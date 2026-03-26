על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1רוסיה שולחת כטב"מים מתאבדים עם טכנולוגיה חדשנית לטהרן

רוסיה משלימה בימים אלה משלוחים של כטב"מים מתאבדים, מזון וציוד רפואי למשטר האיראני; כך מדווח הבוקר הפייננשל טיימס הבריטי מפי מקורות מודיעין מערביים. לפי החשיפה הבלעדית של העיתון, האיראנים פנו לרוסים בבקשת עזרה צבאית ימים ספורים בלבד אחרי שהחלה המתקפה האמריקאית-ישראלית.

המשלוחים החלו בתחילת מרץ, וצפויים להסתיים בימים הקרובים. לפני כשבוע דווח שישראל הפציצה ספינות בנמל איראני בים הכספי ששימשו להעברת ציוד צבאי מרוסיה. מקורות ישראלים העריכו אז כי העברת הציוד עשויה להתחדש בנתיבים אחרים. לפי הדיווח, הרוסים עלולים לספק לאיראנים את הכטב"מים המשודרגים שלהם, שכוללים טווח ודיוק מוגברים, אמצעים נגד לוחמה אלקטרונית ועוד. "האיראנים לא צריכים עוד כטב"מים, הם פשוט צריכים כטב"מים טובים יותר", אמר מומחה לעיתון. מומחה מודיעין אמריקאי הוסיף כי "לא ברור" מהם המל"טים שסופקו לאיראן, אך ייתכן כי מדובר ב-Geran-2, שהוא מודל משודרג של השאהד האיראני. לפי מומחים, ייתכן שהאיראנים מעוניינים במשלוח המל"טים כדי לאמץ את הטכנולוגיות שלהם ולייצר אותם באופן מקומי, ולא כדי להשתמש בהם מיד בשדה הקרב. הקרמלין הכחיש את הדיווחים.

מתוך הפייננשל טיימס, מאת ג'ייקוב ג'ודה, הנרי פוי, מקס סדון ונרי זילבר.

2כך המלחמה באיראן יכולה לסמל את סופו של הדולר

המלחמה במזרח התיכון מציבה איום אסטרטגי על ארה"ב לא רק מבחינה צבאית, אלא גם על ידי ערעור מעמד הדולר. טהרן מנסה לרסק את ה"פטרו-דולר", העובדה כי עסקאות הנפט הגלובליות מתנהלות במטבע האמריקאי; כך מנתח הטלגרף הבריטי. לפי הכתבה, מטריית ההגנה האמריקאית על המפרץ וסעודיה מאז שנות ה-70 היא אחד העוגנים לכך שמדינות אלו מנהלות את כל הסחר בנפט ובגז טבעי בדולרים. בעבר הן ייצאו לארה"ב, אך כעת 85% מהייצוא שלהן נעשה למדינות באסיה.

כעת, סין, איראן ומדינות נוספות מנסות לקדם את הסחר בנפט באמצעות יואן, מה שעשוי לשחוק את מעמדו של ה"פטרו-דולר" וכך להשפיע גם על מעמדו של הדולר כמטבע גלובלי, נכתב. איראן עצמה כבר התחילה לדרוש בימים האחרונים ממכליות העוברות במיכלי הורמוז להציג עסקאות רכישה ביואן או בריאל איראני בעבור המטען שלהן. בפועל, נכתב, העובדה כי רוב העושר המפרצי מוחזק כעת בדולרים - טריליונים באג"ח ממשלתי, חברות, קרנות עושר ועוד, מקשים על שינוי מהיר. אך ייתכן כי המלחמה הנוכחית מסמלת את "תחילת הסוף" של הפטרו-דולר. כמו כן, יש לציין כי מאז תחילת העימות התחזק שער הדולר מול סל המטבעות, לפי הכתבה מדובר במנגנון שבו בשל עליית מחיר הנפט יש ביקוש גובר לדולרים כדי לשלם עליו, ולכן העלייה הנוכחית.

מתוך הטלגרף, מאת מליסה לוופורד.

3 מבוכה בבריטניה: הצי "ילווה" ספינת קרב גרמנית לתרגיל נאט"ו

מצב ספינות הקרב של הצי המלכותי הבריטי הוא כה עגום, עד כי לבריטניה אין ספינות פנויות להוביל תרגיל של נאט"ו בצפון האטלנטי בחודש הבא, והיא תצטרך "ללוות" ספינה מגרמניה; כך מדווח הבוקר העיתון הבריטי The i paper.

לפי הדיווח, בריטניה החליטה לשלוח את המשחתת "דרקון" לקפריסין בשל המלחמה באיראן והאיום על האי, מה שהותיר אותה עם משחתת אחת פנויה ("דנקן"), שצריכה להשתתף בתרגיל אחר. יתר כלי השיט נמצאים בתיקונים שוטפים. כתוצאה מכך, הבריטים פנו לגרמנים והפתרון שנמצא הוא שהצי המלכותי יפקד על תרגיל נאט"ו כפי שתוכנן, אבל מהגשר של ספינת הקרב הגרמנית "סקסוניה".

"זה סקנדל ושערורייה לאומית שלצי המלכותי אזלו ספינות הקרב", אמר חבר פרלמנט שמרני לעיתון. הוא האשים ממשלות קודמות בכך שהפחיתו את מספר המשחתות מ-12 לשש. גם נציגים בלייבור אמרו כי המצב מדגים את "חוסר המוכנות" של בריטניה למצבי מלחמה.

מתוך The i paper, מאת ריצ'רד ווהן.

4בית משפט גבוה בגרמניה הגדיר את חמאס כ"ארגון טרור"

בית המשפט הגבוה של ברלין הכריע אמש (ד') כי חמאס הוא ארגון טרור, ושלח ארבעה פעילים גרמנים החברים בו למאסר, כך פורסם בשפיגל הגרמני.

למרות שגרמניה והאיחוד האירופי כבר מגדירים את חמאס כארגון טרור, זו הפעם הראשונה שבית משפט גבוה, שלו הסמכות לאשרר או לדחות את הקביעה, מגדיר אותו ככזה. ארבעת הפעילים היו חשודים בפעילות טרור שכללה איסוף נשק משורת מקומות מחבוא באירופה (דנמרק, בולגריה, פולין), איסוף מידע על השגרירות הישראלית בברלין, בין השאר, וחברות בארגון, כולל השתתפות בהלוויות ובאירועים.

כלל המורשעים הם ממוצא לבנוני, והיו "על הקו" בין ביירות לברלין. אחד מהם היה בעל מסעדה והשני נהג. פעילי הארגון בשנות ה-30-50 לחייהם הורשעו לבין 4.5 ל-6 שנות מאסר. בית המשפט התייחס לטבח של ה-7 באוקטובר 2023 וקבע כי חמאס הוא ארגון טרור.

מתוך השפיגל, מאת ויבקה ראם.