כלכלנים מעריכים: זה הדד ליין של השווקים למלחמה

מנכ"ל יונייטד איירליינס , סקוט קירבי, אמר בסוף השבוע שהוא נערך למחיר נפט של 175 דולר. והוא לא היחיד.

בכינוס מנהלי הכספים של CNBC, הדעה הרווחת היתה שנותרו בערך שבועיים שלאחריהם ללא פתיחה של מצרי הורמוז, מנהלים בחברות יצטרכו להניח שהמלחמה תימשך לפחות עד אמצע השנה, עם כל ההשלכות השליליות הנלוות לכך על הכלכלה העולמית.

מומחה שוק האנרגיה והסחורות ג'ון קילדוף מ-Again Capital, שהצטרף למפגש אמר שלאחר ה-1 באפריל אם המלחמה תימשך, אסיה תתחיל להרגיש ביתר שאת את סגירת המצרים ומחיר הנפט יזנק ״אם אין פתרון, אם אין תוכנית, אם אין אפילו סוג של תקווה שנוכל לפתוח מחדש את המצר… זה הזמן שבו זה הופך למשבר אנרגיה, אמר קילדוף. "עד אמצע השנה, תראו מחסור במקומות כמו הודו, יפן ודרום קוריאה. הם יתחילו לרסן את הייצור התעשייתי. הם יצטרכו לחסוך כדי לשמור על האורות דולקים, פשוטו כמשמעו", אמר. אם לצבא ולממשלה לא יהיו תשובות טובות עד ה-1 באפריל, "המשבר מגיע".

נזכיר כי מצרי הורמוז הפכו לאבן נגף משמעותית בין ארה"ב ואיראן, מכיוון שדרך המצרים, המקשרים בין מפרץ עומאן שבאוקיינוס ההודי לבין המפרץ הפרסי, עוברת 20% מאספקת הנפט העולמית, וחסימתם עלולה להביא למשבר אנרגיה חריף.

אחד מסמנכ״לי הכספים שדיבר באירוע (שמו לא פורסם) סיפר כי החברה שלו נערכת לשלושה תרחישים: פתיחה מחדש של מצר הורמוז עד סוף מרץ, פתיחה קרובה יותר לאמצע השנה, או בתרחיש הגרוע ביותר, סגירה שתימשך עד סוף השנה כאשר בחברה שלו "מודאגים לגבי הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות כאן".

שבוע המסחר נפתח הבוקר בירידות שערים חדות באסיה. מרבית הבורסות סיימו את השבוע הקודם באדום, תשואות האג"ח טיפסו לגבהים חדשים והסיכוי שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית בארה"ב עוד השנה זינק בחדות. מחירי הנפט עומדים כרגע על סביבות 110 דולר לחבית.