"הפרה בוטה של הסכמי תעופה": סלובניה מנעה נחיתת מטוס ישראלי

אירוע חריג ביותר התרחש היום (ד') בטיסה של ישראייר, שהייתה אמורה לנחות בשמי לובליאנה, בירת סלובניה. כאשר המטוס היה באוויר, הוא נאלץ לשנות את מסלולו ולנחות בזאגרב, משום שהשלטונות המקומיים לא מאפשרים למובילים ישראלים לנחות שם. זאת, בעקבות התנגדותם הנחרצת לקו שמובילה ממשלת ישראל.

● לא רק אל על: ארקיע משיקה קו ישיר ליעד המבוקש

● כפי שנחשף בגלובס: כאל משיקה את מועדון FlyAll שיתחרה בפליי קארד

"זו הפרה בוטה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי", אומר מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס. "עירבנו בעניין את משרד החוץ ואת רשות התעופה האזרחית, אך לצערנו כל הניסיונות לבצע את הטיסה עלו בתוהו".

גם השרה מירי רגב תקפה: ״מדובר בהחלטה פוליטית פסולה הפוגעת ישירות באזרחי ישראל. מי שמנסה להחרים את ישראל דרך התעופה צריך להבין שיהיו לכך השלכות. ישראל לא תעמוד מנגד ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להגן על חברות התעופה שלה ועל חופש התנועה של אזרחיה".

האירוע מגיע על רקע מספר אירועי אנטישמיות, ומניעת כניסתם של ישראלים למקומות שונים באירופה. כך למשל, רק השבוע טענו מספר נשים כי סורבו להיכנס לסאונה בברצלונה לאחר שאחת מהן ענדה שרשרת של מגן דוד. עם זאת, אין ספק כי מדובר באירוע חריג בהרבה, כאשר מדינה (ולא אדם פרטי) נוקטת באופן רשמי מדיניות שסותרת ומנוגדת לכל הסכמי התעופה הבינלאומיים.