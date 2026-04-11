הנזק הקשה שגרמה איראן לסעודיה

צינור הנפט הקריטי של ערב הסעודית לים סוף ספג לאחרונה מתקפה איראנית קשה שצמצמה דרמטית את התפוקה שלו.

הצינור מוביל נפט גולמי ממתקני עיבוד ליד המפרץ הפרסי למסוף ייצוא בים סוף. הסעודים הסתמכו על הצינור, בעל קיבולת של 7 מיליון חביות ליום, כדרך העיקרית לייצוא נפט גולמי במהלך מלחמת איראן מכיוון שריאד אינה יכולה לייצא דרך מצר הורמוז עקב התקפות איראניות.

ההתקפות על מתקני הייצור של סעודיה קיצצו את תפוקת הממלכה ב-600 אלף חביות ליום, על פי דיווח של סוכנות הידיעות הסעודית. מספר בתי זיקוק הותקפו גם כן.

הנזק לתשתית האנרגיה הסעודית רק יחריף את השיבוש העצום באספקת הנפט העולמית שנגרם עקב התקפות איראן על מכליות במצר הורמוז.

ארה"ב הסכימה ביום שלישי להפסקת אש בת שבועיים בתמורה לכך שאיראן תאפשר לספינות לעבור דרך המצר. אך מנכ"ל חברת הנפט הממשלתית של איחוד האמירויות הערביות מודה כי המצר נותר סגור למעשה לתנועה.

איראן הבהירה כי ספינות חייבות לקבל את רשותה לעבור דרך המצר, אמר הסולטן אחמד אל ג'אבר, מנכ"ל חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי.

"הרגע הזה דורש בהירות", אמר אל ג'אבר בפוסט ברשתות החברתיות. "אז בואו נהיה ברורים: מצר הורמוז אינו פתוח. הגישה מוגבלת, מותנית ומבוקרת.