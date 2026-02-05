היועמ"שית: לוין מונע מינוי שופטים ואלפי תיקים מצטברים

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קראה הערב (ה') לבג"ץ להורות לשר המשפטים, יריב לוין, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך מינוי עשרות שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי. לפי היועמ"שית, לוין פועל בניגוד לחוק, יוצר לעצמו זכות וטו יש מאין על מינוי שופטים, ופוגע בציבור כאשר הוא מונע בחירת שופטים זה למעלה משנה. זאת, למרות העומס החריג על מערכת המשפט.

בהרב-מיארה הפנתה לנתונים של הנהלת בתי המשפט. מהנתונים עולה, כי הנפגעים הישירים משיתוק הוועדה לבחירת שופטים ומהמחסור המאסיבי בשופטים הם ציבור המתדיינים, שכן השיתוק מוביל לעיכוב כבד בקביעת דיונים, לדחיית הליכים, להאטה ניכרת במתן החלטות, ולהצטברות של אלפי תיקים "הממתינים על המדף".

44 תקנים הממתינים לאיוש, עוד עשרות מתפנים

עמדת היועמ"שית הוגשה בתגובה לעתירה של התנועה לאיכות השלטון, הדורשת מלוין לכנס את הוועדה שאותה הוא מסרב לכנס מאז ינואר 2025. לפי הנהלת בתי המשפט, במערכת ישנם כיום 44 תקני שופטים הממתינים לאיוש, ועד סוף 2026 צפויים להתפנות עוד 21 תקנים. בסך הכל, 65 תקנים פנויים או צפויים להתפנות עד סוף השנה. לאלה ניתן להוסיף 16 תקנים שאושרו בתקציב 2025, ו-19 תקנים הכלולים בתקציב 2026. מדובר אפוא ב-35 תקנים חדשים.

הנהלת בתי המשפט סיכמה את הנתונים, אשר מהם עולה כי אם הוועדה לבחירת שופטים תתכנס בזמן הקרוב, היא תוכל לבחור כ-65 שופטים ורשמים בהתאם לתקנים הקיימים, ואם יאושרו התקנים החדשים לפי התקציב המיועד, מדובר במינוי של כ-100 שופטים ורשמים חדשים בסך הכל. ביחד עם איוש תקנים המתפנים כאשר שופטים מתקדמים בתוך המערכת, הוועדה תוכל למנות כ-150 שופטים - כ-15% מתקני השפיטה במערכת בתי המשפט.

היועמ"שית מדגישה, כי בחלק מהערכאות מגיע המחסור בשופטים ל-10% מהתקנים. לדבריה, הדבר מטיל עומס כבד על השופטים המכהנים ופוגע בשירות לציבור. "גם בהינתן איוש מלא של כלל התקנים, העומס המוטל על בתי המשפט בישראל הוא רב מאוד, ואף כבד וחריג בהשוואה בינלאומית", כותבת בהרב-מיארה.

עוד עומדת היועמ"שית על המחסור המתמשך בשופטים בבית המשפט העליון, הפועל מאז ספטמבר 2025 בהרכב חסר של 11 מתוך 15 שופטים בלבד. בהקשר זה קוראת בהרב-מיארה לפעול במהירות לבחירת שופטים נוספים לעליון.