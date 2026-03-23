טראמפ הצליח להדהים את העולם שוב כשהודיע על מו"מ עם האיראנים ועל דחיית האולטימום. באיראן מיהרו להתייחס להודעה ולהכריז על תבוסה אמריקאית - "תבוסה נוספת לשטן, טראמפ וארה"ב כשלו שוב" כתב דובר הוועדה לביטחון לאומי של טהרן ברשת X.

ההודעה שנכתבה ברשת החברתית של טראמפ סביב השעה 7.30 בבוקר שעון וושינגטון לא הייתה רק היפוך מוחלט של הדברים שכתב טראמפ רק לפני יממה, אלא הייתה מפתיעה ומסקרנת גם בגלל שגיאות הקלדה שהכילה, למשל כמו השימוש במילה WITCH (מכשפה) במקום WHICH (איזה). לאחר כמה דקות נמחק הפוסט, ועלה מחדש בצורה מתוקנת.

הפוסט של טראמפ, לפני שתוקן / צילום: צילום מסך

זאת לא הפעם הראשונה בה טראמפ מפרסם הכרזה רשמית הכוללת שגיאות כתיב. לפני ארבעה ימים פרסם הודעה על מצרי הורמוז בה טעה במילה מצר (STRAIT) וכתב במקום Straight (ישר).

סגנון פרסום הפוסטים של טראמפ, הכולל הודעות באותיות גדולות, ללא פיסוק או עיצורים, נחשב ללא פורמלי, ושונה מהדרך בה אנו רגילים לראות פוליטיקאים ומנהיגים משתמשים ברשתות החברתיות.

בכל מקרה, רק בשבת בערב זה היה נשמע אחרת לגמרי - "אם איראן לא תפתח במלואו, ללא איום, את מצר הורמוז, תוך 48 שעות מנקודת זמן זו בדיוק, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותמחק את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה שבהן!", אמר טראמפ בפוסט ב-Truth Social. כמה שעות מאוחר יותר, באיראן הגיבו - "מצר הורמוז נותר פתוח לכל תנועת כלי השיט, למעט לכאלו הקשורים ל'אויביה של איראן'", כתב טראמפ.

המסרים הסותרים אפיינו את כל היממות האחרונות. בשלושה ימים הספיק טראמפ לדבר על הרגעת המלחמה ולומר כי ארה"ב "מתקרבת מאוד להשגת יעדינו בעודנו שוקלים להאט את מאמצינו הצבאיים הגדולים במזרח התיכון", וכי הוא לא מעוניין בהפסקת אש - "אתם יודעים שלא עושים הפסקת אש כשאתה ממש מחסל את הצד השני", לאיים דרמטית ואז לחזור בו. כך או כך, השווקים אוהבים מאוד את המסרים האופטימיים ומגיבים אליהם במהירות ובחיוב.