הנשיא טראמפ אמר כי אחת המטרות המרכזיות של המלחמה שהוא מנהל היא למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני. בהיעדר שינוי משטר - או לפחות עסקה למסירת האורניום המועשר של טהרן על ידי מנהיגיה - משמעות הדבר עשויה להיות השתלטות על החומר הבקיע שבידי המדינה.

צוותי עילית להוצאת חומר רדיואקטיבי

השגת מטרה זו מול התנגדות מצד כוחות איראניים תהיה מבצע צבאי מורכב, שעשוי לדרוש פריסת מאות חיילים באתר אחד או יותר למשך ימים, כך סבורים קציני צבא אמריקאים לשעבר ומומחים.

לצבא ארה"ב יש צוותי עילית שאומנו במיוחד להוצאת חומר רדיואקטיבי מאזור עימות. אך האיתור של מאות קילוגרמים של אורניום מועשר מאוד שבידי איראן, וההשתלטות עליהם, ידרשו כוריאוגרפיה מורכבת ועלולים להיות כרוכים בסיכונים.

הנשיא טראמפ אמר כי לא ישלול שליחת כוחות קרקע לאיראן אם הדבר יהיה הכרחי. אך בשבוע שעבר הוא אותת כי מבצע להחרמת האורניום המועשר של המדינה אינו קרוב.

"אנחנו לא ממוקדים בזה, אבל בשלב מסוים אולי נהיה", אמר טראמפ ברדיו פוקס ניוז. "כרגע, אנחנו ממוקדים בחיסול מטורף של הטילים והכטב"מים שלהם".

יכולת להקים אתר העשרה תת-קרקעי חדש

לפני שישראל וארה"ב ביצעו סדרה של תקיפות אוויריות על איראן ביוני בשנה שעברה, ההערכה הייתה שבידי המדינה היו יותר מ-400 קילוגרמים של אורניום מועשר מאוד בריכוז של 60%, וכמעט 200 קילוגרמים של חומר בקיע בריכוז של 20%, שיכול להיות מומר בקלות לאורניום ברמת נשק של 90%.

מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אמר כי הוא סבור שהאורניום נמצא בעיקר בשניים מתוך שלושת האתרים שארה"ב וישראל תקפו ביוני: מנהרה תת-קרקעית במתחם הגרעיני באספהאן, ומטמון בנתאנז. כמחצית מהחומר המועשר ברמת 60% נמצא במנהרות באספהאן, אמר גרוסי לאחרונה.

מזכיר המדינה מרקו רוביו הכיר בעובדה כי איראן אינה מעשירה כעת אורניום. הסוכנות של גרוסי לא ראתה סימנים לכך שהאיראנים ניסו להעביר את החומר הזה. מנהיגי איראן מתעקשים בפומבי כי הם אינם מעוניינים בפצצה.

אך אם המטמונים הללו יישארו בידי ממשלה איראנית המבקשת להבטיח את הישרדותה - הם יוכלו לשמש לחתירה אחר פצצה. לאיראנים יש צנטריפוגות להעשרת אורניום ויכולת להקים אתר העשרה תת-קרקעי חדש, סבורים מומחים.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר ל-CBS בתחילת השבוע כי האורניום המועשר ביותר של איראן נמצא עדיין מתחת להריסות מהתקיפות האמריקאיות והישראליות שנערכו ביוני. הוא אמר שלטהרן אין כרגע תוכנית לנסות להשיג את החומר, והיא תשקול לעשות זאת רק תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. "בינתיים, אין לנו תוכנית להוציא את זה מתחת להריסות", אמר.

בכירים בצבא ארה"ב פרסמו נתונים סטטיסטיים על האופן שבו תקיפות אוויריות אמריקאיות פוגעות בחיל הים האיראני ובארסנל הטילים והכטב"מים שלו, אך לא אמרו הרבה על השאיפות של ממשל טראמפ לפרק את מה שנותר מתוכנית הגרעין האיראנית.

"אנו שומרים על כל טווח האפשרויות", אמר שר ההגנה פיט הגסת' לפני כשבוע. "הנשיא נשאר ממוקד ביכולות הגרעיניות. ואני אגיד שיש לנו מגוון אפשרויות, כולל האפשרות שאיראן תחליט לוותר על היכולות האלו".

הבית הלבן עשוי להחליט להשאיר את המלאי בידי איראן, עם אזהרה שכל ניסיון להעבירו או לחדש את העשרתו יגרור תקיפות צבאיות אמריקאיות נוספות. בהתחשב בחדירה של ישראל לתוכנית הגרעין של איראן והמעקב הלווייני של ארה"ב, יש סיכוי טוב שעבודתה של טהרן תיתפס.

חשש מפני כטב"מים, מטעני חבלה ומלכודות

אם טראמפ יחליט לנסות להשתלט על האורניום, אמר אדמירל בדימוס ג'יימס סטברידיס, שכיהן כמפקד נאט"ו וראש פיקוד הדרום לשעבר, הדבר עשוי לדרוש "פוטנציאלית את מבצע הכוחות המיוחדים הגדול ביותר בהיסטוריה".

גורמי צבא לשעבר אמרו כי יידרשו סיירים או כוחות קרביים אחרים כדי לאבטח את המתחם. יידרשו מהנדסים עם ציוד חפירה כדי לחפור דרך טונות של הפסולת החוסמת את הכניסות למתחמי הגרעין התת-קרקעיים, ולבדוק אם מצויים שם מוקשים ומלכודות.

אם שדה תעופה מקומי לא יהיה זמין, תידרש הקמת שדה תעופה מאולתר כדי להטיס ציוד פנימה ולהוציא את החומר. יידרשו כוחות קרקע ומטוסים מוכנים כדי למנוע התקפות של כטב"מים וטילים איראניים. כוח תגובה מהיר יהיה נוכח גם כן, למקרה שחיילים נוספים יידרשו במקום במהירות, אמרו גורמי צבא לשעבר.

ריצ'רד נפיו, מנהל תחום איראן לשעבר במועצה האמריקאית לביטחון לאומי, אמר שכל מבצע יהיה "גדול מאוד ומסובך מאוד". הוא אמר שיידרשו למעלה מאלף אנשי צוות כדי לבצע את המבצע באתר אחד. "אני חושש מתקיפות של כטב"מים, מטעני חבלה מאולתרים ומלכודות דומות, מסיכוני זיהום ומהזמן הארוך שבו נצטרך להשאיר אנשים באתר," אמר נפיו.

נפיו אמר שאם לא יעמוד לרשות הכוחות זמן רב, ארה"ב תוכל גם לנסות לדלל את החומר באתר עצמו על ידי ערבובו עם אורניום טבעי או להשמידו, אם כי הדבר עלול לגרום לזיהום כימי באזור.

אייל חולתא, ראש המועצה לביטחון לאומי בישראל לשעבר ועמית בינלאומי בכיר בקרן להגנת הדמוקרטיות, אמר שאם המלחמה תסתיים מבלי שארה"ב תטפל במלאי החומר הבקיע או ברשת מנהרות תת-קרקעית שבה איראן תוכל להתחיל להעשיר שוב, המכונה Pickaxe, "תהיה בעיה רצינית".

"אבל ארה"ב וישראל יצטרכו למצוא דרך להתמודד איתם בדרך זו או אחרת".