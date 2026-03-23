ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם כלכלנים מעריכים: זה הדד ליין של השווקים למלחמה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נפט

כלכלנים מעריכים: זה הדד ליין של השווקים למלחמה

כינוס סמנכ״לי הכספים של CNBC הוקדש למשמעויות הכלכליות של המלחמה • הדעה הרווחת היתה כי בהיעדר פתרון למצרי הורמוז תוך כשבועיים, יתפתח משבר כלכלי חריף

שירות גלובס 05:40
מכליות במצרי הורמוז / צילום: ap, Rafiq Maqbool
מנכ"ל יונייטד איירליינס , סקוט קירבי, אמר בסוף השבוע שהוא נערך למחיר נפט של 175 דולר. והוא לא היחיד.

בכינוס מנהלי הכספים של CNBC, הדעה הרווחת היתה שנותרו בערך שבועיים שלאחריהם ללא פתיחה של מצרי הורמוז, מנהלים בחברות יצטרכו להניח שהמלחמה תימשך לפחות עד אמצע השנה, עם כל ההשלכות השליליות הנלוות לכך על הכלכלה העולמית.

מומחה שוק האנרגיה והסחורות ג'ון קילדוף מ-Again Capital, שהצטרף למפגש אמר שלאחר ה-1 באפריל אם המלחמה תימשך, אסיה תתחיל להרגיש ביתר שאת את סגירת המצרים ומחיר הנפט יזנק ״אם אין פתרון, אם אין תוכנית, אם אין אפילו סוג של תקווה שנוכל לפתוח מחדש את המצר… זה הזמן שבו זה הופך למשבר אנרגיה, אמר קילדוף. "עד אמצע השנה, תראו מחסור במקומות כמו הודו, יפן ודרום קוריאה. הם יתחילו לרסן את הייצור התעשייתי. הם יצטרכו לחסוך כדי לשמור על האורות דולקים, פשוטו כמשמעו", אמר. אם לצבא ולממשלה לא יהיו תשובות טובות עד ה-1 באפריל, "המשבר מגיע".

נזכיר כי מצרי הורמוז הפכו לאבן נגף משמעותית בין ארה"ב ואיראן, מכיוון שדרך המצרים, המקשרים בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי, עוברת 20% מאספקת הנפט העולמית, וחסימתם עלולה להביא למשבר אנרגיה חריף.

אחד מסמנכ״לי הכספים שדיבר באירוע (שמו לא פורסם) סיפר כי החברה שלו נערכת לשלושה תרחישים: פתיחה מחדש של מצר הורמוז עד סוף מרץ, פתיחה קרובה יותר לאמצע השנה, או בתרחיש הגרוע ביותר, סגירה שתימשך עד סוף השנה כאשר בחברה שלו "מודאגים לגבי הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות כאן".

שבוע המסחר נפתח הבוקר בירידות שערים חדות באסיה. מרבית הבורסות סיימו את השבוע הקודם באדום, תשואות האג"ח טיפסו לגבהים חדשים והסיכוי שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בארה"ב עוד השנה זינק בחדות. מחירי הנפט עומדים כרגע על סביבות 110 דולר לחבית.