, המדינות שתיווכו בין ארה"ב לבין משרד החוץ האיראני הן מצרים, טורקיה ופקיסטן. טורקיה דיווחה כי גם נורבגיה נמצאת בתמונה. מהצד האמריקאי, היו מעורבים בשיחות סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, אנשיו של הנשיא טראמפ במזרח התיכון.

מצרים וטורקיה נחשבות לבנות ברית חזקות של ארה"ב באזור, ושתיהן הצליחו להימנע ממעורבות ישירה במלחמה (למרות מספר טילים שנשלחו מאיראן לכיוון הבסיס הגרעיני של נאט"ו באינג'רליק).

פקיסטן הייתה בעבר בת ברית של ארה"ב, אך כיום היא נוטה הרבה יותר לכיוון סין ואף נלחמה בעזרת מטוסים סיניים מול הודו בחילופי האש האחרונים בין המדינות.

על-פי ד"ר תמר עילם-גינדין, "יש קשרים בין איראן לבין מיליציות פקיסטניות, שאפילו סייעו לטבוח באיראנים בינואר האחרון", כך שנראה כי לפקיסטן יש אינטרס בהמשך יציבות האזור והמשטר האיראני.

בנוסף, פקיסטן תלויה ברכישת כמות ניכרת של נפט ומוצרים אחרים מהמפרץ הפרסי, שכרגע סגור מאחורי מצר הורמוז, כך שיש לה אינטרס ברור לסיים את המלחמה כך או אחרת.

בולטת בהיעדרה: עומאן

לעומתן, בולטת בהיעדרה עומאן, ושם ניסו לאותת כי גם הם מעורבים, כששר החוץ בדר אל-בוסעידי פרסם ברשת X כי "המדינה פועלת במרץ להבטחת הסדרי מעבר בטוחים במצר הורמוז".

עומאן, כזכור, היא זו שתיווכה במאמצים להגיע להסכם בין ארה"ב לאיראן טרם המערכה הנוכחית.

לדברי פרופ' איתן גלבוע, מומחה לארה"ב באוניברסיטאות בר-אילן ורייכמן, "הבעיה היא המשטר באיראן מדבר בשני קולות: חלק שרוצה לעצור את המלחמה וחלק שרוצה להמשיך", כך שלא משנה מה יעשו המתווכים - איראן צריכה להחליט בינה לבין עצמה מה בעצם הגישה המובילה.