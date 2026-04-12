לאור קריסה של שיחות הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן, הנשיא טראמפ הכריז היום (א') על סגר ימי מלא על איראן בציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social. זאת בהמשך לכך ש-5 ימים לתוך הפסקת האש, מצר הורמוז (המחבר את המפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי, ועוברים דרכו בימים כתיקונם כ-20% מהנפט והגז בעולם) עדיין סגור וספינות מעטות בלבד עוברות בו. כעת, טראמפ הכריז שבמצב כזה, אף אחד לא יעבור - כולל ספינות המייצאות נפט איראני לסין.

מה המצב בהורמוז?

על פי נתוני לויד'ס ליסט, גם אחרי החתימה על הפסקת האש, הורמוז נותר סגור. גם אתמול (ש'), בו עברו יותר מיכליות נפט מבדרך כלל, מדובר רק על 11 ספינות, מתוכן 5 שייכות ל"צי הצללים" של איראן. זאת לעומת מעל 60 ספינות בימים כתיקונם. ביום שישי עברו שתי ספינות בלבד, אחת של צי הצללים והשנייה שאינה קשורה לאיראן.

המרוויחה הגדולה מהמצב הזה היא איראן, שלא רק שהגדילה את היצוא הכמותי שלה (לאור חסימה פיזית של מתחרותיה במפרץ), גם המחיר הגבוה של הנפט (שעמד על מעל 100 דולר לחבית ברנט ברוב ה-40 יום האחרונים) הוביל להכפלה של ההכנסות שלה ממכירת נפט ל-9 מיליארד דולר בחודש. מדובר בכסף חשוב מאוד למאמץ המלחמתי של איראן, המגיע ישירות לקופה של משמרות המהפכה.

מה המשמעות של סגר ימי?

במסגרת סגר ימי, מונעים מספינות לעבור באזור ימי מסוים. במקרה הזה - מצר הורמוז. איראן הטילה מצור ימי בפועל נגד שכנותיה בצד הערבי של המפרץ, מה שהוביל לקריסת היצוא ולזינוק במחיר הנפט.

בימים כתיקונים עוברים במצר כ-20 מיליון חביות נפט, אך כיום מדובר בעיקר בכ-4 מיליון חביות איראניות, שמניבות כאמור רווח נאה למשמרות המהפכה. כעת, טראמפ מאיים למנוע גם מהנפט הזה לצאת מהמפרץ, כך שאם הנפט הערבי לא יוצא - גם הנפט האיראני לא ייצא. הנפט הזה מגיע כמעט כולו לסין, אך חסימתו תוביל את סין לרכוש ממקורות אחרים - מה שיוביל לעליה במחיר הנפט.

מה הסיכונים?

עד כה טראמפ דאג בעיקר ממחיר הנפט, ואף הסיר סנקציות על הנפט האיראני שכבר יצא לים (בנוסף להסרת סנקציות זמנית מהנפט הרוסי), גם אם המשמעות היא הגדלת הרווח של איראן. אלא שכעת, המגמה מתהפכת, וטראמפ עובר להעדיף פגיעה בכלכלה של איראן ושל משמרות המהפכה גם על חשבון עלייה משמעותית במחיר הנפט. זה, בתורו, עלול להאיץ את האינפלציה ולהקשות על השווקים שכבר נאנקים תחת מחירי נפט גבוהים במילא.

סיכון נוסף הוא מה יקרה במקרה שאיראן תחליט לאתגר את הסגר. האם הצי האמריקאי יטביע מיכלית נפט סינית, למשל? על פי ההיגיון של סגר ימי, התשובה היא כן. אך טרם ברור כיצד המעצמה השנייה, סין, בעולם תגיב לכך.