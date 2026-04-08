גלובלי ושוקי עולם ישלמו לאיראן או לא? 800 ספינות מחכות להבהרות על פתיחת הורמוז
ראשי
מצר הורמוז

ישלמו לאיראן או לא? 800 ספינות מחכות להבהרות סביב פתיחת מצר הורמוז

בעוד שההצהרות של נשיא ארה"ב בנוגע להפסקת האש מדברות על פתיחה מלאה ומיידית של מצר הורמוז, ההצהרות של האיראניים שונות בתכלית • בינתיים הספינות שתקועות כבר 40 יום במפרץ הפרסי לא זזות

עידן ארץ 12:46
ספינות במצר הורמוז / צילום: ap, Altaf Qadri
ספינות במצר הורמוז / צילום: ap, Altaf Qadri

במפרץ הפרסי נמצאות כעת 800 ספינות, רובן תקועות שם כבר כמעט 40 יום. ההכרזה על הפסקת אש בת שבועיים בין ארה"ב וישראל לאיראן היא לכאורה הסימן שהן חיכו לו לצאת ממצר הורמוז, אך בפועל מספר פרטים בנוגע לפתיחה עוד לא ברורים. ובראשם - הם הן יצטרכו לשלם לאיראן כופר על המעבר?

חוסר הבהירות נובע מפער משמעותי בין ההצהרות הרשמיות של איראן ושל ארה"ב. בעוד שטראמפ כתב שהושגה "פתיחה מוחלטת, מיידית ובטוחה" (במקור - באותיות גדולות באנגלית), 10 הנקודות שפרסמה סוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווקא דיברה על "תיאום עם הכוחות המזוינים" של איראן תוך התחשבות ב"מגבלות הטכניות", ובטווח הארוך הענקת "מעמד מיוחד" לאיראן בהורמוז. שתי ההצהרות, בעלות גוון שונה מאוד, לא עונות על שאלה עובדתית פשוטה: באיזה נתיב יוכלו הספינות לצאת (ולהיכנס) דרך הורמוז, והאם הן יצטרכו לשלם כופר לאיראן או לעזוב בחינם?

2 מיליון דולר למעבר ספינה

כבר לפני שבועיים דווח שלפחות 26 ספינות עזבו את הורמוז דרך מים טריטוריאליים איראניים, חלקן שילמו 2 מיליון דולר לספינה על המעבר, ואחרות השיגו יחס מיוחד בתיאום והסכמה עם איראן, דרך ממשלות כמו סין והודו. ספינות אחרות, כמו ארבע של החברה היוונית דינאקום, כנראה דווקא "התגנבו" דרך המצר במשדרים כבויים תוך איומי טילים.

מעבר רק בחסות איראנית, אם יקרה, יהיה הישג משמעותי מבחינת הרפובליקה האסלאמית בטהרן. לעומת זאת, פתיחה מלאה של הורמוז ללא תנאי תהיה הישג אמריקאי, אם כי גם זה הושג אך ורק בהסכמה איראנית ולא בשל השתלטות אמריקאית על המצר.

ככה או ככה, עד שיושגו ההבהרות הנדרשות לגבי אופי פתיחת הורמוז, בעלי חברות הספנות מתכוונים לחכות. חברה ספנות אחת עם מספר ספינות בתוך המפרץ אמר ברביעי בבוקר ללויד'ס ליסט, סוכנות ידיעות ומודיעין ימי, שהוא עסוק בתכנון הזזת הספינות, אך שום דבר לא יקרה "עד שיהיה ברור" מה הפרוטוקולים שאיראן תכפה.

בינתיים, בשווקים כנראה מתמחרים שהספינות הללו ייצאו ויגיעו ליעדן, שכן מחיר הנפט צלל הלילה בכ-14% ל-94 דולר לחבית ברנט. עדיין מדובר במחיר גבוה מאוד במונחים היסטוריים. שכן גם אם ארה"ב ואיראן יגיעו להסכם של קבע, הרס התשתיות ברחבי המפרץ יביא להפחתה בייצור וזיקוק הנפט, כך שמחיר הנפט צפוי להישאר גבוה יחסית גם בשנים הקרובות.