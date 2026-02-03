המשטרה עם סיום חקירת הפצ"רית: בהרב-מיארה לא מעורבת

היועץ המשפטי של משטרת ישראל, תת-ניצב אלעזר כהנא, הודיע היום (ג') כי עם סיום חקירת המשטרה סביב פרשת הפצ"רית, לא נמצאו ראיות למעורבות מצד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

כהנא מסר את הדברים במכתב ששיגר ליועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, ובו ביקש מקוטיק לבחון מחדש את קביעתה כי היועמ"שית מצויה בניגוד עניינים בחקירת הפרשה.

בכך רומז כהנא כי יש מקום לאפשר את ליווי החקירה על-ידי בהרב-מיארה, כפי שאמור היה להתקיים לפני שקוטיק הכריזה כי היועמ"שית מצויה בניגוד עניינים.

ההחלטה האם היועמ"שית תוכל לשוב ולהוביל את עבודת הפרקליטות סביב חקירת הפצ"רית תונח אפוא כעת לפתחה של קוטיק, הנחשבת מקורבת לשר המשפטים יריב לוין.

היועצת המשפטית לממשלה, עו''ד גלי בהרב-מיארה / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

החשד: הדלפת סרטון ההתעללות בשדה תימן

במרכז הפרשה מצוי החשד כי הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, הדליפה לחדשות 12 סרטון המתעד התעללות מצד חיילי כוח 100 בעציר פלסטיני במחנה שדה תימן. זאת, בעקבות התקפות מצד פוליטיקאים בימין על כך שהפרקליטות הצבאית חקרה, ובהמשך העמידה לדין, את החיילים.

הפצ"רית, שנעצרה ונחקרה בתיק לצד בכירים בפרקליטות הצבאית, אף חשודה כי הייתה מעורבת בטיוח החקירה לגבי מקור ההדלפה ובהגשת תצהיר שקרי לבג"ץ בנושא.

תומר-ירושלמי מכחישה את החשדות, ופורסם כי לטענתה הייתה בידה הסמכות כאחראית על המערכת להדליף את הסרטון. עוד פורסם כי הפצ"רית לשעבר מכחישה כי הייתה מעורבת בטיוח, ולדבריה היא הרחיקה את עצמה מהחקירה.

באחרונה פורסם כי השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר הפעיל לחצים על מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, שלא להודיע על סיום החקירה - וזאת כדי לנסות ולבסס מעורבות לכאורה מצד היועמ"שית בהרב-מיארה, אשר תאפשר לממשלה לקדם את הדחתה. כעת, הודעתו של כהנא מבהירה כאמור כי בהרב-מיארה אינה מעורבת בפרשה.

"תשתית ראייתית נגד מספר בעלי תפקידים"

לפי מכתבו של כהנא לקוטיק, במסגרת הפרשה נגבו עשרות עדויות של מעורבים, בהם גורמים בצה"ל, פרקליטות המדינה ולשכת היועמ"שית. לדבריו, "החקירה העלתה כי גורמים בפרקליטות הצבאית היו מודעים לזהות המדליפים, אך קשרו קשר שתיקה בעניין זה".

עוד כתב כהנא כי "נמצאה תשתית ראייתית נגד מספר בעלי תפקידים במעגל הפרקליטות הצבאית", אך כאמור, "עד כה ממצאי החקירה מעלים כי לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות של גורמים ממעגלים אחרים".

בג"ץ פסל את שני המועמדים שהציע לוין לליווי החקירה במקום היועמ"שית בהרב-מיארה - השופטים בדימוס אשר קולה ויוסף בן חמו. עם זאת, שופטי העליון התירו ללוין למנות גורם חיצוני שילווה את החקירה, ובלבד שמדובר בעובד מדינה בכיר עם מומחיות במשפט פלילי.

לוין לא הצליח למנות עד כה מועמד חדש לתפקיד, וכעת יעבור התיק להחלטת עו"ד קוטיק המקורבת אליו, שתכריע האם לאפשר ליועמ"שית ולפרקליטות לשוב וללוות את החקירה.

*** חזקת החפות: יפעת תומר-ירושלמי לא הואשמה ולא הורשעה, ועומדת לה חזקת החפות.