כתב אישום הוגש היום (ה') נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, בגין הברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת 365 אלף שקל. זיני הואשם בסיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה ולקיחת שוחד. עוד הואשם בהלבנת הון ואף בניהול ספרי חשבונות כוזבים.

הפרקליטות הגישה את כתב האישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ומסרה כי מדובר "בפרשה חמורה של הברחה מאורגנת, שיטתית ומתוחכמת של סחורות שונות לרצועת עזה תמורת בצע-כסף, בשעה שפעילות צה"ל בעזה נמשכת גם לאחר הפסקת האש, וכאשר חטופים מוחזקים ברצועה בידי חמאס".

זיני (50), חייל מילואים שהיה אחראי על המעטפת על "כוח אוריה" ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך עזה, נעצר לפני כשבועיים ביחד עם חשודים נוספים. הבוקר הוא הואשם ביחד עם אביאל בן דוד (31) מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ואמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

"ניצל את תפקידו"

כתב האישום מתאר כיצד הבריחו זיני ואחד משותפיו את הסחורה דרך מעבר סופה, כאשר הם לבושים מדי צה"ל ותוך שזיני "מנצל את תפקידו".

לפי הפרקליטות, הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי ארגון החמאס ופעיליו, כשהם צופים כי הדבר יסייע לחמאס בהתעצמותו הכלכלית.

לפי האישום, סחורה אסורה מרכזית שהוברחה לרצועה כללה טבק וסיגריות, והכניסה לכיסו של חמאס סכום כולל של מאות מיליוני שקלים מתחילת המלחמה, באופן שמסייע לו בין השאר לשמר שרידות כלכלית ואחיזה שלטונית בשטח.

עוד עולה מכתבי האישום כי הנאשמים, יחד עם אחרים ובהם אלירן אלגרבלי, אבישי אלגברלי, מני אבוטבול ועופר סנקר, פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. זאת, תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה ובשילוב הצגת מצב שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ-14 קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה, תמורתם קיבל כאמור 365 אלף שקל לפי הנטען. להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל לפי הנטען (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים), ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל לפי הנטען (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).

"עבור בצע-כסף"

לפי כתב האישום, הנאשמים ושותפיהם ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור, ובהם החמאס או מי מטעמו, ולשמש ולסייע לחיזוק כוחם ולקידום ומימון פעולתם. נטען כי הם ביצעו את מעשיהם עבור בצע-כסף, כשהם יודעים שבמעשיהם הם עוקפים את ההגבלות שהטילה מדינת ישראל על הכנסת סחורות לעזה, כחלק ממאמצי המלחמה, וחרף הנזק הביטחוני הברור הגלום במעשיהם.

לנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולקיחת שוחד. עוד יוחסו לנאשמים עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור.

כתבי האישום הוגשו על-ידי עורכי הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום. הפרשה נחקרה על-ידי ימ"ר דרום, השב"כ ויחידת יהלו"ם ברשות המסים.

*** חזקת החפות: בצלאל זיני ויתר הנאשמים בפרשה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.