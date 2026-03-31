המלחמה באיראן, שנפתחה בסוף פברואר, הזניקה את מחירי הנפט בעולם מרמה של 61 דולר בתחילת השנה למעל 110 דולר היום. העלייה המהירה התרחשה מסיבה כפולה: מצד אחד, איראן חסמה את מצר הורמוז למעבר מכליות נפט, וכן, אתרי הפקת נפט באיחוד האמירויות נפגעו.

עם זאת, יש הגורסים כי העלייה במחירי הנפט אינה רק מיידית, אלא צפויה להימשך גם אם המלחמה תסתיים מחר. מחירי הנפט לא צפויים לחזור לרמתם הנמוכה שראינו עד המלחמה הנוכחית, זאת בעיקר בשל ההרס של המתקפות האיראניות על תשתיות הנפט במפרץ, שייקח שנים ארוכות לשקמן. בתוך כך, גם תחזיות האינפלציה ל־5 שנים נשארות גבוהות.

החוזים: מחירי האנרגיה לא יחזרו למה שהם היו

מבחינת פוטנציאל הפקת הנפט שנחסם, אנחנו נמצאים במשבר הנפט החמור ביותר אי־פעם. גם במשבר סואץ של 1956 ובחרם הערבי הגדול של 1973 - לא נחסם פוטנציאל הפקה כה גבוה מהשוק העולמי. הבעיה העיקרית היא חסימת מצר הורמוז על ידי איראן, שמונעת מ־20% מאספקת הנפט והגז בעולם לזרום ליעדיה.

בנוסף, כאמור, איראן תקפה מספר רב של אתרי נפט ברחבי המפרץ. בין השאר, הותקף אתר זיקוק נפט בסעודיה בראס תנורה, הגדול ביותר בממלכה, כמו גם מתקני זיקוק הנפט בינבוע על חוף הים האדום שעוקפים את הסגר על מצר הורמוז. באיחוד האמירויות הותקפו מסופי יצוא הנפט בפוג'יירה, הנמל האמירתי היחיד מחוץ להורמוז, כמו גם מחסני הנפט בנמל התעופה בדובאי. מתקני זיקוק נפט הותקפו גם בכווית ובבחריין. לחלק מאתרים אלו נעשה נזק משמעותי, שייקח זמן רב לתקן.

בסקטור הגז, הסיפור דומה: מנכ"ל קטאר אנרג'י כבר הודיע שייקח בין 3 ל־5 שנים להחזיר את תפוקת הגז של קטאר לקדמותה.

לפי אור אזרן, כלכלן מחקר באגף הכלכלה של בנק לאומי, למרות החששות הגדולים בשוק, בטווח הקצר "מדינות רבות נכנסו למשבר עם כריות ביטחון רחבות בצורת מלאים גדולים", אבל "ככל שהמערכה מתמשכת כך אותם מאגרים מתכלים. כתוצאה מכך, מתעצמים לחצי הביקוש העתידיים על מחיר הנפט".

החוזים העתידיים על שווקי הנפט כבר מתמחרים זאת: בעת הנוכחית מחיר חבית ברנט הגיע לכ־115 דולר, בעוד המחיר לתחילת 2027 - עומד על כ־83 דולר. אפילו בעוד 5 שנים, נצטרך לשלם מעל 70 דולר, הרבה יותר ממה שראינו בתחילת השנה (כ־60 דולר).

עוד אומר אזרן, ש"הפגיעה הפיזית בבתי זיקוק ברחבי המזרח התיכון הובילה לירידה בכושר הפעילות ובשיעורי הניצולת, בעוצמות שונות לנוכח רמת הפגיעה".

יצוין כי דווקא הפגיעה בתשתיות האנרגיה בישראל - כולל אלו השבוע ובשבוע שעבר בבזן - היא קטנה ביחס לעולם. בית הזיקוק החיפאי, הגדול בישראל, כבר הודיע שחזר לתפוקה מלאה.

עלייה מתמשכת באינפלציה

למחירי נפט גבוהים עלולות להיות השלכות נרחבות. קודם כל על האינפלציה: מחירי הנפט משפיעים לא רק על עלויות התדלוק של הרכב הפרטי, אלא גם על מחירי השינוע במשאיות ובמטוסים - ומכאן העלויות של כמעט כל מוצר שהוא. בעקבות המלחמה, השוק הקפיץ את תחזיות האינפלציה לעוד 5 שנים ב־0.28% בארה"ב, וב־0.53% באירופה.

ההשפעה על האינפלציה בישראל היא דווקא מתונה יותר: 0.18% נוספים בלבד בעוד 5 שנים. המספרים של שנתיים קדימה קיצוניים אפילו יותר, והשוק מתמחר זינוק של יותר מאחוז באינפלציה באירופה בגלל המלחמה.

"ישנה עלייה חדה בציפיות האינפלציה בשווקים המפותחים (בדגש על אירופה) מאז תחילת המלחמה, גם לטווחים ארוכים של 5 שנים", אומר מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים. "מכאן ניתן להניח כי השוק כבר מתמחר את העובדה כי המלחמה הנוכחית תוביל לעליית סביבת האינפלציה הגלובלית בשנים הקרובות, גם אם תסתיים במהרה". זאת מאחר והתשתיות הפיזיות שנועדו לספק את נפט יתוקנו במלואן רק עוד מספר שנים.

שינוי באיראן לא יוריד מהר את המחיר

לצד פגיעה בתשתיות, לסיום המלחמה עשויה להיות השלכה נוספת על שוק הנפט - הסרת הסנקציות על איראן, שעתודות הנפט שלה הן כמעט 12% מהעתודות העולמיות. להשוואה, כיום, בעקבות סנקציות וניהול כלכלי כושל, המדינה מהווה פחות מ־3% מתפוקת הנפט הבינ"ל.

מה יקרה אם יהיה שינוי משטרי בטהראן, או אפילו הסכם עם המשטר הנוכחי שישנה את זה? לדברי פרופ' יהושע קרסנה, לשעבר בכיר באחד מארגוני המודיעין והיום מנהל הפורום לשת"פ אזורי במרכז דיין באוניברסיטת ת"א, "הפוטנציאל הכמותי שיש לאיראן הוא גבוה, אבל לא ענק. כך ששחרור הנפט שלהם יוריד את המחיר, אבל כנראה שלא בהרבה. עוד לפני הסנקציות, הם ייצאו 2.6 מיליון חביות ביום. להשוואה, ב־2024 יוצאו מעל 40 מיליון חביות ביום בעולם. בכל מקרה, גם אם המשבר יסתיים, ייקח זמן עד שהמחירים יירדו למה שראינו לפני המלחמה. השוק עצבני, וייקח לו לא מעט זמן להירגע".

האנרגיה המתחדשת תקבל רוח גבית נוספת

השפעה דרמטית נוספת לעליית מחירי הנפט לאורך זמן היא כדאיות של מקורות אנרגיה אחרים, לרבות אנרגיה מתחדשת: "הנקודה העיקרית לדעתי במבט קדימה, היא איך השוק יתאים את עצמו לנוכח האירועים", אומר אזרן.

"להערכתי, המצב הנוכחי יהווה תמריץ לזירוז וקידום פרויקטי אנרגיה מתחדשת". כבר היום הביקוש לאנרגיה מתחדשת הולך ומתעצם לאור הדרישה האדירה בשל מהפכת הבינה המלאכותית, ומחירי נפט גבוהים צפויים להגביר את המגמה הזאת אפילו יותר.

לדברי אזרן, "מחירי האנרגיה הגבוהים והפגיעה בהיצע הזמין בטווח המיידי והבינוני - עשויים לתמוך בכניסה של שחקנים חדשים. ככל שרמת המחירים תישאר גבוהה לאורך זמן, כדאיות ההשקעה תישמר, גם אם האינפלציה תרים ראש ובנקים מרכזיים יחלו בהעלאות ריבית מתונות".