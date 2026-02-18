לקראת סגירת השמיים? הוכרז סכסוך עבודה בענף התעופה

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בענף התעופה, על רקע הכוונה להקים בסיס פעילות של ווייזאייר בישראל ללא היוועצות עם נציגות הכובדים בענף התעופה. הסכסוך יחול על יותר מ-11 אלף עובדים בחברות אל-על, ארקיע, ישראייר ואייר חיפה, וכן ברשות שדות התעופה המפעילה את נמלי בן גוריון, רמון וחיפה והמנחתים בהרצליה ובראש פינה.

במסגרת הסכסוך דורשת ההסתדרות לפתוח במשא ומתן שיסדיר את השלכות המהלך על תנאי העבודה, השכר, הביטחון התעסוקתי והיבטי התפעול הקרקעי, וכן את השפעתו האפשרית על מצבן הפיננסי של החברות ורשות שדות התעופה.

בדיון אמש שקדם להכרזה הועלו חששות מקצועיים מפני הכנסת מפעיל זר לנתב"ג ומפני השלכות שעלולות לפגוע ביציבות התעסוקה בענף. משמעות ההכרזה על סכסוך עבודה היא פתיחת הליך רשמי ביחסי עבודה, שמאפשר לעובדים לנקוט צעדים ארגוניים, עד כדי שביתה או שיבושים, אם לא יושגו הבנות.

גם בוועד רשות שדות התעופה צפויים לתמוך בכל החלטה שתתקבל, אף שקיימת תמיכה במהלך פתיחת הבייס שעשוי להגדיל פעילות ותעסוקה בנתב״ג.

ההודעה של ההסתדרות ברקע ההחלטה של משרד התחבורה לבטל את המגבלה שמנעה עד כה מחברות זרות להשאיר מטוסים חונים בשעות הלילה- מגבלה שנחשבה לחסם משמעותי בפני הקמת בסיס פעילות קבוע בישראל.

המשמעות של האיסור על חניית לילה דרמטית בעיקר בהקשר של סלוטים (חלונות המראה ונחיתה) לשעות הבוקר המוקדמות. כדי להפעיל טיסות שממריאות בין השעות 5:00-7:00 בבוקר, שהן השעות המבוקשות והרווחיות ביותר, המטוס חייב להיות כבר על הקרקע בישראל בלילה שלפני.

כאשר חברה זרה אינה רשאית להשאיר את המטוס חונה בנתב"ג בלילה, היא לא יכולה להפעיל טיסת בוקר ראשונה מהארץ. האפשרות היחידה היא להגיע מחו"ל בשעות הבוקר ואז להמריא חזרה - מה שלא מאפשר לה למקסם את כמות הטיסות שהיא יכולה להפעיל.