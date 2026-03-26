לפחות 26 ספינות חצו את הורמוז דרך איראן, חלקן בתשלום

בעוד שמצר הורמוז חסום ומחיר הנפט עומד על מעל 100 דולר לחבית ברנט, איראן מאפשרת לספינות מסוימות לעבור דרך "עמדת התשלום" שלה ומרוויחה על פי דיווחים 2 מיליון דולר על כל אחת. 26 ספינות עברו בשיטה זו, חלקן שילמו ואחרות עברו בשל התערבות דיפלומטית מצד מדינות ידידותיות לאיראן, כמו סין, רוסיה, הודו, פקיסטן ועיראק.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות והמודיעין הימי Loyd's List, מאז ה-13 במרץ עברו לפחות 26 ספינות דרך הורמוז במים טריטוריאליים איראניים. חלקן נאלצו לשלם "דמי מעבר" על סך 2 מיליון דולר, במטבע הסיני יואן. אחרות חצו בזכות התערבות דיפלומטית: כך למשל, הודו מתעקשת שאף אחת מספינותיה לא נדרשה לשלם את דמי המעבר האיראניים. הודו ייחודית בכך שהיא שומרת על יחסים קרובים הן עם ישראל והן עם איראן.

אתמול (ד'), שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הודיע ש"ספינות בלתי-עוינות" יוכלו לחצות את הורמוז בתנאים האיראניים, והוא נמצא בשיח עם מספר מדינות כמו קוריאה, מלזיה ומצרים על כך. הבוקר (ה'), השגריר האיראני בסיאול הודיע שספינות דרום קוריאניות יוכלו לחצות את הורמוז. בנוסף, הוא ציין באופן מפורש את סין, רוסיה, הודו, פקיסטן ועיראק כמדינות ידידותיות לאיראן שאין סיבה לחסום אותן - אך איראן לוקחת להן תשלום, לפחות מחלקן. בשלב זה, קשה להעריך כמה מתוך הספינות שילמו את דמי המעבר וכמה זכו בו בחינם בזכות התערבות ממשלותיהם שבעלות קשרים טובים עם איראן. אך אפילו בהינתן שחלק ניכר מ-26 הספינות שאותרו על ידי לויד'ס ליסט שילמו את התעריף האיראני - מדובר ברווח של עשרות מיליוני דולרים במזומן, שאיראן תנצל מן הסתם למאמץ המלחמתי שלה מול ארה"ב, ישראל ומדינות המפרץ.

הספינות ש"מתגנבות" למצר הורמוז

במקביל, צפויה לעלות למג'לס, הפרלמנט האיראני, הצעת חוק מסודרת לגביית תשלום על שימוש בהורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות מזוהת-האופוזיציה איראן אינטרנשיונל. זו צפויה לקבוע את הכללים למעבר, בין אם בתשלום ובין אם בחינם. אך עד אז, נראה שמשמרות המהפכה מנהלים על דעתם את מדיניות המעבר גם בלי חוק מסודר.

פרופ' יהושע קרסנה, לשעבר בכיר באחד מארגוני המודיעין והיום מנהל הפורום לשת"פ אזורי במרכז דיין באוניברסיטת ת"א, מעיד ש"איראן כעת דורשת משהו שאף פעם לא היה להם, ואינו מקובל", והוא גביית התשלום על המעבר במצר הורמוז, שמשותף יחד עם עומאן ואמור להיות פתוח בחינם על פי האמנות הבינ"ל המקובלות. כעת, הוא אומר "טראמפ וגורמים ישראלים שמים את פתיחת המצר כמטרת מלחמה, רק שהוא כמובן היה פתוח לפניה. זו, אולי, דרך שבה איראן מנסה לצאת מהמלחמה עם הישג".

בנוסף ל-26 הספינות שעברו בוודאות בהורמוז דרך איראן, מדווחים בלויד'ס ליסט, כי 21 ספינות בחרו לכבות את המשדרים שלהן כשהן עברו במצר הקריטי. בין אם כדי "להתגנב" תוך נטילת הסיכון למתקפה איראנית, כפי שעשתה חברת ספנות יוונית בלפחות מקרה אחד, ובין אם כדי להכחיש שיתוף פעולה עם המשטר האיראני, שנתון לסנקציות אמריקאיות. עם זאת, חשוב לציין - התעבורה בהורמוז היא עדיין נמוכה מאוד ביחס לימים כתיקונם, בהם כ-130 ספינות חצו את המצרים מדי יום, והעבירו 20% מתפוקת הנפט והגז בעולם.

אך ספינות רבות עוד יותר הן כאלה שמשויכות לאיראן, ולרוב חלק מ"צי הצללים" שהיא מפעילה כדי לייצא את הנפט האיראני הלאה. על פי דיווח של אתר TankerTrackers, יצוא הנפט האיראני אפילו הצליח לעלות ב-4% מתחילת המלחמה, לעומת צניחה של עשרות אחוזים ביצוא של המפרציות כמו ערב הסעודית ועומאן.