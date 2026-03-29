החברה היוונית ש"הגניבה" 4 ספינות דרך הורמוז תחת האיום האיראני

הספינה "מרתי" פרקה בחמישי האחרון בהודו מיליון חביות נפט מסעודיה. המשמעות היא שהיא חצתה את מצר הורמוז, למרות הסגר האיראני. וזו אפילו לא הפעם הראשונה שהחברה היוונית דינאקום (Dynacom) מצליחה להגניב ספינות דרך המצר המסוכן, תחת איומי טילים איראניים. עם זאת, כמות הספינות שעוברת היום נמוכה מאוד, ורובן שייכות ל"צי הצללים" האיראני או לחילופין עוברות באישור איראן - לפחות חלקן בתשלום. ה"מרתי" היא הספינה ה-10 בלבד שאינה שייכת לצי הצללים האיראני שחוצה את הורמוז. בהורמוז עוברים בימים כתיקונם 20% מהנפט והגז בעולם, וחסימת המצר לאורך זמן עלולה להעלות את מחיר הנפט אפילו יותר מהיום.

על פי דיווח בסוכנות הידיעות והמודיעין הימי לויד'ס ליסט, כבר 4 ספינות שלהם הצליחו לחצות את המצר, כאשר האחרונה חצתה אותו פעמיים: פעם אחת ביום שבת ה-28 בפברואר, לפני שאיראן הספיקה להטיל מצור מלא על הורמוז, ופעם שנייה כעת. היא עשתה זאת במשדר כבוי, ללא תשלום של הכופר בן 2 מיליון הדולרים שדורשת איראן על כל ספינה, ובכך צוות הספינה נוטל על עצמו סיכון של ממש למתקפה איראנית מהחוף. מוקדם יותר במרץ חצו את הורמוז הספינות "סמירני", "שנלונג", וכנראה גם "פולה", אם כי את האחרונה קשה לאשר בצורה ודאית שכן היא עוד לא הפעילה מחדש את המשדרים שלה.

בעלי דינאקום, המיליארדר היווני ג'ורג' פרוקופיו, שיבח את צוות הספינה על האומץ שגילו, כאשר רוב צוותי הספינות בחרו בינתיים להישאר תקועים במפרץ הפרסי ולא לחצות את הורמוז, כאשר מספר ספינות שניסו לחצות בכל זאת הותקפו על ידי טילים וכלי שיט בלתי מאוישים (כשב"מים) איראניים, דבר שכבר הביא למותו של המלח ההודי דיקסיט סולנקי והטבעה של מספר ספינות. על פי דיווח ב-WSJ , הצוותים שבוחרים לבצע את החציה המסוכנת מקבלים על כך "תוספת סיכון" דרמטית: עשרות אנשי הצוות, רובם ממדינות עניות יחסית, יחלקו ביניהם 440 אלף דולר ליום, פי 4 מהמחיר בימים כתיקונם.

זו לא הפעם הראשונה שג'ורג' פרוקופיו בוחר לפעול בנתיבי שיט בעייתיים: הוא המשיך לייצא נפט רוסי באפיקים החוקיים שנשארו למרות הסנקציות, וכך גם הם הראשונים שחזרו לפעול באיראן ב-2016 לאחר הסרת הסנקציות. גם ב-2020 הם בחרו לפעול בוונצואלה למרות הסיכונים.