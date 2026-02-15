עולה לאישור הממשלה: האם תאושר הקמת שדה התעופה החדש בצקלג?

בשעה זו עולה לאישור הממשלה הצעה לתיקון ההחלטה בנושא הקמת שדות תעופה משלימים לנמל התעופה בן גוריון, לפיה במקום קידום חלופת נבטים בדרום, תקודם חלופת צקלג. בהתאם להצעה, במקביל לצקלג יימשך קידום שדה התעופה בצפון במרחב רמת דוד.

המהלך מגיע לאחר שבשבוע שעבר ההחלטה הייתה אמורה לעבור, אך נדחתה על רקע מחלוקת בין משרדי האוצר והתחבורה סביב הנוסח המקורי, שבו לא צוין במפורש כי השדה בדרום יוקם בצקלג.

סביב הנוסח עדיין קיימות מחלוקות פוליטיות לגבי סדר הקדימות בין הפרויקטים. במהלך הדיון צפויים שרת התחבורה מירי רגב וח"כ אלמוג כהן לדחוף לכך שקידום צקלג יהיה תחילה, מחשש שאם פרויקט רמת דוד, המתקדם יותר ברמה התכנונית, ימשיך להתקדם ראשון - הפרויקט בצקלג יידחק.

מנגד, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יביע עמדה שלפיה העיקר הוא קידום שדה תעופה נוסף, ללא קשר לסדר הקדימות.

כזכור, טיוטת ההחלטה שהופצה בשבוע שעבר התייחסה באופן כללי לקידום שדות תעופה משלימים לנתב"ג. הנוסח לא קבע מיקום ספציפי, לא ציין נקודה גאוגרפית ולא כלל לוחות זמנים מחייבים, ובפועל קבע מסגרת עקרונית להמשך קידום תכנוני של כמה חלופות במקביל, מבלי להכריע בשלב זה באתר הסופי.

באוצר מקדמים הקמה של שתי החלופות במקביל, אולם המבקרים, ובהם ראשי רשויות בצפון, טוענים כי לא ניתן להקים שני תעופה שדות במקביל, וכי למעשה ההחלטה על הקמת שדה תעופה מבלי לקבוע איזה שדה יוקם קודם - משמעותה שיוקם שדה תעופה ברמת דוד.

שלוש חלופות

כשמדברים על הקמת שדה בצקלג, הכוונה היא לאזור כללי שבו יש שלוש אפשרויות מרכזיות להקמת השדה: הראשונה, החלופה הצפונית, הממוקמת מזרחית לקריית גת, מתאפיינת בפחות קונפליקטים עם מערכת הביטחון ובפגיעה מצומצמת יותר בשטחים פתוחים ערכיים. מנגד, היא קרובה יותר לאזורים מיושבים ודורשת תכנון תחבורתי חדש ומורכב. כמו כן, היא דורשת שינוי כיווני טיסה בבסיסי חיל האוויר חצור ותל נוף.

השנייה היא החלופה המרכזית, הממוקמת באזור שבין שדרות לכביש 40, מרוחקת יותר מריכוזי אוכלוסייה ונמצאת בסמוך לשטחים פתוחים. עם זאת, היא נתקלת בהתנגדות סביבתית משמעותית בשל רגישות נופית וסביבתית, וגם היא דורשת שינוי כיווני טיסה בבסיסי חיל האוויר חצור ותל נוף.

השלישית היא החלופה הדרומית, בצפון־מערב בית קמה. היא הרחוקה ביותר מאזורים מיושבים, אך משפיעה יותר מכל על פעילות אווירית צבאית בשל סמיכותה לנבטים ולחצרים ופוגעת באזורי אימון של חיל האוויר. בנוסף, היא נחשבת פחות נוחה תחבורתית, שכן ריחוק ממרכזי אוכלוסייה יוצר קושי תחבורתי, גם אם הוא מפחית פגיעה במגורים.

סוגיית הקירבה לעזה

לאורך השנים נבחנו חלופות רבות לשדה תעופה משלים, אך רובן נפסלו בשל בעיות תעופתיות, ביטחוניות, סביבתיות או תכנוניות. לאחר בחינה מקצועית רחבה נותרו בעיקר שתי חלופות מרכזיות: רמת דוד בצפון ונבטים בדרום.

נבטים נתפסה במשך שנים כחלופה המועדפת להקמת שדה תעופה משלים וזכתה לתמיכה פוליטית רחבה יחסית מצד גורמים מכל קצוות המערכת הפוליטית. לעומת נבטים, רמת דוד נתקלה לאורך השנים בהתנגדות פוליטית וציבורית עזה, בעיקר מצד רשויות ותושבים בעמק יזרעאל.

עם זאת, מבחינת גורמי התכנון והמקצוע, רמת דוד נחשבה לחלופה עדיפה, בשל התאמתה למרחב האווירי, היכולת לשלב בה פעילות אזרחית בהיקפים משמעותיים והיתכנות תכנונית גבוהה יחסית. הפער בין התמיכה המקצועית לבין ההתנגדות הפוליטית והציבורית הוא הסיבה שלא התקבלה לגביה החלטה סופית.

מאחר שנבטים נתקלת בהתנגדות משמעותית של מערכת הביטחון, ניתנה הנחיה לאתר חלופה אחרת בדרום הארץ. במסגרת זו נבחנו מחדש אתרים שנפסלו בעבר, בעיקר בשל קרבתם לרצועת עזה. לאחר המלחמה הבהיר המל"ל כי שיקול הקירבה לגבול עזה אינו מהווה עוד חסם תכנוני, מה שאיפשר להחזיר לשולחן חלופות שנדחו בעבר. לכן הוחלט על חלופה חדשה בנגב - צקלג.

האפשרות להקים שדה תעופה משלים לנתב"ג בצקלג נבחנה בעבר ונפסלה, וזאת בעיקר בשל קרבתה לגבול עזה. בעקבות שינוי בתפיסת הסיכון הביטחוני והקביעה כי הקרבה לגבול אינה עוד גורם פוסל, נפתחה האפשרות לבחון אותה מחדש. בהתאם לכך הוחלט להתחיל בהליך תכנוני מחודש באזור, מתוך הבנה שאין כיום חלופה דרומית אחרת בעלת היתכנות גבוהה יותר.

המתנגדים: הסחת דעת

מבקרי המהלך טוענים כי קידום חלופת צקלג הוא למעשה הסחת דעת שנועדה להסיט את מוקד ההכרעה צפונה, ובפועל לאפשר את קידום שדה התעופה ברמת דוד. לדבריהם, ההחלטות והמסמכים אינם מציינים נקודה גאוגרפית מדויקת לצקלג אלא מרחב רחב בדרום, בעוד שרמת דוד נמצא בהליכי תכנון מתקדמים זה שנים.

עוד הם מצביעים על כך שהמדינה השקיעה בשנים האחרונות סכומי עתק בתשתיות באזור נבטים, וטוענים כי הקמת שדה חדש לחלוטין בצקלג תחייב פיתוח מאפס של אזור שלם ועלויות גבוהות בהרבה.

לשיטתם, הצגת חלופה דרומית חדשה מאפשרת להמשיך במקביל את קידום רמת דוד, כך שבפועל הפרויקט הצפוני, המתקדם יותר תכנונית, הוא שייצא לפועל ראשון.